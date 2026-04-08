Selon un article publié par Sport Bild, les dirigeants de Stuttgart auraient élaboré un plan précis visant à vendre, en dernier recours, ce milieu de terrain de 25 ans pour le montant maximal du transfert.
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Un transfert cet été ? Le VfB Stuttgart aurait fixé le prix de vente d'un international très convoité
Pour cela, il faudrait d'abord racheter la clause de résiliation actuellement prévue dans le contrat de Stiller. Celle-ci s'élèverait, selon certaines sources, à 36,5 millions d'euros et pourrait être supprimée du contrat pour une somme relativement modique de seulement deux millions d'euros, que le VfB devrait verser à Stiller.
Le club, actuel vainqueur de la Coupe d'Allemagne, pourrait alors négocier librement le montant du transfert. Stiller est lié au club souabe jusqu'au 30 juin 2028 ; selon le magazine Sport Bild, le club souhaiterait encaisser au moins 50 millions d'euros en cas de départ.
On ne sait pas encore si cela se concrétisera. Le joueur, qui compte sept sélections en équipe nationale allemande, fait partie des titulaires incontestés à Stuttgart sous les ordres de l’entraîneur Sebastian Hoeneß et peut toujours espérer participer à la Coupe du monde. Il a été associé par le passé à plusieurs grands clubs européens.
Ainsi, le Real Madrid, de la Liga espagnole, ou Manchester United, de la Premier League, auraient manifesté leur intérêt pour un transfert, mais rien ne semble encore concret.
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Stuttgart serait prêt à mettre le prix pour trouver un successeur à Stiller
Si Stiller venait à quitter le VfB, Stuttgart devrait s'atteler à la recherche d'un successeur dès cet été. Entre 25 et 30 millions des 50 millions d'euros encaissés devraient être réinvestis à cette fin. Il en irait de même en cas de départ de Jamie Leweling, dont le prix de transfert s'élèverait également à 50 millions d'euros. De plus, le club souabe envisagerait de recruter un remplaçant pour le défenseur gauche Maximilian Mittelstädt.
Issu du centre de formation du FC Bayern Munich, Stiller est arrivé à Stuttgart à l'été 2023 après un passage de deux ans au TSG Hoffenheim. Au cours de la saison en cours, il a disputé 44 matches toutes compétitions confondues pour le VfB, inscrivant un but et délivrant dix passes décisives.