« Un professionnel exemplaire » : le BVB prolonge le contrat d'un titulaire

« Emre est notre capitaine et un professionnel exemplaire. C'est un leader, il montre l'exemple et se met toujours au service de l'équipe », a déclaré Lars Ricken, directeur sportif : « Ce n'est pas pour rien que nous avons immédiatement affirmé, peu après sa grave blessure, que nous voulions continuer à le soutenir, car il est un élément essentiel pour le Borussia Dortmund. »

« Nous sommes conscients de l’importance de Can dans le vestiaire et de l’expérience qu’il apporte à notre équipe », a ajouté le directeur sportif Sebastian Kehl.