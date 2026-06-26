Un plan pour chaque match… La méthode Guardiola a-t-elle perturbé le parcours de Donis avec l’Arabie saoudite ?

L’arrivée de Donis a suscité des réactions partagées : ses soutiens saluent sa connaissance du championnat saoudien, tandis que ses détracteurs estiment qu’il existe des entraîneurs plus prestigieux.

Tous s’accordaient toutefois sur la difficulté de la mission confiée à l’entraîneur grec et sur la nécessité de ne pas le juger sur les résultats de la sélection saoudienne lors de la Coupe du monde, d’autant plus que le temps presse avant le tournoi.

Cette perception a basculé après les matchs amicaux des « Verts », notamment la rencontre perdue 2-1 face à l’Équateur, où des signes de renouveau offensif sont apparus.

Ces impressions favorables se sont confirmées lors de la large victoire 3-0 contre Porto Rico, puis lors du match nul 0-0 face au Sénégal.

À la mi-temps de l’ouverture du Mondial face à l’Uruguay, les observateurs pensaient avoir trouvé la marque de fabrique de la sélection saoudienne : un bloc solide et une efficacité suffisante pour mener 1-0, présageant un avenir prometteur.

Cet optimisme s’est toutefois rapidement évaporé en seconde période : les Uruguayens ont égalisé, puis multiplié les occasions, tandis que les Saoudiens reculaient sans justification tactique, laissant filer la victoire.

Tout espoir s’est alors complètement effondré après la défaite cuisante face à l’Espagne (4-0), les supporters ne croyant plus en la capacité de l’équipe à franchir l’obstacle du Cap-Vert pour se qualifier pour le tour suivant.