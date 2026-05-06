« Je parle à tous mes joueurs, mais je peux affirmer avec sincérité que j'ai le plus échangé avec Karim depuis mon arrivée. Je l'apprécie énormément : c'est un garçon exceptionnel, une personne intègre et un vrai gentleman », a témoigné l'entraîneur du Borussia Dortmund au sujet de son protégé dans le podcast « Phrasenmäher » du journal Bild.
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« Un garçon formidable » : Niko Kovac dément les rumeurs de tension avec la star du BVB
Contrairement aux idées reçues, « Adeyemi est parfois un peu trop gentil à mon goût. Il n'a pas de mauvaises intentions. Je suis intimement convaincu qu'il peut devenir un très grand footballeur s'il ajuste certaines choses. Mais pour cela, il doit un peu plus me faire confiance », a déclaré Kovac.
Le joueur, qui compte onze sélections en équipe nationale allemande, a dû essuyer à plusieurs reprises les critiques du public au cours de la saison en cours. D’une part, ses performances irrégulières et inconstantes sous le maillot du BVB ont fait l’objet de débats ; d’autre part, le joueur de 24 ans s’est également fait remarquer négativement par des actions irréfléchies en dehors du terrain, comme la commande d’une « Mystery Box » ou un accès de colère lors du match contre le Borussia Mönchengladbach.
Enfin, une relation tendue avec l’entraîneur lui est prêtée, raison pour laquelle l’attaquant aurait envisagé de quitter le Borussia Dortmund lors du prochain mercato.
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Karim Adeyemi restera-t-il au BVB après l’été ?
Pour l’instant, on ignore encore si l’attaquant prolongera son contrat avec les Schwarzgelben, valable jusqu’en 2027, ou s’il quittera le club à l’issue de la saison. Interrogé sur l’avenir du joueur lors d’une conférence de presse il y a quelques semaines, Niko Kovac a botté en touche : « Je ne peux rien dire à ce sujet pour l’instant, car je ne sais pas où en sont les discussions. Ce ne serait donc que pure spéculation. Mais cela ne veut pas dire que j’ai un mauvais pressentiment. Il reste encore du temps. »
Selon le dernier numéro de Sport Bild, les négociations entre le joueur et le club seraient actuellement au point mort. Lors des échanges téléphoniques entre le BVB et Jorge Mendes, l’agent d’Adeyemi, les grandes lignes avaient été définies, conformément aux principes fixés en interne par le directeur sportif Ole Book et le responsable sportif Lars Ricken. Toutefois, ces discussions ont rapidement révélé leurs limites : Mendes a clairement exprimé ses exigences, et le constat est sans appel : le premier round de négociations s’est soldé par un constat d’échec.
Les écarts se situent principalement sur le futur salaire de l’attaquant et sur la formulation des clauses de départ, qui pourraient s’appliquer dès l’été 2027.
En cas d’échec définitif des discussions, un départ dès cet été apparaîtrait comme une issue probable, permettant au BVB de percevoir tout de même une indemnité de transfert conséquente pour le joueur de 24 ans. Plusieurs clubs en Angleterre, en Italie et en Espagne suivraient avec attention la situation d’Adeyemi.