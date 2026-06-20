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Un remplaçant pour Cancelo ?… Un seul obstacle sépare Barcelone d'un joyau espagnol

Mercato
FC Barcelone
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J. Salinas
J. Cancelo
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Une offre saoudienne rejetée… et un sprint acharné entre les cadors européens

Le FC Barcelone poursuit activement sa quête de jeunes talents susceptibles d’alimenter son projet sportif sur le long terme. Le club catalan surveille donc de près les joueurs les plus prometteurs d’Espagne et d’Europe, afin de s’assurer leur engagement avant que la concurrence ne se intensifie davantage lors du mercato.

Un nouveau nom est récemment entré dans le viseur du service sportif, après avoir attiré l’attention grâce à ses performances et à sa progression fulgurante. Plusieurs clubs européens surveillent déjà son parcours, malgré son jeune âge.

  • Dans la course au titre européen, Barcelone détient pour l’instant l’avantage.

    Le FC Barcelone surveille de près le jeune défenseur espagnol Jorge Salinas, actuellement sous contrat avec le Racing Santander. Plusieurs grands clubs européens suivent également de près ce défenseur de 19 ans, mais le club catalan détient pour l’instant la priorité. Le joueur, lui, pencherait en faveur du Camp Nou malgré les multiples offres reçues.

    Considéré comme l’un des plus grands espoirs du football espagnol après avoir contribué à la promotion du Racing Santander en Liga, ce qui a incité des clubs tels que Newcastle United, le Paris Saint-Germain, l’Atlético de Madrid, le Bayer Leverkusen, Porto, Bologne et l’Eintracht Francfort à suivre de près son parcours.

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  • Pourquoi le FC Barcelone s’intéresse-t-il à lui ?

    L’intérêt du FC Barcelone pour Salinas ne porte pas uniquement sur son talent, mais aussi sur ses qualités techniques, qui en font un projet idéal pour l’avenir. Ce défenseur espagnol, naturellement gaucher — une denrée rare sur le marché des transferts —, peut évoluer avec la même efficacité en tant que défenseur central gauche ou arrière gauche.

    Selon les observateurs du Barça, il brille par sa capacité à construire le jeu depuis l’arrière, son aisance balle au pied, son sang-froid sous pression ainsi que par sa présence physique et son fort esprit de compétition, des critères essentiels pour les jeunes défenseurs que le club recrute.

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  • De Santander à la lumière des projecteurs

    Salinas est né à Santander et a passé l’essentiel de sa carrière en Cantabrie avant d’intégrer le centre de formation du Racing de Santander en 2019, après avoir évolué dans plusieurs clubs locaux.

    Conscient de son potentiel, le club a rapidement prolongé son contrat jusqu’en 2029 pour le protéger des convoitises. La saison dernière, il a émergé comme un élément clé de l’équipe première tout en affirmant son statut de pilier des sélections jeunes espagnoles, notamment chez les moins de 19 ans.

    Ses performances lui ont valu les félicitations du directeur sportif du Racing Santander, Chema Aragón, qui lui promet un avenir à la hauteur de la Ligue des champions.

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  • Une offre saoudienne est sur la table, mais un dernier obstacle empêche encore la finalisation du transfert.

    Malgré une confiance réciproque, le montant du clause libératoire, estimé à environ 8 millions d’euros par Racing Santander, constitue toujours le principal obstacle à la finalisation du transfert.

    Le club catalan explore actuellement plusieurs montages financiers pour étaler cette dépense, tandis que d’autres formations européennes surveillent toujours le dossier. La direction barcelonaise salue par ailleurs la décision de Salinas, qui a rejeté une proposition financièrement très avantageuse en provenance d’Arabie saoudite pour rester en Europe et poursuivre sa progression.

    Les discussions se poursuivent, mais le Barça conserve un atout majeur : la volonté du joueur de porter son maillot. Toutefois, selon des sources internes interrogées par le journal Mundo Dominion (informations relayées par Mundo Deportivo), le club cantabre est convaincu que le départ de Salinas ne se concrétisera pas pour ce montant, mais pour une somme supérieure à 16 millions d’euros, sans que le chiffre précis soit dévoilé.

    Selon ces mêmes sources, ce montant s’appliquera à partir du 1^(er) juillet, date d’ouverture officielle du mercato, une fois la promotion du club en Liga actée et les nouvelles clauses de résiliation rendues effectives. Le Racing assure ainsi la valorisation maximale de son joueur, même si Salinas privilégie toujours le Barça.

    Néanmoins, le Barça refuse de s’engager dans une surenchère avec les autres prétendants, parmi lesquels le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen, Bologne et Newcastle United.

  • Un remplaçant pour Cancelo ?

    Selon le journal, Barcelone voit dans la possible signature de Salinas une occasion de sécuriser son effectif pour l’avenir, sans pour autant remplacer João Cancelo, sa priorité au poste d’arrière gauche. À l’issue de son prêt, le défenseur portugais retrouvera le 1ᵉʳ juillet son club saoudien, Al-Hilal, et le Barça devra alors négocier avec ce dernier pour finaliser un transfert définitif.

    Salinas, représenté par Jorge Mendes, pourrait privilégier l’offre barcelonaise et tenter de négocier avec le Racing de Santander pour faire baisser le prix du transfert. Le club catalan refuse en effet de débourser les huit millions d’euros réclamés pour un joueur qui, s’il était recruté, resterait vraisemblablement en prêt au Racing Santander la saison prochaine afin de continuer à progresser en Liga.

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