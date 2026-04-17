Un retour spectaculaire au Real Madrid ? Toni Kroos s'exprime sur ces rumeurs brûlantes

Après dix ans passés au Real Madrid, Kroos a mis un terme à sa carrière en 2024. Pendant cette période, il a remporté cinq Ligue des champions et quatre championnats avec les Merengues. Depuis deux ans toutefois, le club ne répond plus aux attentes. Cette saison, la direction a rapidement limogé l’ancien coach de Leverkusen Xabi Alonso, puis confié les rênes à Alvaro Arbeloa sans véritable mieux.

Déjà éliminé de la Coupe, le club madrilène pointe à neuf points du FC Barcelone, champion en titre, à sept journées de la fin du championnat. En quarts de finale de la Ligue des champions, l’aventure s’est achevée sur deux défaites (1-2 et 3-4) contre le Bayern Munich. Une saison sans aucun titre se profile donc pour les Merengues, habitués aux sacres.

Selon The Athletic, il est « très probable » que les deux parties se séparent au plus tard à l’issue de l’exercice en cours. Après l’élimination à l’Allianz Arena, l’Espagnol a déclaré vouloir « respecter toutes les décisions du club ».