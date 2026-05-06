« Un garçon formidable » : Niko Kovac dément les rumeurs de tension avec la star du BVB

Pour l’instant, on ignore encore si l’attaquant prolongera son contrat avec les Schwarzgelben, valable jusqu’en 2027, ou s’il quittera le club à l’issue de la saison. Interrogé sur l’avenir du joueur lors d’une conférence de presse il y a quelques semaines, Niko Kovac a botté en touche : « Je ne peux rien dire à ce sujet pour l’instant, car je ne sais pas où en sont les discussions. Ce ne serait donc que pure spéculation. Mais cela ne veut pas dire que j’ai un mauvais pressentiment. Il reste encore du temps. »

Selon le dernier numéro de Sport Bild, les négociations entre le joueur et le club seraient actuellement au point mort. Lors des échanges téléphoniques entre le BVB et Jorge Mendes, l’agent d’Adeyemi, les grandes lignes avaient été définies, conformément aux principes fixés en interne par le directeur sportif Ole Book et le responsable sportif Lars Ricken. Toutefois, ces discussions ont rapidement révélé leurs limites : Mendes a clairement exprimé ses exigences, et le constat est sans appel : le premier round de négociations s’est soldé par un constat d’échec.

Les écarts se situent principalement sur le futur salaire de l’attaquant et sur la formulation des clauses de départ, qui pourraient s’appliquer dès l’été 2027.

En cas d’échec définitif des discussions, un départ dès cet été apparaîtrait comme une issue probable, permettant au BVB de percevoir tout de même une indemnité de transfert conséquente pour le joueur de 24 ans. Plusieurs clubs en Angleterre, en Italie et en Espagne suivraient avec attention la situation d’Adeyemi.