La star marocaine Ismaël Saibari a su capitaliser sur ses performances éclatantes lors de la Coupe du monde, et a rejoint officiellement le Bayern Munich en provenance du PSV Eindhoven lors du mercato estival 2026, dans le cadre d'un transfert de premier plan destiné à renforcer le milieu de terrain bavarois. Le joueur marocain a signé un contrat courant jusqu'en 2031, durant sa participation au Mondial, tandis que plusieurs médias ont rapporté que le montant du transfert a atteint 55 millions d'euros.









De son côté, Sofyan Amrabat a fait son retour en championnat néerlandais par la porte de l'Ajax Amsterdam, après avoir résilié à l'amiable son contrat avec Fenerbahçe.

L'Ajax a annoncé la signature du milieu de terrain marocain dans le cadre d'un transfert libre, avec un contrat courant jusqu'au 30 juin 2028.

L'international marocain Issa Diop avait quant à lui rejoint Ipswich Town en provenance de Fulham, en vertu d'un contrat courant jusqu'en 2030. Adam Aznou a par ailleurs retrouvé le championnat espagnol, prêté par Everton à Málaga.

Le club allemand du RB Leipzig a annoncé avoir finalisé la signature de l'international marocain Neil El Aynaoui, arrivé en prêt en provenance de la Roma, après des rebondissements qui ont failli faire capoter le transfert.









Et Neil El Aynaoui a déclaré au site officiel de Leipzig : « Le RB Leipzig jouit d'une excellente réputation, et son style de jeu – avec son intensité, son dynamisme et son ambition dans la possession du ballon – me correspond parfaitement et s'accorde avec mes points forts. J'ai hâte de rejoindre Leipzig, de découvrir la ville et de relever les défis à venir en Bundesliga, en Ligue des champions et en Coupe d'Allemagne. »

Enfin, le Marocain Sofiane El Karouani est passé d'Al-Qadsiah au Benfica dans le cadre d'un transfert incluant une clause permettant au club portugais de lever une option d'achat définitive d'ici juin 2027.







