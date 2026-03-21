Le Borussia Dortmund soutient Emre Can dans cette période difficile et prolonge d'un an, jusqu'en 2027, le contrat de son capitaine blessé. C'est ce qu'a annoncé le BVB samedi matin, quelques heures avant le match de Bundesliga contre le Hambourg SV (18h30/Sky).
Traduit par
« Un professionnel exemplaire » : le BVB prolonge le contrat d'un titulaire
« Emre est notre capitaine et un professionnel exemplaire. C'est un leader, il montre l'exemple et se met toujours au service de l'équipe », a déclaré Lars Ricken, directeur sportif : « Ce n'est pas pour rien que nous avons immédiatement affirmé, peu après sa grave blessure, que nous voulions continuer à le soutenir, car il est un élément essentiel pour le Borussia Dortmund. »
« Nous sommes conscients de l’importance de Can dans le vestiaire et de l’expérience qu’il apporte à notre équipe », a ajouté le directeur sportif Sebastian Kehl.
- Getty Images
Emre Can est capitaine du BVB depuis 2023
Can (32 ans), capitaine du BVB depuis l'été 2023, s'était déchiré le ligament croisé du genou gauche lors du match au sommet de la Bundesliga contre le Bayern Munich (2-3) fin février. Depuis son transfert de la Juventus Turin à Dortmund en 2020 (pour 25 millions d'euros), il a disputé 220 matches officiels avec le BVB, au cours desquels il a inscrit un total de 23 buts.
Il tient à « remercier chaleureusement » le club pour son soutien, a déclaré Can : « Mon objectif est de me rétablir le plus vite possible, de retrouver mes coéquipiers sur le terrain et de connaître le succès avec le club. »
Ces contrats expirent au BVB en 2026
Joueurs Poste Âge Niklas Süle Défenseur 30 ans Salih Özcan Milieu de terrain 28 ans Julian Brandt Milieu de terrain 29 ans