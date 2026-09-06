Un immense dilemme : la chute du Real place Mourinho face aux fantômes du passé

La défaite du Real Madrid face au Real Betis, au stade de La Cartuja, a rouvert la porte à certains doutes au sein de l'entourage madrilène.

Le journal « Sport » a rapporté que le Real Madrid n'a pas livré un mauvais match ; le club merengue avait suffisamment d'atouts pour s'imposer et se créer des occasions, et il a dominé pendant de longues périodes de la rencontre, mais il a finalement quitté le terrain sans avoir marqué le moindre but.

Le problème du Real Madrid ne concerne pas uniquement le résultat, mais l'affaire donne l'impression que « les fantômes du passé reviennent de nouveau ».

Le Real Madrid commence la Liga par des victoires, les pièces semblent s'assembler les unes aux autres, les stars brillent, et en l'espace de quelques semaines, les questions habituelles paraissent avoir disparu, jusqu'à ce que survienne le premier test sérieux.

Cela s'est produit la saison dernière lors du derby, et cette saison jusqu'à présent lors du match contre le Betis, même si l'image de l'équipe dans ce cas était bien meilleure.

Et les deux questions habituelles ressurgissent : qui organise le jeu ? Et les trois stars sont-elles complémentaires et capables de jouer ensemble ?

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