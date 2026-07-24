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Un manque de respect rapproche une star du Barça d'un départ

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F. Torres
Paris Saint-Germain
Espagne

Le Barça reste incapable de définir sa position finale concernant Ferran Torres. À ce jour, le club catalan ne dispose d'aucune information claire sur l'avenir du joueur, hormis quelques contacts avec son entourage. 

Le journal « Sport » rapporte que le Barça sait parfaitement que Torres a peut-être déjà reçu des offres, et attend la tenue d'une réunion décisive pour trancher la situation, sachant que son contrat expire à l'été 2027.

Selon les informations, Ferran détiendrait au moins deux offres importantes. Il ressent par ailleurs un sentiment de mécontentement à l'égard du Barça en raison de la manière dont il estime avoir été évalué au cours des derniers mois. 

Car bien que ses statistiques lui donnaient les qualités pour être un joueur titulaire, le club catalan a continué à douter de son maintien, ce qui a conduit au gel des négociations pour la prolongation de son contrat.

Le Barça souhaite conserver le joueur, mais il devra déployer tous ses efforts pour le convaincre, d'autant plus que la relation entre les deux parties a connu une certaine froideur. 

Ferran, qui a tout donné pour porter le maillot du Barça, a le sentiment d'être davantage apprécié en dehors du club qu'en son sein.

  • Ferran TorresGetty

    Torres a été affecté psychologiquement par le report du dossier de sa prolongation

    Ferran Torres a attiré tous les regards lors de la Coupe du monde, après avoir inscrit le but décisif en finale, mais cela ne s'est pas arrêté là, puisque Luis de la Fuente s'est appuyé sur lui comme une carte gagnante, et il a été l'un des joueurs les plus influents dans le dernier tiers offensif de la sélection espagnole.

    Ses déplacements intelligents, ses passes décisives et ses buts ont également confirmé la justesse du choix du sélectionneur de l'Espagne de compter sur lui, d'autant qu'il a affiché de bons chiffres avec le Barça malgré le fait qu'il ait souvent été contraint de débuter sur le banc des remplaçants.

    La saison dernière, Ferran Torres a traversé des périodes difficiles, notamment en raison de sa concurrence continue pour le même poste avec Robert Lewandowski, même dans les moments où l'attaquant polonais était loin de son niveau habituel. 

    L'entraîneur Hansi Flick a par ailleurs préféré s'appuyer sur Dani Olmo comme faux avant-centre lors d'un match décisif face à l'Atlético de Madrid, ce qui a maintenu Ferran sur le banc.

    De même, le report du dossier de la prolongation de son contrat a laissé une trace évidente sur le joueur, d'autant que le sujet n'a été abordé sérieusement qu'après l'apparition de rumeurs évoquant la possibilité de son départ.

    • Publicité
  • FERRAN TORRES BARCELONA Getty Images

    Ferran Torres en quête de clarté

    Cependant, la situation ne semble pas insoluble, car Ferran Torres a toujours voulu jouer pour le Barça. Il est par ailleurs très apprécié au sein du vestiaire et entretient des relations solides avec plusieurs piliers du projet du club.

    Mais le joueur cherche aussi de la clarté. Au cours des derniers mois, le nom du Barça a surtout été associé à l'idée de recruter Julian Alvarez, tandis que Ferran n'était pas perçu comme l'alternative principale ni comme l'un des piliers essentiels du projet. 

    De plus, les nouvelles recrues dans les postes offensifs sur les ailes pourraient rendre les chances de Torres de jouer la saison prochaine encore plus incertaines.

    Dans ce contexte, le Paris Saint-Germain et un club de Premier League anglaise sont apparus pour étudier la possibilité de le recruter. Pour l'instant, aucun des deux clubs ne franchira une étape officielle avant d'avoir obtenu l'accord du joueur, un point sur lequel des démarches sont actuellement en cours.

  • Ferran Torres of FC Barcelona celebrates scoringGetty Images

    Torres pas satisfait de ce qu'il a vécu au sein du Barça

    Comme cela a circulé au cours des dernières heures, des informations ont fait état de l'intérêt de l'Atlético Madrid pour recruter Ferran Torres, d'autant plus qu'il passe ses vacances d'été à Ibiza en compagnie de plusieurs joueurs du club madrilène. Toutefois, il semble que la conclusion de l'opération sera compliquée en l'absence de tout transfert concernant Álvarez, sachant également que l'Atlético ne souhaite pas voir sa star rejoindre le Barça.

    L'offre du Paris Saint-Germain reste la plus séduisante pour Torres, tant sur le plan sportif que financier, sans oublier la présence de Luis Enrique, l'entraîneur qui a joué un rôle central dans sa carrière et lui a accordé sa confiance en sélection espagnole dès ses premières années.

    Le Barça devrait passer à l'action de manière plus sérieuse à partir de la semaine prochaine, en tentant de convaincre le joueur de prolonger son contrat en septembre prochain, mais la direction du club sait qu'elle doit gérer ce dossier avec prudence.

    Personne au sein du Barça ne peut garantir une place de titulaire à Ferran, mais le joueur estime avoir mérité davantage de considération, tant sur le plan sportif que financier. En contrepartie, le club n'a pas l'intention de se lancer dans des surenchères financières pour le conserver.

    Au final, tout dépendra de la décision de Ferran Torres lui-même, qui, jusqu'à présent, n'est toujours pas pleinement satisfait de ce qu'il a vécu ces derniers mois dans l'enceinte du club catalan.

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