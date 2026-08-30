Al-Meshal a affirmé que le résultat de la sélection saoudienne à la Coupe du monde 2026 avait été l'une des principales raisons qui l'ont poussé à quitter son poste, expliquant qu'il espérait dépasser ce qui avait été accompli lors du Mondial 2022, mais qu'il avait constaté, à l'issue de la compétition, que cet objectif n'avait pas été atteint.

Il a déclaré lors d'une conférence de presse, dimanche, propos rapportés par Asharq Al-Awsat : « Je me répétais toujours que le Mondial 2026 devait dépasser ce qui avait été accompli en 2022, et à l'issue du Mondial j'ai constaté que l'objectif n'avait pas été atteint. C'est pourquoi j'ai préféré qu'il y ait du sang neuf, et le résultat de la sélection lors du Mondial a été l'une des principales raisons de mon départ. »

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