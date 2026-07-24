Un manque de respect rapproche une star du Barça d'un départ

Le Barça reste incapable de définir sa position finale concernant Ferran Torres. À ce jour, le club catalan ne dispose d'aucune information claire sur l'avenir du joueur, hormis quelques contacts avec son entourage.

Le journal « Sport » rapporte que le Barça sait parfaitement que Torres a peut-être déjà reçu des offres, et attend la tenue d'une réunion décisive pour trancher la situation, sachant que son contrat expire à l'été 2027.

Selon les informations, Ferran détiendrait au moins deux offres importantes. Il ressent par ailleurs un sentiment de mécontentement à l'égard du Barça en raison de la manière dont il estime avoir été évalué au cours des derniers mois.

Car bien que ses statistiques lui donnaient les qualités pour être un joueur titulaire, le club catalan a continué à douter de son maintien, ce qui a conduit au gel des négociations pour la prolongation de son contrat.

Le Barça souhaite conserver le joueur, mais il devra déployer tous ses efforts pour le convaincre, d'autant plus que la relation entre les deux parties a connu une certaine froideur.

Ferran, qui a tout donné pour porter le maillot du Barça, a le sentiment d'être davantage apprécié en dehors du club qu'en son sein.