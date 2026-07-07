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« Un match arrangé pour Messi »… Polémique mondiale contre les arbitres du match Égypte-Argentine

Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Coupe du monde
L. Messi
Argentine
Égypte
É.-U.

La VAR se retrouve dans une position délicate lors de la Coupe du monde.

De nombreux supporters à travers le monde ont accusé les arbitres d'avoir abusé de la technologie de l'assistance vidéo (VAR) lors du match Argentine-Égypte en huitièmes de finale de la Coupe du monde, mardi soir. Selon eux, cette décision aurait offert une « bouée de sauvetage » à l'Albiceleste, lui permettant de renverser la vapeur face aux Pharaons.

Dans un article publié après la rencontre et consacré à la polémique arbitrale, le journal Mirror a déclaré : « L’équipe d’Argentine, emmenée par Lionel Messi, est l’une des principales attractions de la Coupe du monde. Lors de son match contre l’Égypte en huitièmes de finale à Atlanta, certains supporters ont affirmé que la Fédération internationale de football (FIFA) cherchait indirectement à maintenir l’une des plus grandes stars du tournoi dans la compétition. »

Avant que l’Argentine ne renverse la vapeur pour s’imposer 3-2, le tenant du titre était mené au score. Après un penalty manqué par Messi en début de rencontre, l’Égypte avait ouvert le score, puis Mohamed Salah a servi Mostafa Ziko qui a doublé la mise pour les Pharaons en seconde période.

Alors que les célébrations égyptiennes battaient leur plein, l’arbitre François Litcxier a été appelé par la salle de vidéo pour vérifier l’existence d’une possible faute en début d’action.

  • Un titre volé

    La confusion s’est accentuée en cours de match après la sanction infligée à l’entraîneur de l’Égypte, Hossam Hassan, pour un geste anti-raciste.

    Après la rencontre, l’entraîneur a dénoncé avec véhémence cette « injustice », estimant que la décision d’annuler le but était infondée.

    Après de longues protestations des joueurs argentins, l’arbitre a jugé que le défenseur Lisandro Martínez avait été victime d’une faute au début de l’action. Or, cette faute s’était produite plus de 20 secondes avant que Mostafa Zico ne batte le gardien Emiliano Martínez.

    Zizo a finalement inscrit le deuxième but égyptien six minutes plus tard, mais l’affaire avait déjà déclenché une vague d’indignation sur les réseaux sociaux, notamment sur la plateforme « X ».

    Un supporter a écrit : « Ce tournoi est truqué. La corruption vole un but à l’Égypte sous les yeux de tous. »

    Un autre a ajouté : « Trucé, comme d’habitude », tandis qu’un troisième a conclu : « La Coupe du monde est truquée pour Messi ».

    • Publicité

  • Des doutes subsistent sur l’utilisation du VAR.

    Peu après, Messi a inscrit le but égalisateur pour l'Argentine d'une superbe frappe, portant le score à 2-2, avant que la remontée spectaculaire ne s'achève.

    Si le premier but de Zico avait été validé, l’Égypte aurait conservé l’avantage au score.

    Peu après, Enzo Fernández a marqué de la tête dans le temps additionnel, offrant ainsi la victoire 3-2 à l’Argentine et éliminant l’Égypte de la compétition lors de l’un des retours les plus célèbres de l’histoire de la Coupe du monde.

    L’annulation du but de Zico a par ailleurs suscité l’incompréhension chez plusieurs observateurs de renom, qui ont contesté tant la rigueur de l’application du protocole vidéo que la pertinence d’une intervention aussi lointaine dans la séquence de jeu.

    Rob Harris, correspondant de la chaîne « Sky Sports », a déclaré : « L’annulation du but égyptien respecte les règles de la vidéo, mais la technologie n’a pas été conçue pour revenir aussi loin dans le jeu et sanctionner une faute mineure commise à l’autre bout du terrain, sans lien direct avec la phase finale de la contre-attaque. »

  • Dale Johnson, correspondant de la BBC, souligne l’incohérence : « Le but annulé de l’Égypte va totalement à l’encontre de la manière dont les matchs de ce tournoi ont été arbitrés. On ne peut pas tolérer de légers contacts sans siffler de faute, puis annuler un but grâce à la vidéo pour une simple traction sur le maillot. »

    De son côté, le journaliste Henry Winter a ironisé : « Si le VAR avait remonté un peu plus tôt dans l’action égyptienne, il aurait trouvé Toutankhamon sur la pelouse ! Jusqu’où peut-on remonter ? La décision est peut-être conforme au règlement, mais quel gâchis… Ce but aurait été l’un des plus beaux du tournoi, concluant une action de près de 80 yards, remarquable par la fluidité du mouvement et la précision des passes. »

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