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« Un peu étrange » : Jamie Carragher ne comprend pas la volonté d'Arsenal de se séparer de Myles Lewis-Skelly
Arsenal envisage une vente surprise
Le champion de Premier League Arsenal serait ouvert à un départ de Lewis-Skelly, après avoir proposé le milieu de terrain de 19 ans à Manchester United et à Chelsea. Cette position inattendue fait suite à l’arrivée de Bruno Guimaraes en provenance de Newcastle United pour 75 millions de livres sterling, ce qui a intensifié la concurrence au milieu de terrain dans le nord de Londres. Malgré un début de campagne précédente frustrant, l’international anglais a intégré l’équipe sur le tard, devenant le deuxième plus jeune Anglais à débuter une finale de Ligue des champions lors de la défaite d’Arsenal face au Paris Saint-Germain aux tirs au but.
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Carragher s’interroge sur la position adoptée sur le mercato
Carragher a ouvertement remis en question la logique derrière la volonté d'Arsenal d'encaisser un transfert pour l'un de ses plus brillants diplômés du centre de formation de Hale End.
Intervenant dans The Overlap Fan Debate, Carragher a fait part de son étonnement : « C'est ce qui était un peu étrange dans cette affaire. On avait presque l'impression qu'Arsenal avait proposé Myles Lewis-Skelly à Manchester United. Ce n'était pas Myles Lewis-Skelly qui disait : “Je veux partir”, ni son entourage qui laissait filtrer quelque chose. C'est de là que venait le choc, pas tellement du côté du joueur. »
Le consultant télévisé a averti que les Gunners commettraient une grave erreur en se séparant d'un talent ayant déjà fait ses preuves au plus haut niveau. Il a ajouté : « Je n'arrive toujours pas à y croire. Évidemment, la saison dernière n'a pas été formidable pour lui sur l'ensemble de la saison, mais quand un jeune joueur a déjà livré des performances comme celles que je l'ai vu produire au Bernabeu, il y a peut-être un an ou 18 mois, au poste d'arrière gauche, il dictait le jeu au Bernabeu, puis avec sa performance en finale au milieu de terrain axial contre le Paris Saint-Germain. On ne peut pas jouer à ce niveau sans être vraiment spécial à cet âge.
« Tous les jeunes joueurs connaissent des hauts et des bas. La saison dernière, il n'a pas joué autant qu'il l'aurait probablement souhaité. Mais son plafond est tellement élevé au vu des performances qu'il a déjà réalisées à 20 ans. Je n'arrivais pas à croire qu'Arsenal puisse ne serait-ce qu'envisager de le laisser partir. Cela semble vraiment étrange. »
Arteta évite de spéculer sur les transferts
Lewis-Skelly, qui reste sous contrat à l'Emirates Stadium jusqu'en 2030, a souligné son désir de rester en célébrant un but contre Côme avec un geste en forme de cœur adressé aux supporters locaux.
Interrogé après le match sur l'avenir de l'adolescent, l'entraîneur Mikel Arteta a refusé de se prononcer sur les rumeurs : « Je ne vais parler d'aucune spéculation. S'il y a des spéculations autour de nos joueurs, c'est un bon signe. Cela veut dire que nous attirons l'attention et qu'ils font du bon travail. »
Par ailleurs, Arsenal continue de chercher des renforts défensifs sur le marché, en soumettant une deuxième approche pour Ezri Konsa d'Aston Villa, tout en ouvrant des discussions pour le défenseur central du Bayer Leverkusen Jarell Quansah.
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La bataille pour une place dans l’équipe attend le jeune joueur
Lewis-Skelly est confronté à une bataille déterminante pour obtenir un temps de jeu régulier, alors qu'il cherche à se faire une place dans la rotation très dense du milieu de terrain de Mikel Arteta. Arsenal ouvre sa campagne contre Manchester City lors du Community Shield ce week-end, avant de défendre son titre de Premier League. En coulisses, la hiérarchie de l'Emirates doit décider s'il faut conserver ce jeune joueur polyvalent ou autoriser un transfert national très médiatisé avant la fermeture du mercato.
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