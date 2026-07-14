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« Un joueur d'exception » : Xabi Alonso s'engage à « construire l'équipe de Chelsea autour » de Cole Palmer
Palmer suit les performances de l’Angleterre à distance, mais ses statistiques éclatantes attirent tous les regards.
Alors que Tuchel guide l'Angleterre vers une demi-finale de Coupe du monde très attendue contre l'Argentine, Palmer doit se contenter de suivre ses coéquipiers en sélection depuis son canapé. Le milieu de terrain, auteur de 14 sélections et deux buts pour son pays, a été surpris d'être écarté du groupe pour le tournoi.
Il s'est donc concentré sur la préparation d'avant-saison sous la houlette d'Alonso, qui s'est confié à BBC Sport au sujet de ses projets pour la star. Depuis son arrivée à Chelsea en provenance de Manchester City en septembre 2023, Palmer s'est imposé comme un joueur incontournable. Il a disputé 131 matchs pour le club londonien, marquant 54 buts et délivrant 32 passes décisives au cours d'un parcours exceptionnel.
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Le club s'engage à bâtir une équipe autour d'un talent exceptionnel.
Alonso s'est dit très enthousiaste après les premiers jours d'entraînement avec Palmer. Chelsea, 10e la saison passée et donc absent des compétitions européennes, possède selon l'entraîneur une base solide sur laquelle s'appuyer. En exploitant les qualités uniques du jeune joueur, Alonso espère déclencher une véritable révolution tactique à Stamford Bridge.
« Nous travaillons ensemble depuis quelques jours seulement, et son état d’esprit comme son attitude sont très positifs. Il veut prendre du plaisir à jouer au football », explique Alonso. « C’est un joueur exceptionnel, d’une classe à part, doté de qualités uniques. Si nous parvenons à bâtir une équipe autour de lui afin de laisser s’exprimer son talent, nous nous approcherons du succès. J’en suis convaincu. »
Gravir les échelons de la hiérarchie de Stamford Bridge grâce aux titres remportés
Malgré les récentes difficultés de Chelsea sur la scène nationale, Palmer a déjà connu le succès européen à Londres, en remportant la Ligue Europa Conférence lors de la saison 2024-2025 et la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2025.
Alonso, nommé « manager » plutôt qu’entraîneur principal, dispose d’un rôle plus collaboratif aux côtés des cinq directeurs sportifs. Il est convaincu que cette organisation attirera les talents capables d’épauler Palmer. Déterminé, il veut aligner la stratégie de transferts sur sa vision de jeu pour faire de Chelsea un prétendant aux titres majeurs.
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Quelle sera la prochaine étape pour les Blues ?
D’ici l’ouverture de la Premier League, Chelsea peaufinera sa préparation estivale lors d’une série de matchs amicaux. Alonso, qui entend rajeunir l’effectif tout en imposant son système autour de son meneur de jeu, devra faire des choix. Les supporters, impatients, guetteront les premiers signes d’une association capable de propulser les Blues dans le top 4 et de nouveau sur le toit de l’Angleterre.
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