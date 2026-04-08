Un transfert cet été ? Le VfB Stuttgart aurait fixé le prix de vente d'un international très convoité

Pour cela, il faudrait d'abord racheter la clause de résiliation actuellement prévue dans le contrat de Stiller. Celle-ci s'élèverait, selon certaines sources, à 36,5 millions d'euros et pourrait être supprimée du contrat pour une somme relativement modique de seulement deux millions d'euros, que le VfB devrait verser à Stiller.

Le club, actuel vainqueur de la Coupe d'Allemagne, pourrait alors négocier librement le montant du transfert. Stiller est lié au club souabe jusqu'au 30 juin 2028 ; selon le magazine Sport Bild, le club souhaiterait encaisser au moins 50 millions d'euros en cas de départ.

On ne sait pas encore si cela se concrétisera. Le joueur, qui compte sept sélections en équipe nationale allemande, fait partie des titulaires incontestés à Stuttgart sous les ordres de l’entraîneur Sebastian Hoeneß et peut toujours espérer participer à la Coupe du monde. Il a été associé par le passé à plusieurs grands clubs européens.

Ainsi, le Real Madrid, de la Liga espagnole, ou Manchester United, de la Premier League, auraient manifesté leur intérêt pour un transfert, mais rien ne semble encore concret.