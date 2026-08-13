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Rodri Manchester City 2025-26Getty

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Un revirement radical : Rodri douche Barcelone pour City

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Rebondissement spectaculaire dans le dossier Rodri : que compte faire le Barça ?

Le transfert de Rodri, la star de Manchester City, vers le Barça est entré dans une phase décisive, mais la dernière information en provenance d'Angleterre apporte un changement important dans des négociations que l'on croyait presque conclues. 

Manchester City continue de refuser les offres formulées par le Barça, estimant que les montants proposés n'ont pas encore atteint ses exigences financières, ce qui pourrait faire durer les négociations plus longtemps que prévu.

Le Barça sait qu'il doit tenter une dernière fois de convaincre le club anglais, tandis que Rodri s'accroche toujours à son envie d'explorer la possibilité d'un retour en Liga.

Le journal Sport, citant Sky Sports, a rapporté que Rodri n'est pas prêt à rompre sa relation avec Manchester City pour accélérer le processus de transfert.

Selon les informations de Sky Sports, Rodri a fait savoir à Manchester City que si le Barça ne verse pas la somme réclamée par le club anglais, il ne poussera pas pour partir et disputera les 12 mois restants de son contrat.

Cette information constitue un tournant important, car elle montre Rodri dans une position bien plus sereine qu'il ne le paraissait ces dernières heures. 

  • RodriGetty Images

    Rodri refuse de mettre la pression sur Manchester City

    Le milieu de terrain souhaite explorer la possibilité de quitter Manchester City et de revenir jouer en Liga, mais il comprend que son départ devra se faire selon les conditions fixées par son club actuel.

    Le joueur entretient une relation fondée sur le respect mutuel avec Manchester City, et il accepte pleinement qu'en l'absence d'un accord financier, il devra poursuivre une saison supplémentaire en Angleterre.

    Dans ce cas, son engagement ne changera pas, et il continuera à donner le meilleur de lui-même avec l'équipe dirigée par l'entraîneur Enzo Maresca.

    La position de Rodri est donc claire : il veut avoir l'opportunité de rejoindre le Barça, mais il ne forcera pas son club anglais à le laisser partir si les deux clubs ne parviennent pas à un accord.

    Sky a également révélé que Manchester City a refusé une nouvelle offre du Barça pour Rodri. 

    La deuxième offre présentée par le club catalan s'élevait à environ 65 millions d'euros, après que le club anglais avait déjà refusé une première offre d'une valeur proche de 45 millions d'euros.

    Toutefois, le réseau a également précisé que si le Barça augmentait son offre de 5 millions d'euros supplémentaires, le club anglais pourrait revenir sur sa position et les deux parties pourraient parvenir à un accord.

    Malgré les informations de Sky, le Barça envisage toujours l'opération avec optimisme. Le club catalan estime que les écarts financiers subsistent, mais il pense que le fossé s'est suffisamment réduit pour croire à la possibilité de parvenir à un accord.

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