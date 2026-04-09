Un géant italien fait ses premiers pas vers Lewandowski

Selon le journal espagnol, qui cite le créateur de contenu italien Luca Cohen proche de l’entourage milanais, la rencontre aurait bien eu lieu.



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Beny Zahavi, l’agent de Lewandowski, se trouvait par ailleurs à Barcelone cette semaine pour des entretiens directs avec le club catalan.

Toutefois, la réunion italienne aurait pu se tenir avec un membre du bureau de l’agence de Lewandowski, et non pas forcément avec Zahavi en personne.

L’intérêt de Milan ne serait toutefois pas isolé : la Juventus aurait elle aussi manifesté ces dernières semaines sa volonté d’étudier le dossier du buteur polonais, consciente que son maintien à Barcelone n’est pas totalement garanti.