Yasser Al-Misehal a quitté la présidence de la Fédération saoudienne de football après sept années à ce poste, mais il a choisi de passer son expérience au crible avant son départ, évoquant le bilan de la sélection, les raisons de son départ, la situation financière de la Fédération et sa relation avec la nouvelle direction, tout en affirmant qu'il continuerait à servir le football saoudien loin des fonctions officielles.
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Un milliard de riyals par an : Al-Mishal dévoile son avenir et place Al-Rezaiza devant le plus grand défi
Les raisons du départ
Al-Meshal a affirmé que le résultat de la sélection saoudienne à la Coupe du monde 2026 avait été l'une des principales raisons qui l'ont poussé à quitter son poste, expliquant qu'il espérait dépasser ce qui avait été accompli lors du Mondial 2022, mais qu'il avait constaté, à l'issue de la compétition, que cet objectif n'avait pas été atteint.
Il a déclaré lors d'une conférence de presse, dimanche, propos rapportés par Asharq Al-Awsat : « Je me répétais toujours que le Mondial 2026 devait dépasser ce qui avait été accompli en 2022, et à l'issue du Mondial j'ai constaté que l'objectif n'avait pas été atteint. C'est pourquoi j'ai préféré qu'il y ait du sang neuf, et le résultat de la sélection lors du Mondial a été l'une des principales raisons de mon départ. »
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Le plus grand défi de la nouvelle direction
Au sujet des principaux défis qui attendent la nouvelle direction, Al-Mishal a indiqué que le public sportif se concentre en grande partie sur les résultats de l'équipe première.
Il a déclaré : « Le plus grand défi, c'est assurément que le public sportif regarde les résultats de l'équipe première. Lorsque nous avons commencé, le classement était de 70 et nous sommes aujourd'hui parvenus à la 58e place, en tête du Golfe. »
Il a affirmé que cela ne suffisait pas « car notre ambition vise toujours les plus hauts niveaux », exprimant sa confiance dans le fait que la nouvelle direction redoublera d'efforts, tout en appelant dans le même temps à la patience et au soutien.
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Aucune recommandation pour le nouveau conseil
Concernant ses échanges avec Badr Al-Rzaiza, Al-Mishal a précisé que le nouveau président l'avait contacté lorsqu'il avait commencé à envisager sa candidature, assurant qu'il n'avait pas abordé la question comme une rivalité personnelle.
Il a déclaré : « Mon frère Badr m'a contacté lorsqu'il a songé à se présenter, et il y avait plus d'un candidat. Au contraire, je les ai encouragés et soutenus, car je souhaite que vienne quelqu'un qui poursuive ce parcours, et c'est ce qui doit être le cas dans l'institution sportive. »
Al-Mishal a démenti avoir formulé des recommandations spécifiques au nouveau conseil d'administration, affirmant que les directions accomplissent leur travail de manière appropriée.
un milliard de riyals par an
Al-Mishal a révélé que le budget de la fédération s'élève à près d'un milliard de riyals par an, précisant qu'il est dépensé mensuellement selon un mécanisme approuvé, et il estime que la fédération ne fait face à aucun défi financier à l'heure actuelle.
Il a déclaré : « Le budget est d'environ un milliard de riyals par an, et sa dépense se fait de manière mensuelle et approuvée. Nous travaillons selon un mécanisme, il n'y a donc aucun défi financier, Dieu merci, grâce à ce généreux soutien. »
Il a ajouté que les états financiers de la fédération sont publiés chaque année, et qu'ils ne font l'objet d'aucune remarque de la part du comptable agréé, affirmant que le budget existe et est approuvé, et que l'ancienne direction quitte son poste avec un montant suffisant pour couvrir les échéances à venir.
Il a souligné que cette situation financière est due au soutien dont bénéficie le sport saoudien de la part des dirigeants, ainsi qu'aux contributions du secteur privé.
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« Ma relation avec le football n'a rien à voir avec les postes »
Concernant son avenir après avoir quitté la présidence de la Fédération, Al-Misehal a affirmé qu'il ne s'éloignerait pas du football saoudien, soulignant que sa relation avec ce sport n'est pas liée à l'obtention d'un poste. Il a déclaré : « Je continuerai à servir le football, aucun poste ne me lie à lui, je poursuis mon travail et les commissions dans lesquelles j'exerce, et je mettrai sept années d'expérience au service de tous. » À la suite de l'annonce de l'élection par acclamation de Badr Al-Rzaiza à la présidence de la Fédération, Al-Misehal avait adressé un message d'adieu à la nouvelle direction, affirmant que les sept dernières années avaient été marquées par un travail collectif au service du sport saoudien, et que tout succès réalisé avait été le fruit de la conjugaison des efforts de tous.
Il a également révélé que la Fédération dispose d'un vaste réseau de relations avec les fédérations de football à travers le monde, précisant que la Fédération entretient des relations avec plus de 200 fédérations, dont les données sont mises à jour en permanence, incluant les noms des présidents des fédérations et des secrétaires généraux.
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