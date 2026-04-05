Une affaire brésilienne qui fait saliver le Real Madrid

Le Real Madrid prévoit de renforcer sa défense grâce à un transfert brésilien de premier plan lors du prochain mercato estival.

Selon le site Fichajes, le Real Madrid vise le Brésilien Natan, défenseur du Real Betis.

Natan, âgé de 25 ans, est sous contrat avec le Real Betis jusqu'à l'été 2030.

Natan n'a pas échappé à l'attention du Real Madrid, qui cherche à renforcer sa défense avec un joueur solide et capable de progresser.

Les responsables du Real Madrid estiment que le recrutement de Natan constituera un atout majeur à court et à long terme, grâce à son âge, son niveau actuel et son potentiel futur.