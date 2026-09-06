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Un immense dilemme : la chute du Real place Mourinho face aux fantômes du passé

FEATURES
Bétis Séville vs Real Madrid
Bétis Séville
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
Kylian Mbappé
E. Camavinga
Vinicius Junior
J. Bellingham
F. Valverde
Espagne

Les fantômes du passé refont surface au Real Madrid

La défaite du Real Madrid face au Real Betis, au stade de La Cartuja, a rouvert la porte à certains doutes au sein de l'entourage madrilène.

Le journal « Sport » a rapporté que le Real Madrid n'a pas livré un mauvais match ; le club merengue avait suffisamment d'atouts pour s'imposer et se créer des occasions, et il a dominé pendant de longues périodes de la rencontre, mais il a finalement quitté le terrain sans avoir marqué le moindre but. 

Le problème du Real Madrid ne concerne pas uniquement le résultat, mais l'affaire donne l'impression que « les fantômes du passé reviennent de nouveau ».

Le Real Madrid commence la Liga par des victoires, les pièces semblent s'assembler les unes aux autres, les stars brillent, et en l'espace de quelques semaines, les questions habituelles paraissent avoir disparu, jusqu'à ce que survienne le premier test sérieux.

Cela s'est produit la saison dernière lors du derby, et cette saison jusqu'à présent lors du match contre le Betis, même si l'image de l'équipe dans ce cas était bien meilleure. 

Et les deux questions habituelles ressurgissent : qui organise le jeu ? Et les trois stars sont-elles complémentaires et capables de jouer ensemble ?

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Le milieu de terrain en question

    Camavinga et Valverde ont de nouveau été alignés au milieu de terrain, et le rôle de chacun a une fois de plus suscité des doutes. Le Français possède des qualités qui font de lui un joueur extrêmement complet, mais ses moments de déconnexion du rythme du match, ainsi que la difficulté incompréhensible qu'il éprouve à exécuter certains gestes techniques, rendent son niveau très irrégulier.

    Quant à l'Uruguayen, il pose une question différente. Il n'a jamais brillé lorsqu'il se trouve à la base de la construction du jeu, et le football qu'il propose apparaît de façon plus naturelle lorsque le match s'ouvre, lorsqu'il dispose d'espaces pour courir, ou lorsqu'il se déplace sur l'aile.

    Le Real Madrid a besoin de joueurs qui réclament le ballon et participent dans cette zone, mais Fede Valverde, au lieu de se proposer pour recevoir le ballon, semble se cacher dans de nombreuses phases de jeu. Il est également incapable d'apporter le plus attendu dans le jeu de possession organisé.

    Et l'on en revient ici à la question que le Real Madrid a choisi de ne pas trancher lors du marché des transferts : « Qui contrôle le milieu de terrain lorsque le match exige du calme, de la maîtrise et de la circulation du ballon ? » Après ne pas avoir recruté Rodri, il semble que la réponse consiste de nouveau à s'appuyer sur des solutions individuelles, comme Arda Güler, qui a porté l'équipe sur ses épaules.

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  • Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Le débat le plus dérangeant : les trois stars

    Mbappé, Vinicius et Bellingham sont des joueurs à ce point talentueux que leurs qualités ne sauraient être remises en cause. Le problème, avec eux, réside dans leur degré de complémentarité et dans ce statut d'« intouchables » qu'ils semblent avoir acquis au sein du club.

    Face au Betis, le Real Madrid s'est procuré de nombreuses occasions. Mbappé, qui paraît par moments doté d'une facilité déconcertante pour trouver le chemin des filets, est aussi le joueur qui gâche le plus d'occasions nettes dans tout le championnat, et lorsqu'il n'est pas dans un bon jour, l'équipe, qui dépend tant de ses buts, le paie cher.

    Quant à Vinicius, il est lui aussi loin de la version qui faisait de ses prestations un véritable facteur de différence. Il possède toujours les qualités lui permettant de changer le cours d'un match d'un seul geste, mais il donne depuis longtemps l'impression de moins peser qu'il ne le devrait et son influence est devenue bien moindre. Par ailleurs, la récente prolongation de son contrat lui garantit une position hiérarchique au sein de l'équipe qui ne se reflète pas sur le terrain.

    Bellingham, lui, a été l'un des joueurs les plus importants et les plus brillants de l'équipe sur le plan du niveau ces derniers temps, mais face au Betis, il a de nouveau montré qu'il manquait d'une certaine constance dans ses prestations. 

    Il paraissait épuisé et, faute de trouver des zones propices à la frappe, son jeu perd beaucoup de sa valeur.

    Les trois joueurs imposent à l'équipe et à l'entraîneur José Mourinho des contraintes plus lourdes qu'elles ne devraient l'être. On en trouve la preuve dans la décision de Mourinho de remplacer Arda Güler face au Betis. 

    De toute évidence, le Turc, qui livrait une meilleure prestation, était sous la menace d'un carton jaune, mais la question est la suivante : l'entraîneur portugais aurait-il pris la même décision si le carton avait concerné l'un des trois autres attaquants ? Güler offrait bien plus que certaines stars, mais il représentait le changement le plus facile pour préserver le calme dans le vestiaire.

    Le Real Madrid n'a perdu qu'un seul match et il est encore trop tôt pour parler de drame, mais les projecteurs se braquent de nouveau sur les deux grands problèmes dont souffre l'équipe depuis des années : le milieu de terrain organisateur et le degré de complémentarité de ses trois stars.

    Tout cela sans que Diomande, qui paraît désorienté chaque fois qu'il entre sur le terrain, ne parvienne à obtenir une véritable occasion de jouer.

    La défaite face au Betis ramène au premier plan les doutes du passé, des doutes que Mourinho doit résoudre s'il veut changer la trajectoire qu'emprunte cette équipe depuis plusieurs saisons.

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