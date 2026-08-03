Un séisme d'une magnitude de 5,6 sur l'échelle de Richter a frappé la plupart des gouvernorats d'Égypte, dans les premières heures de ce lundi matin.

L'Institut national de recherche astronomique et géophysique a indiqué que la secousse tellurique s'est produite à 38 kilomètres au nord de Suez.

Le ministère de la Santé a rapporté, via son compte Facebook, que le suivi sur le terrain n'a recensé qu'un nombre limité de blessures légères, prises en charge sans qu'aucun décès ne soit enregistré.

De nombreuses personnes ont réagi, sur les réseaux sociaux, à la puissance du séisme, survenu à trois heures du matin, heure de l'Égypte.

Les artistes étaient en tête des personnalités à réagir au séisme, tandis que les personnalités sportives n'ont pas réagi, à l'exception d'Ahmed Sayed Zizo, la star d'Al Ahly.