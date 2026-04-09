Un géant italien fait ses premiers pas vers Lewandowski

L’avenir de l’attaquant polonais Robert Lewandowski reste incertain, alors que son contrat avec le FC Barcelone expire l’été prochain.
Malgré ses 37 ans, l’avant-centre polonais continue de susciter l’intérêt de plusieurs clubs européens.
Le Milan AC serait en pole position pour l’accueillir librement à l’été 2026.
Selon le journal Sport, des dirigeants du Milan AC ont rencontré mardi soir en Italie des représentants de l’agence du joueur.
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