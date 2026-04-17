Invité de son propre podcast « Einfach mal Luppen », l’attaquant de 36 ans a refusé de commenter les spéculations qui entourent son avenir : « Je ne souhaite pas m’exprimer à ce sujet. »
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Un retour spectaculaire au Real Madrid ? Toni Kroos s'exprime sur ces rumeurs brûlantes
Interrogé par son frère et coanimateur Felix, qui a souligné qu’il avait dû, ces derniers jours, éluder la question et répéter ne rien savoir à chaque nouvelle demande de précision, Kroos a répondu : « C’est la réponse que tu peux continuer à donner. »
Selon le quotidien sportif espagnol AS, le champion du monde 2014 serait sur le point de revenir dans son ancien club. Au Real Madrid, Kroos devrait être étroitement associé à la structure sportive, sans que le journal ne précise encore le rôle exact envisagé. Il pourrait s’agir du poste de directeur sportif, une fonction jusqu’ici inexistante au sein du club merengue.
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Le Real Madrid pourrait conclure la saison sans aucun titre.
Après dix ans passés au Real Madrid, Kroos a mis un terme à sa carrière en 2024. Pendant cette période, il a remporté cinq Ligue des champions et quatre championnats avec les Merengues. Depuis deux ans toutefois, le club ne répond plus aux attentes. Cette saison, la direction a rapidement limogé l’ancien coach de Leverkusen Xabi Alonso, puis confié les rênes à Alvaro Arbeloa sans véritable mieux.
Déjà éliminé de la Coupe, le club madrilène pointe à neuf points du FC Barcelone, champion en titre, à sept journées de la fin du championnat. En quarts de finale de la Ligue des champions, l’aventure s’est achevée sur deux défaites (1-2 et 3-4) contre le Bayern Munich. Une saison sans aucun titre se profile donc pour les Merengues, habitués aux sacres.
Selon The Athletic, il est « très probable » que les deux parties se séparent au plus tard à l’issue de l’exercice en cours. Après l’élimination à l’Allianz Arena, l’Espagnol a déclaré vouloir « respecter toutes les décisions du club ».
Alvaro Arbeloa va-t-il devoir quitter son poste au Real Madrid ?
Selon Athletic-Infos, plusieurs candidats se tiennent prêts à remplacer Arbeloa si celui-ci venait à quitter son poste. Dans les couloirs du Santiago Bernabéu, le nom de Jürgen Klopp revient avec insistance, bien que l’Allemand ait récemment écarté l’idée d’un retour immédiat sur le banc.
L’ancien entraîneur Zinédine Zidane, toujours très estimé par le président Florentino Pérez, figure également dans le cercle des prétendants, même si certains le voient plutôt briguer le poste de sélectionneur de l’équipe de France. Didier Deschamps, dont le nom a aussi été cité, est quant à lui toujours sous contrat avec les Bleus jusqu’à l’été.