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Un transfert retentissant : Mohamed Salah se dirige-t-il vers l'Atlético Madrid ?

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La star égyptienne pourrait changer de destination

L'avenir de la star égyptienne Mohamed Salah reste ouvert à toutes les possibilités, après son départ des rangs de Liverpool lors de la période de transferts estivale en cours.

Salah a fait ses adieux à Liverpool après 9 années de brio et d'écriture de l'histoire, ayant décidé de se séparer à l'amiable du club anglais et de partir à la recherche d'une nouvelle aventure.

Salah suscite un fort désir de la part de plusieurs clubs, que ce soit du championnat turc ou de la Roshn Saudi League, avec en tête Al-Ittihad.

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    L'Atlético Madrid s'affiche au premier plan

    Des rapports espagnols ont confirmé que l'Atlético Madrid souhaite tirer parti de la situation actuelle de Salah, dans le but de le recruter comme joueur libre sans verser la moindre indemnité financière.

    Selon le site « Fichajes », la direction de l'Atlético Madrid a déjà mené des discussions préliminaires afin de connaître les exigences financières de Salah, dans un contexte où le club souhaite finaliser l'opération sans payer d'indemnité de transfert, ce qui lui offre un avantage économique par rapport au recrutement d'autres stars.

    Le rapport a précisé que le club espagnol prévoit de proposer un contrat de deux saisons, avec une option de prolongation pour une troisième saison en fonction du niveau et des performances du joueur. Le principal obstacle à la conclusion de l'accord demeure toutefois le salaire élevé réclamé par la star égyptienne, un point pour lequel la direction de l'Atlético s'emploie à trouver une formule appropriée.


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    Salah accepte-t-il ?

    Et même si l'Atlético Madrid ne pourra probablement pas rivaliser avec les offres financières en provenance du championnat saoudien, la proposition espagnole possède différents atouts susceptibles de pousser Mohamed Salah à l'envisager sérieusement.

    Le joueur, âgé de 34 ans, pourrait préférer rester au plus haut niveau de la compétition européenne s'il estime que le projet sportif répond à ses ambitions à ce stade de sa carrière.

    Et bien que son salaire puisse être inférieur aux offres du Golfe, l'Atlético Madrid a conscience de la valeur marketing et technique du joueur, et pourrait lui proposer un contrat financier solide au regard des standards du football européen, assorti de primes liées aux performances et aux titres.

    Ainsi, Salah pourrait se retrouver devant une équation idéale, alliant un revenu conséquent tout en continuant d'évoluer dans l'un des environnements les plus compétitifs du football mondial.

  • Sécuriser son avenir

    Mais dans le même temps, Salah est conscient que son prochain contrat sera très probablement le dernier de sa carrière dans le monde du ballon rond, c'est pourquoi il aspire à obtenir la plus grosse contrepartie financière possible.

    À lire également : « Diaby est meilleur et nous ne voulons pas de lui » : les supporters d'Al-Ittihad choquent Salah

    Cela pourrait se concrétiser à travers certaines autres offres, qu'elles soient issues du Golfe ou d'ailleurs, mais si Salah souhaite continuer à évoluer au plus haut niveau, alors rejoindre l'Atlético Madrid serait l'option la plus adaptée.

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