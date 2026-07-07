« Un match arrangé pour Messi »… Polémique mondiale contre les arbitres du match Égypte-Argentine

De nombreux supporters à travers le monde ont accusé les arbitres d'avoir abusé de la technologie de l'assistance vidéo (VAR) lors du match Argentine-Égypte en huitièmes de finale de la Coupe du monde, mardi soir. Selon eux, cette décision aurait offert une « bouée de sauvetage » à l'Albiceleste, lui permettant de renverser la vapeur face aux Pharaons.

Dans un article publié après la rencontre et consacré à la polémique arbitrale, le journal Mirror a déclaré : « L’équipe d’Argentine, emmenée par Lionel Messi, est l’une des principales attractions de la Coupe du monde. Lors de son match contre l’Égypte en huitièmes de finale à Atlanta, certains supporters ont affirmé que la Fédération internationale de football (FIFA) cherchait indirectement à maintenir l’une des plus grandes stars du tournoi dans la compétition. »

Avant que l’Argentine ne renverse la vapeur pour s’imposer 3-2, le tenant du titre était mené au score. Après un penalty manqué par Messi en début de rencontre, l’Égypte avait ouvert le score, puis Mohamed Salah a servi Mostafa Ziko qui a doublé la mise pour les Pharaons en seconde période.

Alors que les célébrations égyptiennes battaient leur plein, l’arbitre François Litcxier a été appelé par la salle de vidéo pour vérifier l’existence d’une possible faute en début d’action.