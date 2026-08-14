« Un peu étrange » : Jamie Carragher déconcerté par la volonté d'Arsenal de se séparer de Myles Lewis-Skelly

Carragher a ouvertement remis en question la logique derrière la volonté d'Arsenal d'encaisser un transfert pour l'un de ses plus brillants produits du centre de formation de Hale End.

S'exprimant dans The Overlap Fan Debate, Carragher a fait part de son étonnement : « C'est ce qui était un peu étrange là-dedans. On avait presque l'impression qu'Arsenal avait proposé Myles Lewis-Skelly à Manchester United. Ce n'était pas Myles Lewis-Skelly qui disait : “Je veux partir”, ni son entourage qui laissait filtrer quelque chose. C'est de là que venait le choc, pas tellement du côté du joueur. »

Le consultant télé a averti qu'Arsenal commettrait une grave erreur en se séparant d'un talent qui a déjà fait ses preuves au plus haut niveau. Il a ajouté : « Je n'arrive toujours pas à y croire. Évidemment, la saison dernière n'a pas été formidable pour lui dans son ensemble, mais quand un jeune joueur a déjà livré des performances comme celles que je l'ai vu réaliser au Bernabéu, il y a peut-être un an ou 18 mois, au poste d'arrière gauche, il dirigeait le jeu au Bernabéu, puis sa performance en finale au milieu de terrain face au Paris Saint-Germain. On ne peut pas jouer à ce niveau-là à cet âge sans être vraiment spécial.

« Tous les jeunes joueurs connaissent des hauts et des bas. La saison dernière, il n'a pas joué autant qu'il l'aurait probablement souhaité. Mais son plafond est tellement élevé au vu des performances qu'il a déjà livrées à 20 ans. Je n'arrivais pas à croire qu'Arsenal puisse ne serait-ce qu'envisager de le laisser partir. Cela paraît vraiment étrange. »