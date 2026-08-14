Carragher a ouvertement remis en question la logique derrière la volonté d'Arsenal d'encaisser un transfert pour l'un de ses plus brillants diplômés du centre de formation de Hale End.

Intervenant dans The Overlap Fan Debate, Carragher a fait part de son étonnement : « C'est ce qui était un peu étrange dans cette affaire. On avait presque l'impression qu'Arsenal avait proposé Myles Lewis-Skelly à Manchester United. Ce n'était pas Myles Lewis-Skelly qui disait : “Je veux partir”, ni son entourage qui laissait filtrer quelque chose. C'est de là que venait le choc, pas tellement du côté du joueur. »

Le consultant télévisé a averti que les Gunners commettraient une grave erreur en se séparant d'un talent ayant déjà fait ses preuves au plus haut niveau. Il a ajouté : « Je n'arrive toujours pas à y croire. Évidemment, la saison dernière n'a pas été formidable pour lui sur l'ensemble de la saison, mais quand un jeune joueur a déjà livré des performances comme celles que je l'ai vu produire au Bernabeu, il y a peut-être un an ou 18 mois, au poste d'arrière gauche, il dictait le jeu au Bernabeu, puis avec sa performance en finale au milieu de terrain axial contre le Paris Saint-Germain. On ne peut pas jouer à ce niveau sans être vraiment spécial à cet âge.

« Tous les jeunes joueurs connaissent des hauts et des bas. La saison dernière, il n'a pas joué autant qu'il l'aurait probablement souhaité. Mais son plafond est tellement élevé au vu des performances qu'il a déjà réalisées à 20 ans. Je n'arrivais pas à croire qu'Arsenal puisse ne serait-ce qu'envisager de le laisser partir. Cela semble vraiment étrange. »