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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Un journal espagnol : De Zico à Trezeguet… Le Panthéon égyptien entre dans l’histoire

M. Ziko
Trezeguet
M. Salah
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Les Pharaons à la Coupe du monde

L’équipe d’Égypte a enfin décroché sa première victoire en Coupe du monde en battant la Nouvelle-Zélande à Vancouver, effaçant un boulet qui pesait sur les Pharaons depuis des décennies.

Selon le journal espagnol « Marca », les Pharaons ont dû s’employer davantage que prévu pour dominer les Kiwis, souffrant une nouvelle fois d’un manque de tranchant offensif en première période, au cours de laquelle ils n’ont jamais vraiment inquiété le gardien Crocombe.

Mais les hommes de Hossam Hassan ont livré une seconde période modèle, renversant la vapeur et réussissant enfin ce que plusieurs générations n’avaient pu accomplir : remporter un match en Coupe du monde.

Plusieurs joueurs ont brillé, notamment Mohamed Salah, Omar Marmoush et Imam Ashour, tandis que « Zico » et « Trezeguet » ont également pesé sur le jeu sans porter leurs noms de naissance.

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    D’un joueur méconnu à un élément clé de l’équipe

    Mustafa Mohamed Zaki Abdel Raouf (Alexandrie, 1997), mieux connu sous le nom de « Zico », s’est imposé comme l’homme clé de la rencontre face à la Nouvelle-Zélande.

    Le milieu de terrain des Pyramids a inscrit l’égalisation avant d’offrir à Mohamed Salah le but du 2-1 face aux « All Whites », confirmant ainsi son importance dans le onze de départ de l’entraîneur Hossam Hassan, alors qu’il n’était pas encore titulaire il y a un mois.

    Il porte d’ailleurs ce surnom floqué sur son maillot, en hommage à la légende brésilienne Zico, une pratique courante en Égypte.

    Il tient ce surnom de son frère Mohamed, que son entourage appelait déjà « Zico » en raison de la présence du prénom « Zaki » dans leur nom de famille. Mostafa fut donc surnommé « le petit Zico » à ses débuts, un surnom qui l’a accompagné tout au long de sa carrière.

    Le joueur l’assure : « Zico est mon modèle. J’ai visionné ses vidéos, c’est mon joueur préféré. Mon père en parlait beaucoup et je regardais ses images sur YouTube. »

    Après avoir évolué exclusivement en Égypte, il a rejoint l’été dernier les Pyramids, l’un des clubs les plus ambitieux du pays. Ses performances avec ce club – 14 buts marqués et 5 passes décisives en 41 matchs cette saison – lui ont valu d’être convoqué par Hossam Hassan pour participer à la Coupe du monde.

    C’était d’ailleurs sa première sélection avec les Pharaons.

    Après la victoire contre la Nouvelle-Zélande, Zico a confié : « J’étais très loin de la sélection nationale et, honnêtement, je ne m’y attendais pas. J’étais sur le point de partir en vacances, et tout à coup, je me suis retrouvé à la Coupe du monde. »

    Après sa victoire contre la Nouvelle-Zélande et le faux pas de la Belgique face à l’Iran, l’Égypte espère terminer en tête du groupe 7 et se qualifier pour les huitièmes de finale, une première dans son histoire.

    Zico a confié : « Nous sommes la meilleure équipe d’Afrique. Pourquoi ne pas aller le plus loin possible dans cette compétition ? »

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    Le partenaire de toujours de Salah

    Après le deuxième but de Mohamed Salah, servi par Zico, l’équipe d’Égypte a inscrit un troisième but libérateur. Sur un corner tiré par « le Pharaon », Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan (Kafr el-Sheikh, 1994), dit « Trezeguet », a coupé la trajectoire au premier poteau d’une tête précise.

    Contrairement à son coéquipier Zico, l’attaquant de l’Al-Ahly est un pilier de la sélection égyptienne depuis une dizaine d’années, et l’un des cadres de l’équipe aux côtés de la star de Liverpool Mohamed Salah.

    Son surnom, « Trezeguet », inspiré de l’attaquant français David Trezeguet, champion du monde 1998, lui a été attribué par Badr Ragab, l’un de ses entraîneurs chez les jeunes.

    L’entraîneur se souvient : « Dès ses débuts, j’ai noté sa ressemblance avec Trezeguet, tant physiquement que dans son style de jeu. Il était déjà dominant dans les airs et concluait comme lui, d’où ce surnom. Je n’imaginais pas qu’il l’emporterait si loin. »

    Âgé de 31 ans, Trezeguet aborde cette Coupe du monde dans l’ombre médiatique de son pays et avec un impact technique moindre que lors de ses précédentes compétitions.

    Trezeguet confie : « Je fais partie de la sélection égyptienne depuis douze ans et je mesure pleinement la valeur de porter le maillot de l’Égypte et l’importance de défendre cet emblème. Nous nous efforçons de transmettre notre expérience aux joueurs plus jeunes et aux nouveaux venus, d’autant plus que des millions de joueurs rêvent d’être à notre place. »

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