« Un raté à chaque match » : le nouvel espoir défensif du BVB a encore beaucoup de progrès à faire

Dans ce contexte, le vaste vivier de jeunes talents prometteurs s’est largement exposé aux regards des recruteurs. Tous les grands clubs sérieux connaissent Gadou depuis longtemps, BVB inclus. Dès l’été 2023, alors qu’il lui restait encore deux ans de contrat dans le centre de formation du Paris Saint-Germain, il avait été repéré. Un an plus tard, le Bayer Leverkusen échouait de peu dans sa tentative de le recruter. En mars dernier, Sebastian Kehl, prédécesseur de Book, l’observait encore à l’Allianz Stadion de Vienne.

Avec Gadou, qui culmine à 1,95 m, les Westphaliens s’assurent les services d’un défenseur central déjà « plus avancé à cet âge que ne l’était Dayot Upamecano à l’époque », dixit Michael Unverdorben, rédacteur en chef adjoint du service des sports des Salzburger Nachrichten. Dans un entretien accordé à SPOX, il ajoute : « C’est sans conteste le meilleur défenseur central de Salzbourg. On a toujours su qu’il serait transféré pour une somme importante, car il possède des qualités exceptionnelles et un potentiel immense. Il est à l’aise dans les duels et dans le jeu aérien, et il réunit toutes les qualités d’un défenseur de niveau international. »

Les Autrichiens l’avaient déjà repéré en 2024 et avaient déboursé la somme inhabituellement élevée de dix millions d’euros pour attirer le jeune homme, alors âgé de 17 ans, de Paris à Salzbourg. Seul son futur coéquipier désigné, Karim Adeyemi, avait coûté plus cher à cet âge : 100 000 euros de plus, en 2018.