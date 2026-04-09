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Un géant italien fait ses premiers pas vers Lewandowski

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L’avenir de l’attaquant polonais Robert Lewandowski reste incertain, alors que son contrat avec le FC Barcelone expire l’été prochain.

Malgré ses 37 ans, l’avant-centre polonais continue de susciter l’intérêt de plusieurs clubs européens.

Le Milan AC serait en pole position pour l’accueillir librement à l’été 2026.

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Selon le journal Sport, des dirigeants du Milan AC ont rencontré mardi soir en Italie des représentants de l’agence du joueur.

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    Beny Zahavi, l’agent de Lewandowski, se trouvait par ailleurs à Barcelone cette semaine pour des entretiens directs avec le club catalan.

    Toutefois, la réunion italienne aurait pu se tenir avec un membre du bureau de l’agence de Lewandowski, et non pas forcément avec Zahavi en personne.

    L’intérêt de Milan ne serait toutefois pas isolé : la Juventus aurait elle aussi manifesté ces dernières semaines sa volonté d’étudier le dossier du buteur polonais, consciente que son maintien à Barcelone n’est pas totalement garanti.

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