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« Un peu étrange » : Jamie Carragher déconcerté par la volonté d'Arsenal de se séparer de Myles Lewis-Skelly
Arsenal envisage une vente surprise
Le champion de Premier League Arsenal serait ouvert à un départ de Lewis-Skelly, après avoir proposé le milieu de terrain de 19 ans à United et à Chelsea. Cette position inattendue fait suite à l'arrivée de Bruno Guimaraes en provenance de Newcastle United pour 75 millions de livres sterling, qui a intensifié la concurrence au milieu de terrain dans le nord de Londres. Malgré un début de campagne précédente frustrant, l'international anglais a fini par s'imposer dans l'équipe, devenant le deuxième Anglais le plus jeune à débuter une finale de Ligue des champions lors de la défaite d'Arsenal face au Paris Saint-Germain aux tirs au but.
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Carragher remet en question la position sur les transferts
Carragher a ouvertement remis en question la logique derrière la volonté d'Arsenal d'encaisser un transfert pour l'un de ses plus brillants produits du centre de formation de Hale End.
S'exprimant dans The Overlap Fan Debate, Carragher a fait part de son étonnement : « C'est ce qui était un peu étrange là-dedans. On avait presque l'impression qu'Arsenal avait proposé Myles Lewis-Skelly à Manchester United. Ce n'était pas Myles Lewis-Skelly qui disait : “Je veux partir”, ni son entourage qui laissait filtrer quelque chose. C'est de là que venait le choc, pas tellement du côté du joueur. »
Le consultant télé a averti qu'Arsenal commettrait une grave erreur en se séparant d'un talent qui a déjà fait ses preuves au plus haut niveau. Il a ajouté : « Je n'arrive toujours pas à y croire. Évidemment, la saison dernière n'a pas été formidable pour lui dans son ensemble, mais quand un jeune joueur a déjà livré des performances comme celles que je l'ai vu réaliser au Bernabéu, il y a peut-être un an ou 18 mois, au poste d'arrière gauche, il dirigeait le jeu au Bernabéu, puis sa performance en finale au milieu de terrain face au Paris Saint-Germain. On ne peut pas jouer à ce niveau-là à cet âge sans être vraiment spécial.
« Tous les jeunes joueurs connaissent des hauts et des bas. La saison dernière, il n'a pas joué autant qu'il l'aurait probablement souhaité. Mais son plafond est tellement élevé au vu des performances qu'il a déjà livrées à 20 ans. Je n'arrivais pas à croire qu'Arsenal puisse ne serait-ce qu'envisager de le laisser partir. Cela paraît vraiment étrange. »
Arteta évite de spéculer sur le mercato
Lewis-Skelly, qui reste sous contrat à l'Emirates Stadium jusqu'en 2030, a souligné son envie de rester en célébrant un but contre Côme avec un geste en forme de cœur adressé aux supporters à domicile.
Interrogé après le match sur l'avenir de l'adolescent, l'entraîneur Mikel Arteta a refusé de commenter les rumeurs : « Je ne vais parler d'aucune spéculation. S'il y a des spéculations au sujet de nos joueurs, c'est bon signe. Cela signifie que nous attirons l'attention et qu'ils font du bon travail. »
Par ailleurs, Arsenal continue de rechercher des renforts défensifs sur le marché, en soumettant une deuxième approche pour Ezri Konsa d'Aston Villa, tout en ouvrant des discussions pour le défenseur central du Bayer Leverkusen Jarell Quansah.
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Une bataille pour une place attend le jeune joueur
Lewis-Skelly fait face à une bataille décisive pour obtenir un temps de jeu régulier, alors qu’il cherche à se faire une place dans la rotation très fournie du milieu de terrain d’Arteta. Arsenal lance sa saison contre Manchester City lors du Community Shield ce week-end, avant de défendre son titre en Premier League. En coulisses, la direction de l’Emirates doit décider si elle conserve ce jeune joueur polyvalent ou autorise un transfert national très médiatisé avant la clôture du mercato.
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