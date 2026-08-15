Un pari effrayant à 590 millions : Mourinho en quête de l'équation impossible

Selon un rapport d'As, « Mourinho a commencé à travailler avec un effectif du Real Madrid au complet, après l'absence de certains joueurs durant la phase de préparation. Le quatuor offensif est composé de Yan Diomandé, Kylian Mbappé et Vinicius Junior, avec derrière eux Jude Bellingham au poste de meneur de jeu. »
La valeur marchande des quatre joueurs s'élève à 590 millions d'euros, selon le site « Transfermarkt » : Mbappé (200 millions), Vinicius Junior (140 millions), Yan Diomandé (90) et Jude Bellingham (160).
Quant au coût de leur recrutement, il a atteint près de 313 millions d'euros avant la prise en compte des variables. Le Real Madrid a versé près de 40 millions d'euros de prime à la signature pour Mbappé, un montant estimé et non confirmé officiellement par le club, ainsi que 125 millions d'euros pour Diomandé, 45 millions pour Vinicius et 103 millions pour Bellingham.
Le coût pourrait grimper jusqu'à 358 millions d'euros en tenant compte des variables potentielles, soit 15 millions supplémentaires pour Leipzig dans le transfert de Diomandé et près de 30 millions dans celui de Bellingham, mais il reste bien inférieur à la valeur marchande actuelle du quatuor.
À lire aussi : faire d'une pierre deux coups, le départ de Torres offre un double bénéfice au Barça