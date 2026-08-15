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imago-sport-1080912961.jpgZUMA Press Wire

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Un tunnel sombre : Álvarez pris au piège au milieu des visages fermés de l'Atlético

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Les jours passent et le dossier de l'avenir de Julián Álvarez reste sans solution. L'attaquant argentin a repris cette semaine les entraînements avec l'Atlético Madrid, dans le but d'affirmer sa volonté de réaliser son rêve et de rejoindre le Barça.

Selon la radio Cadena SER, l'entraîneur argentin lui a signifié, lors de leur discussion de mercredi dernier, qu'il s'en tenait à la position du club madrilène, et lui a assuré qu'il comptait sur lui pour la nouvelle saison.

Comme l'a précisé la chaîne ESPN, l'entourage du joueur se sent « trompé et trahi » par l'Atlético Madrid. 

Le club avait demandé à Julián, s'il souhaitait partir, de le déclarer publiquement, et lorsqu'il l'a fait pendant la Coupe du monde, la position du club madrilène s'est durcie.

Miguel Ángel Gil Marín a refusé de négocier avec le Barça, et à ce jour le club catalan n'a reçu aucune réponse de l'Atlético à l'offre qu'il a présentée, d'un montant de 100 millions d'euros comme point de départ des négociations.

Álvarez reste engagé avec l'Atlético et n'a manifesté aucune rébellion. Il n'a pas été convoqué pour le match amical face à l'Olympique de Marseille, à l'instar des autres internationaux qui ont rejoint cette semaine les entraînements de Simeone, à savoir Baena, Llorente et Musso, mais il a repris ce samedi l'entraînement avec le groupe.

Le journal « Sport » a rapporté que, malgré le professionnalisme d'Álvarez, les visages fermés et l'absence de signes de complicité et d'entente avec ses coéquipiers sur les images captées par « El Desmarque » révèlent que le joueur ne traverse pas du tout une bonne période. 

Quant à l'entraîneur Diego Simeone, comme si l'affaire ne le concernait pas, il ne semble pas particulièrement soucieux de résoudre la situation.

  • Manchester United v Atletico de Madrid - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    L'exemple de Luis Enrique diffère de celui de Simeone

    La position de Simeone et de l'Atlético de Madrid vis-à-vis de Julian diffère beaucoup, par exemple, de celle de Luis Enrique avec Bradley Barcola.

    L'entraîneur espagnol a en effet été interrogé sur l'avenir de l'ailier français, et sa réponse ne pouvait être plus claire. Il a déclaré en conférence de presse : « Quand un joueur n'a pas envie de jouer ici ou qu'il n'affiche pas de sourire pendant qu'il est ici, il vaut mieux chercher une autre solution. »

    Cette façon de penser, qu'un autre entraîneur comme Pep Guardiola a montrée à plusieurs reprises tout au long de sa carrière d'entraîneur couronnée de succès, et que le Barça a récemment appliquée avec Ferran Torres, diffère beaucoup de la manière dont l'Atlético de Madrid gère le cas de Julian.

    Du côté du stade Metropolitano, il n'existe aucune volonté de laisser partir l'attaquant argentin, et le club l'a jusqu'à présent clairement fait savoir par ses mots et ses attitudes.

    Nous verrons si le scénario de ce dossier changera de manière soudaine au cours des prochains jours.

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