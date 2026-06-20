Malgré une confiance réciproque, le montant du clause libératoire, estimé à environ 8 millions d’euros par Racing Santander, constitue toujours le principal obstacle à la finalisation du transfert.

Le club catalan explore actuellement plusieurs montages financiers pour étaler cette dépense, tandis que d’autres formations européennes surveillent toujours le dossier. La direction barcelonaise salue par ailleurs la décision de Salinas, qui a rejeté une proposition financièrement très avantageuse en provenance d’Arabie saoudite pour rester en Europe et poursuivre sa progression.

Les discussions se poursuivent, mais le Barça conserve un atout majeur : la volonté du joueur de porter son maillot. Toutefois, selon des sources internes interrogées par le journal Mundo Dominion (informations relayées par Mundo Deportivo), le club cantabre est convaincu que le départ de Salinas ne se concrétisera pas pour ce montant, mais pour une somme supérieure à 16 millions d’euros, sans que le chiffre précis soit dévoilé.

Selon ces mêmes sources, ce montant s’appliquera à partir du 1^(er) juillet, date d’ouverture officielle du mercato, une fois la promotion du club en Liga actée et les nouvelles clauses de résiliation rendues effectives. Le Racing assure ainsi la valorisation maximale de son joueur, même si Salinas privilégie toujours le Barça.

Néanmoins, le Barça refuse de s’engager dans une surenchère avec les autres prétendants, parmi lesquels le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen, Bologne et Newcastle United.