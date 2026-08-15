Un pari effrayant à 590 millions : Mourinho en quête de l'équation impossible

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, s'apprête pour la première fois à profiter de l'ensemble de son effectif, après que les rangs du club madrilène se soient au complet durant la période de préparation de la nouvelle saison.

Le Real Madrid n'a pas tant besoin de nouveaux grands noms que d'une méthode garantissant l'équilibre entre eux sur le terrain.

Avec un effectif désormais au complet, José Mourinho se retrouve face à un test délicat : comment préserver une ligne offensive composée de quatre joueurs de classe mondiale, sans perdre l'équilibre qu'exige la course aux titres.



