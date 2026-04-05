Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Real Betis Balompie - La Liga EA SportsGetty Images Sport

Traduit par

Une affaire brésilienne qui fait saliver le Real Madrid

Mercato
Real Madrid
Bétis Séville
LaLiga
Natan
Espagne

Le Real Madrid prévoit de renforcer sa défense grâce à un transfert brésilien de premier plan lors du prochain mercato estival.

Selon le site Fichajes, le Real Madrid vise le Brésilien Natan, défenseur du Real Betis.

Natan, âgé de 25 ans, est sous contrat avec le Real Betis jusqu'à l'été 2030.

Natan n'a pas échappé à l'attention du Real Madrid, qui cherche à renforcer sa défense avec un joueur solide et capable de progresser.

Les responsables du Real Madrid estiment que le recrutement de Natan constituera un atout majeur à court et à long terme, grâce à son âge, son niveau actuel et son potentiel futur.

  • Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Natan apporte de la solidité à la défense du Real Betis

    Natan vit actuellement les meilleurs moments de sa carrière, apportant solidité, puissance et assurance au cœur de la défense du Real Betis.

    Sa capacité à lire le jeu, sa supériorité dans les duels aériens et sa fiabilité dans les duels individuels ont sans doute fait de lui l'un des défenseurs les plus en vue de la Liga.

    Les performances de Natan ont également été décisives pour permettre au Real Betis de rester dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions, l'équipe occupant actuellement la cinquième place de la Liga avec 45 points.

    L'un des principaux atouts potentiels de Natan est son prix estimé, le Real Betis étant prêt à le laisser partir pour 40 millions d'euros, une somme raisonnable pour les grands clubs sur le marché actuel, surtout compte tenu du niveau du joueur.

    Lire aussi

    Un analyste madrilène s'emporte : la star du Real n'est pas un enfant... et doit être vendue

    • Publicité
Ligue des Champions
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Ligue Europa
Braga crest
Braga
BRA
Bétis Séville crest
Bétis Séville
BET