En réalité, savoir si Joane Gadou, recruté au FC Red Bull Salzbourg, représente la première recrue d’Ole Book dépend avant tout de la définition que l’on retient. Le jeune défenseur central de 19 ans a bien été recruté dès les premiers jours de la prise de fonction du directeur sportif du Borussia Dortmund. Cela est incontestable. Toutefois, il serait inexact d’affirmer que ce transfert, qui coûte 20 millions d’euros au BVB, plus d’éventuelles primes de cinq millions, est uniquement l’œuvre de Book.
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« Un raté à chaque match » : le nouvel espoir défensif du BVB a encore beaucoup de progrès à faire
Dans ce contexte, le vaste vivier de jeunes talents prometteurs s’est largement exposé aux regards des recruteurs. Tous les grands clubs sérieux connaissent Gadou depuis longtemps, BVB inclus. Dès l’été 2023, alors qu’il lui restait encore deux ans de contrat dans le centre de formation du Paris Saint-Germain, il avait été repéré. Un an plus tard, le Bayer Leverkusen échouait de peu dans sa tentative de le recruter. En mars dernier, Sebastian Kehl, prédécesseur de Book, l’observait encore à l’Allianz Stadion de Vienne.
Avec Gadou, qui culmine à 1,95 m, les Westphaliens s’assurent les services d’un défenseur central déjà « plus avancé à cet âge que ne l’était Dayot Upamecano à l’époque », dixit Michael Unverdorben, rédacteur en chef adjoint du service des sports des Salzburger Nachrichten. Dans un entretien accordé à SPOX, il ajoute : « C’est sans conteste le meilleur défenseur central de Salzbourg. On a toujours su qu’il serait transféré pour une somme importante, car il possède des qualités exceptionnelles et un potentiel immense. Il est à l’aise dans les duels et dans le jeu aérien, et il réunit toutes les qualités d’un défenseur de niveau international. »
Les Autrichiens l’avaient déjà repéré en 2024 et avaient déboursé la somme inhabituellement élevée de dix millions d’euros pour attirer le jeune homme, alors âgé de 17 ans, de Paris à Salzbourg. Seul son futur coéquipier désigné, Karim Adeyemi, avait coûté plus cher à cet âge : 100 000 euros de plus, en 2018.
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Joane Gadou ne disposait d'aucune perspective au PSG.
Gadou a conclu sa dernière saison par un titre de champion avec les U19 du PSG, mais sans perspective concrète d’avenir au club. Bien qu’il s’entraînât régulièrement aux côtés de stars comme Kylian Mbappé, il n’a été convoqué que trois fois avec l’équipe première. La concurrence, incarnée par Marquinhos, Lucas Beraldo puis, plus tard, Willian Pacho, était trop féroce.
Luis Enrique ne l’aurait pas jugé suffisamment convaincant, malgré son inclusion en 2024 dans la liste des 60 joueurs les plus talentueux au monde établie par le Guardian. À Salzbourg, où l’on suit sa progression depuis ses débuts en équipe de France U16, on est convaincu de son potentiel.
« Jogad », ainsi que l’appellent ses amis, a emménagé avec sa mère et son frère de sept ans. Son père, originaire de Côte d’Ivoire tout comme sa mère, ainsi que ses trois autres frères et sœurs, sont restés à Nangis, la commune natale de Gadou située à environ 80 kilomètres au sud-est de Paris.
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C’est sous la direction de l’entraîneur Thomas Letsch que l’attaquant Joane Gadou a connu sa véritable éclosion.
Gadou a connu des débuts difficiles à Salzbourg. Sous la houlette du nouvel entraîneur Pepijn Lijnders, l'équipe peinait à trouver ses marques, si bien qu'il n'a pu accumuler du temps de jeu que progressivement. Dès son troisième match, l'international sénégalais a été expulsé à la 43e minute pour une faute grossière. Au cours des 16 mois suivants, il a écopé de deux autres expulsions, dont une après un double carton jaune en seulement deux minutes.
Selon Unverdorben, ces incidents n’étaient pas rares lorsque Gadou évoluait sous les couleurs de Salzbourg : « Son gros problème, c’est qu’à chaque match, il y avait une situation où il commettait une erreur. On le voit aussi à ses trois expulsions. Tantôt il est trop impétueux, tantôt il fait une passe incompréhensible. C’est son plus gros point faible. Il lui manque encore une fiabilité constante. »
Sous la houlette de son successeur, Thomas Letsch – remplacé en février par Daniel Beichler après treize mois à la tête du club –, Gadou s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable. Au total, il a disputé 25 matchs (Coupe du monde des clubs incluse), dont 21 en tant que titulaire et 19 sur l’ensemble des 90 minutes, un bilan remarquable pour un joueur alors sans expérience professionnelle.
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« Une décision inattendue » : Joane Gadou quitte Salzbourg
Letsch était un grand admirateur de Gadou, qu’il décrivait comme « un diamant brut qu’il nous faut tailler, mais qui deviendra alors une véritable perle ». L’ancien entraîneur du VfL Bochum a ajouté : « Jo impressionne par sa maturité. Il a un excellent sens du placement, est solide dans les duels et dégage beaucoup de sérénité. Il a un grand avenir devant lui, cela ne fait aucun doute. »
Conscient de son potentiel, Salzbourg n’a pas tergiversé : à peine cinq mois après son arrivée, le club a prolongé le contrat de celui qui compte désormais huit sélections en équipe nationale U19 jusqu’en 2029. Une décision stratégique, puisque c’est précisément la longueur de cet engagement qui a contraint le BVB à verser un indemnité record pour l’enrôler.
Néanmoins, Dortmund ne disposera pas d’un titulaire assuré. Si Gadou a bien été aligné d’entrée lors de 31 de ses 33 matchs cette saison, il n’a plus figuré sur la feuille de match des cinq dernières rencontres et n’a même pas été convoqué à trois reprises. Une situation « très surprenante » selon Unverdorben.
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Joane Gadou : une indemnité de transfert identique à celle d’Erling Haaland
Après avoir largement roté son effectif, notamment en défense centrale, sous les ordres de Letsch, Salzbourg vise désormais stabilité et continuité. Avec le départ annoncé de Gadou, d’autres joueurs, toujours sous contrat la saison prochaine, doivent donc prendre le relais. Aucune source n’a pu confirmer la rumeur évoquant des raisons disciplinaires derrière l’absence du joueur.
En revanche, le BVB a bien déjà informé sa nouvelle recrue qu’il serait aligné comme troisième défenseur central. Le poste est d’ailleurs libre : Niklas Süle quitte le club et mettra un terme à sa carrière cet été, Emre Can est encore blessé pour plusieurs mois et Luca Reggiani n’est envisagé qu’au mieux comme challenger.
La voie est donc libre pour Gadou, qui, à Salzbourg, occupait le côté droit d’une défense à quatre. À Dortmund, il devrait s’insérer dans le onze de départ. L’expérience de ses futurs partenaires, Waldemar Anton et Nico Schlotterbeck, lui apportera un soutien que l’on attendait souvent en vain en Autriche et qui pourrait stabiliser son jeu encore un peu irrégulier.
Reste à savoir si Gadou saura s’imposer et de quelle manière ; tout dépendra de lui. Le talent, les perspectives et la marge de progression sont là. Par le passé, le BVB a souvent tiré profit de ses ponts avec Salzbourg, et le fait que le montant du transfert de Gadou égale celui d’Erling Haaland à l’époque pourrait bien être de bon augure.
Joane Gadou : un panorama complet de sa carrière à ce jour
Équipe Matchs officiels Buts Passes décisives Paris Saint-Germain U19 37 1 0 FC Liefering (équipe réserve de Salzbourg) 1 0 0 FC Red Bull Salzbourg 58 0 0 FC Red Bull Salzbourg U19 5 0 0