Mustafa Mohamed Zaki Abdel Raouf (Alexandrie, 1997), mieux connu sous le nom de « Zico », s’est imposé comme l’homme clé de la rencontre face à la Nouvelle-Zélande.

Le milieu de terrain des Pyramids a inscrit l’égalisation avant d’offrir à Mohamed Salah le but du 2-1 face aux « All Whites », confirmant ainsi son importance dans le onze de départ de l’entraîneur Hossam Hassan, alors qu’il n’était pas encore titulaire il y a un mois.

Il porte d’ailleurs ce surnom floqué sur son maillot, en hommage à la légende brésilienne Zico, une pratique courante en Égypte.

Il tient ce surnom de son frère Mohamed, que son entourage appelait déjà « Zico » en raison de la présence du prénom « Zaki » dans leur nom de famille. Mostafa fut donc surnommé « le petit Zico » à ses débuts, un surnom qui l’a accompagné tout au long de sa carrière.

Le joueur l’assure : « Zico est mon modèle. J’ai visionné ses vidéos, c’est mon joueur préféré. Mon père en parlait beaucoup et je regardais ses images sur YouTube. »

Après avoir évolué exclusivement en Égypte, il a rejoint l’été dernier les Pyramids, l’un des clubs les plus ambitieux du pays. Ses performances avec ce club – 14 buts marqués et 5 passes décisives en 41 matchs cette saison – lui ont valu d’être convoqué par Hossam Hassan pour participer à la Coupe du monde.

C’était d’ailleurs sa première sélection avec les Pharaons.

Après la victoire contre la Nouvelle-Zélande, Zico a confié : « J’étais très loin de la sélection nationale et, honnêtement, je ne m’y attendais pas. J’étais sur le point de partir en vacances, et tout à coup, je me suis retrouvé à la Coupe du monde. »

Après sa victoire contre la Nouvelle-Zélande et le faux pas de la Belgique face à l’Iran, l’Égypte espère terminer en tête du groupe 7 et se qualifier pour les huitièmes de finale, une première dans son histoire.

Zico a confié : « Nous sommes la meilleure équipe d’Afrique. Pourquoi ne pas aller le plus loin possible dans cette compétition ? »