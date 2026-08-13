Le transfert de Rodri, la star de Manchester City, vers le Barça est entré dans une phase décisive, mais la dernière information en provenance d'Angleterre apporte un changement important dans des négociations que l'on croyait presque conclues.

Manchester City continue de refuser les offres formulées par le Barça, estimant que les montants proposés n'ont pas encore atteint ses exigences financières, ce qui pourrait faire durer les négociations plus longtemps que prévu.

Le Barça sait qu'il doit tenter une dernière fois de convaincre le club anglais, tandis que Rodri s'accroche toujours à son envie d'explorer la possibilité d'un retour en Liga.

Le journal Sport, citant Sky Sports, a rapporté que Rodri n'est pas prêt à rompre sa relation avec Manchester City pour accélérer le processus de transfert.

Selon les informations de Sky Sports, Rodri a fait savoir à Manchester City que si le Barça ne verse pas la somme réclamée par le club anglais, il ne poussera pas pour partir et disputera les 12 mois restants de son contrat.

Cette information constitue un tournant important, car elle montre Rodri dans une position bien plus sereine qu'il ne le paraissait ces dernières heures.