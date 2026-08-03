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Un séisme majeur secoue l'Égypte : les sportifs parmi les victimes

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Égypte

Un séisme d'une magnitude de 5,6 sur l'échelle de Richter a frappé la plupart des gouvernorats d'Égypte, dans les premières heures de ce lundi matin.

L'Institut national de recherche astronomique et géophysique a indiqué que la secousse tellurique s'est produite à 38 kilomètres au nord de Suez.

Le ministère de la Santé a rapporté, via son compte Facebook, que le suivi sur le terrain n'a recensé qu'un nombre limité de blessures légères, prises en charge sans qu'aucun décès ne soit enregistré.

De nombreuses personnes ont réagi, sur les réseaux sociaux, à la puissance du séisme, survenu à trois heures du matin, heure de l'Égypte.

Les artistes étaient en tête des personnalités à réagir au séisme, tandis que les personnalités sportives n'ont pas réagi, à l'exception d'Ahmed Sayed Zizo, la star d'Al Ahly.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le message d'Ahmed Sayed « Zizo »

    Zizo a écrit, via son compte Instagram : « Quelques secondes de peur ont suffi pour que le monde, avec tout ce qu'il contient, rapetisse aux yeux de l'homme, et que chacun se souvienne qu'au bout du compte, il n'y a d'autre refuge que Dieu. »

    Il a poursuivi : « La vie est trop courte pour la passer dans la discorde, l'injustice et la colère, et trop courte pour que le monde nous détourne du jour vers lequel nous allons tous. »

    Il a ajouté : « Travaille, efforce-toi et rêve, mais n'oublie pas, en bâtissant ton monde ici-bas, de bâtir aussi pour ta vie dans l'au-delà. Ne remets pas le repentir à plus tard, ne diffère pas une bonne action que tu peux accomplir, ni un droit que tu peux rendre. »

    Il a souligné : « Peut-être que Dieu nous envoie des moments comme celui-ci, non pas seulement pour que nous ayons peur, mais pour que nous reprenions nos esprits, que nous fassions notre examen de conscience et que nous comprenions que l'existence d'une seconde chance est en soi une bénédiction. »

    Il a conclu : « Ô Dieu, protège-nous par Ta miséricorde, pardonne-nous, accorde-nous une belle fin, et ne nous reprends à Toi que lorsque Tu es satisfait de nous. »

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  • La réaction des artistes face au séisme

    De nombreux artistes ont réagi sur les réseaux sociaux, parmi lesquels l'acteur Mohamed Ramadan, qui a écrit : « Dieu merci, tout s'est bien passé ».

    De son côté, l'acteur Ahmed El Awady a écrit : « Une secousse sismique, mais quelle catastrophe ».

    L'artiste et membre du Sénat Yasser Galal a publié une vidéo dans laquelle il a déclaré : « Les amis, quelqu'un a senti ce tremblement de terre ?! J'étais en train de dormir et je me suis réveillé à cause de la secousse. Que Dieu nous protège et nous préserve ».

    L'artiste Essam El Sakka a écrit : « En quelques secondes, tout a été bouleversé. Des gens se sont réveillés en panique, d'autres ont couru chercher leurs enfants et leurs proches, et bien des cœurs se sont arrêtés de peur ».

    Il a insisté : « En un instant, nous nous sommes rappelés que la force n'appartient qu'à Dieu, et que tout ce que nous planifions peut changer en une seconde. Dieu merci, tout s'est bien terminé, mais ce fut un message pour nous rappeler que la vie n'est pas garantie et que la grâce de la sécurité n'a pas de prix ».

    Bassem Samra a écrit : « C'est un simple tremblement de terre, mon cher. Continue de dormir, tu pointeras le matin », mais il a rapidement supprimé la publication.

    L'artiste Amir Karara a écrit : « Quand tu te réveilles et que tu trouves toute l'Égypte en train de parler du tremblement de terre ».

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