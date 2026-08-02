L'avenir de la star égyptienne Mohamed Salah reste ouvert à toutes les possibilités, après son départ des rangs de Liverpool lors de la période de transferts estivale en cours.

Salah a fait ses adieux à Liverpool après 9 années de brio et d'écriture de l'histoire, ayant décidé de se séparer à l'amiable du club anglais et de partir à la recherche d'une nouvelle aventure.

Salah suscite un fort désir de la part de plusieurs clubs, que ce soit du championnat turc ou de la Roshn Saudi League, avec en tête Al-Ittihad.