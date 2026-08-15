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Un pari effrayant à 590 millions : Mourinho en quête de l'équation impossible

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Le casse-tête de « l'attaque de rêve » met le Special One à l'épreuve

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, s'apprête pour la première fois à profiter de l'ensemble de son effectif, après que les rangs du club madrilène se soient au complet durant la période de préparation de la nouvelle saison.

Le Real Madrid n'a pas tant besoin de nouveaux grands noms que d'une méthode garantissant l'équilibre entre eux sur le terrain.

Avec un effectif désormais au complet, José Mourinho se retrouve face à un test délicat : comment préserver une ligne offensive composée de quatre joueurs de classe mondiale, sans perdre l'équilibre qu'exige la course aux titres.


  • La richesse offensive entre les mains de Mourinho

    Selon un rapport d'As, « Mourinho a commencé à travailler avec un effectif du Real Madrid au complet, après l'absence de certains joueurs durant la phase de préparation. Le quatuor offensif est composé de Yan Diomandé, Kylian Mbappé et Vinicius Junior, avec derrière eux Jude Bellingham au poste de meneur de jeu. »

    La valeur marchande des quatre joueurs s'élève à 590 millions d'euros, selon le site « Transfermarkt » : Mbappé (200 millions), Vinicius Junior (140 millions), Yan Diomandé (90) et Jude Bellingham (160).

    Quant au coût de leur recrutement, il a atteint près de 313 millions d'euros avant la prise en compte des variables. Le Real Madrid a versé près de 40 millions d'euros de prime à la signature pour Mbappé, un montant estimé et non confirmé officiellement par le club, ainsi que 125 millions d'euros pour Diomandé, 45 millions pour Vinicius et 103 millions pour Bellingham.

    Le coût pourrait grimper jusqu'à 358 millions d'euros en tenant compte des variables potentielles, soit 15 millions supplémentaires pour Leipzig dans le transfert de Diomandé et près de 30 millions dans celui de Bellingham, mais il reste bien inférieur à la valeur marchande actuelle du quatuor.

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  • Le plan de Mourinho à l'épreuve

    Ce quatuor pourrait faire sa première apparition face à Schalke, dans la ville de Gelsenkirchen, dimanche prochain, lors du dernier match amical du Real Madrid avant le coup d'envoi de la Liga contre l'Espanyol le 22 août.

    Jusqu'à présent, Mourinho s'en tient au 4-2-3-1, un système qui offre à Mbappé le poste de pointe et replace Bellingham dans un rôle de meneur de jeu, en numéro 10, poste où il a brillé lors de sa première saison avec le Real Madrid, mais aussi avec l'équipe d'Angleterre lors de la dernière Coupe du monde sous la direction de Thomas Tuchel. Vinicius et Diomandé occuperont les ailes.

    Mais un passage au 4-4-2, comme cela s'est produit en fin de match contre le Deportivo, ou au 4-3-3, pourrait éloigner Bellingham de la zone de marque et accroître ses responsabilités défensives.

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  • À la poursuite de l'héritage du trio BBC : un pari plus ambitieux

    Le Real Madrid mise sur ce quatuor comme sur une force offensive à l'état pur, dans un projet dont l'ambition dépasse la volonté de retrouver la gloire du légendaire trio « BBC » : Karim Benzema, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo, après que le club a réuni dans une même formation un poids offensif rare dans le football moderne.

    Le quatuor a inscrit 121 buts et délivré 36 passes décisives la saison dernière. Mbappé a marqué 42 buts, Vinicius 22 et Diomandé 13, tandis que Bellingham a inscrit 8 buts, avec une saison perturbée par les blessures. Les quatre joueurs ont par ailleurs délivré respectivement 7, 14, 10 et 5 passes décisives.

    Le Real Madrid espère voir ces chiffres augmenter, d'autant que Bellingham avait marqué 23 buts et délivré 13 passes décisives lors de sa première saison, alors que Diomandé rejoindra une ligne d'attaque plus forte que celle qui l'entourait à Leipzig.

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  • Comparaison avec les grands d'Europe : la supériorité du Barça et du Bayern

    Et si l'on ne considère que le trio offensif, sans Bellingham, Mbappé, Vinicius et Diomandé ont inscrit 77 buts et délivré 31 passes décisives la saison dernière. Ils n'ont été devancés que par les trios du Bayern Munich et du Barça. Harry Kane, Luis Díaz et Michael Olise ont marqué 109 buts et délivré 61 passes décisives avec le Bayern, tandis que Ferran Torres, Raphinha et Lamine Yamal ont inscrit 85 buts et offert 33 passes décisives avec le Barça.

    Quant au trio de Manchester City, Erling Haaland, Jérémy Doku et Savinho, il a marqué 57 buts et délivré 26 passes, alors que Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont inscrit 52 buts et offert 33 passes avec le Paris Saint-Germain.

    Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli et Bukayo Saka ont, quant à eux, marqué 43 buts et délivré 19 passes décisives avec Arsenal la saison dernière.

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