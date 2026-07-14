Alors que Tuchel guide l'Angleterre vers une demi-finale de Coupe du monde très attendue contre l'Argentine, Palmer doit se contenter de suivre ses coéquipiers en sélection depuis son canapé. Le milieu de terrain, auteur de 14 sélections et deux buts pour son pays, a été surpris d'être écarté du groupe pour le tournoi.

Il s'est donc concentré sur la préparation d'avant-saison sous la houlette d'Alonso, qui s'est confié à BBC Sport au sujet de ses projets pour la star. Depuis son arrivée à Chelsea en provenance de Manchester City en septembre 2023, Palmer s'est imposé comme un joueur incontournable. Il a disputé 131 matchs pour le club londonien, marquant 54 buts et délivrant 32 passes décisives au cours d'un parcours exceptionnel.