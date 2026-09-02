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Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Traduit par

Un transfert qui a marqué l'histoire : un mercato maroco-égyptien sous les projecteurs

Mercato
M. Salah
S. Abdulhamid
A. Bouaddi
O. Marmoush
I. Saibari
S. Amrabat
B. El Khannouss
J. Hadjam
M. Mohamed
H. Hassan
E. Skhiri
I. Diop
A. Aznou
R. Ait Nouri
N. El Aynaoui
Égypte
Arabie saoudite
Maroc
Algérie
Tunisie

Le mercato estival 2026 a été marqué par des mouvements notables de joueurs arabes, après la fermeture des portes du recrutement des grands championnats européens le mardi 1er septembre au soir, lors d'une fenêtre qui a connu des transferts historiques et des changements marquants dans les destinations de plusieurs stars arabes.

Le Marocain Ayoub Bouaddi est en tête de la liste des transferts arabes les plus chers, après son passage de Lille à Manchester City, tandis que Mohamed Salah a entamé une nouvelle aventure hors d'Angleterre en rejoignant le club turc de Trabzonspor.

  • Bouaddi écrit l'histoire

    Le Marocain Ayoub Bouaddi a rejoint Manchester City en provenance du club français de Lille avec un contrat courant sur cinq ans, selon ce qu'a confirmé l'agence de presse britannique.

    Manchester City a bouclé le recrutement de Bouaddi, 18 ans, en provenance du club français de Lille, dans le cadre d'un transfert record s'élevant à 68,5 millions de livres sterling, soit environ 116,6 millions de dollars.

    Avec ce montant colossal, le transfert de Bouaddi a dépassé le précédent record du plus gros transfert d'un départ du championnat français vers un club étranger, et le joueur marocain est ainsi devenu l'auteur du transfert le plus cher de l'histoire du football arabe.

    Ce transfert place le jeune milieu de terrain marocain au cœur du projet de reconstruction du milieu de terrain de Manchester City, après que le club a investi des sommes considérables pour renforcer ce secteur durant le mercato estival.



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  • Surprise Mohamed Salah : des transferts égyptiens

    Mohamed Salah a mis fin à son aventure avec Liverpool après une résiliation à l'amiable de son contrat avec le club anglais, avant de signer un contrat de deux ans avec Trabzonspor.

    Le capitaine de la sélection d'Égypte percevra un salaire annuel de 17 millions d'euros, entamant ainsi une nouvelle expérience dans le championnat turc après de longues années passées dans les rangs de Liverpool.

    Salah a inauguré son parcours avec le club turc en inscrivant 3 buts en 3 matches de championnat jusqu'à présent.



    De son côté, l'international égyptien Omar Marmoush a quitté Manchester City pour rejoindre Tottenham, dans un transfert incluant une clause d'achat obligatoire d'une valeur de 58,5 millions d'euros, qui sera activée à l'été 2027. Marmoush devient ainsi le troisième Égyptien à porter le maillot de Tottenham après Ahmed Hossam Mido et Hossam Ghaly.

    Après avoir brillé lors de la Coupe du monde, Haitham Hassan a quitté le Real Oviedo espagnol pour rejoindre le Celtic écossais avec un contrat s'étendant sur quatre saisons.

    Mostafa Mohamed a lui aussi quitté le Nantes français pour le Konyaspor turc, où il a signé un contrat de trois saisons. Cette décision vise à obtenir davantage de temps de jeu et de continuité, après la période passée par l'attaquant égyptien dans le championnat français, marquée par une crise majeure avant son départ.

  • Mouvements marocains décisifs : Sebbari au Bayern

    La star marocaine Ismaël Saibari a su capitaliser sur ses performances éclatantes lors de la Coupe du monde, et a rejoint officiellement le Bayern Munich en provenance du PSV Eindhoven lors du mercato estival 2026, dans le cadre d'un transfert de premier plan destiné à renforcer le milieu de terrain bavarois. Le joueur marocain a signé un contrat courant jusqu'en 2031, durant sa participation au Mondial, tandis que plusieurs médias ont rapporté que le montant du transfert a atteint 55 millions d'euros.



    De son côté, Sofyan Amrabat a fait son retour en championnat néerlandais par la porte de l'Ajax Amsterdam, après avoir résilié à l'amiable son contrat avec Fenerbahçe.

    L'Ajax a annoncé la signature du milieu de terrain marocain dans le cadre d'un transfert libre, avec un contrat courant jusqu'au 30 juin 2028.

    L'international marocain Issa Diop avait quant à lui rejoint Ipswich Town en provenance de Fulham, en vertu d'un contrat courant jusqu'en 2030. Adam Aznou a par ailleurs retrouvé le championnat espagnol, prêté par Everton à Málaga.

    Le club allemand du RB Leipzig a annoncé avoir finalisé la signature de l'international marocain Neil El Aynaoui, arrivé en prêt en provenance de la Roma, après des rebondissements qui ont failli faire capoter le transfert.



    Et Neil El Aynaoui a déclaré au site officiel de Leipzig : « Le RB Leipzig jouit d'une excellente réputation, et son style de jeu – avec son intensité, son dynamisme et son ambition dans la possession du ballon – me correspond parfaitement et s'accorde avec mes points forts. J'ai hâte de rejoindre Leipzig, de découvrir la ville et de relever les défis à venir en Bundesliga, en Ligue des champions et en Coupe d'Allemagne. »

    Enfin, le Marocain Sofiane El Karouani est passé d'Al-Qadsiah au Benfica dans le cadre d'un transfert incluant une clause permettant au club portugais de lever une option d'achat définitive d'ici juin 2027.



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  • Hajjam et Sakhiri : la surprise Aït-Nouri

    Le club anglais de Brighton a annoncé l'arrivée du latéral algérien Jaouen Hadjam en provenance du club suisse des Young Boys, avec un contrat courant jusqu'à l'été 2031. Brighton n'a pas dévoilé le montant de la transaction, tandis que Mike Cave, directeur sportif du club, a souhaité la bienvenue au joueur, assurant que Hadjam constituera un renfort de choix pour l'équipe et enrichira les options défensives déjà en place.

    Un autre transfert algérien a failli faire les gros titres, Manchester United ayant cherché à recruter le latéral gauche Rayan Aït-Nouri dans les dernières heures du mercato. Mais l'exigence de son club, Manchester City, d'imposer une clause d'achat obligatoire à l'issue du prêt du joueur a fait capoter l'opération, et Manchester United s'en est retiré, selon Sky Sports.

    Par ailleurs, le Tunisien Ellyes Skhiri est de retour à Cologne en provenance de l'Eintracht Francfort.

    Skhiri, 31 ans, avait déjà joué avec Cologne entre 2019 et 2023, avant son transfert à l'Eintracht Francfort.

    Plusieurs médias ont rapporté que Cologne avait déboursé 2,3 millions de dollars pour récupérer les services de Skhiri.



    Skhiri a déclaré : « Je suis vraiment très heureux de revenir. J'ai retrouvé quelques visages familiers », avant d'ajouter : « Je n'avais pas perdu le contact avec Cologne, ni avec certaines personnes ici. »

  • L'Arabie saoudite sur la photo

    Le club français de Lens a décidé de lever l'option d'achat du latéral droit saoudien Saud Abdulhamid, en provenance de la Roma, qui poursuivra ainsi son aventure avec l'équipe sous un contrat courant jusqu'en 2029.

    Durant son prêt, Abdulhamid a contribué au sacre de Lens en Coupe de France, ainsi qu'à la qualification pour la Ligue des champions cette saison.

    Le joueur avait rejoint Lens en juillet 2025 et avait eu besoin d'un temps d'adaptation avant de s'imposer, disputant 14 matchs sur 17 lors de la seconde partie de la saison dernière, devenant ainsi le premier Saoudien à évoluer dans le championnat de France.