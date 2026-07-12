La légende Lionel Messi poursuit sa moisson de records lors de la Coupe du monde 2026, édition qui s’annonce déjà comme majeure pour lui. Après avoir conquis tous les grands titres, l’Argentin entend laisser une empreinte unique dans l’histoire du football.

De son côté, la star française Kylian Mbappé tente de talonner Messi au classement des buteurs. Il a d’ailleurs déjà réussi à créer le suspense lors de cette Coupe du monde, en resserrant l’étau sur Messi dans la course au titre de meilleur buteur de l’histoire, ainsi que dans d’autres classements.

Pourtant, parmi tous les records de l’histoire de la Coupe du monde à la portée de la nouvelle génération, un semble particulièrement difficile à effacer : celui que Messi conserve encore et que Mbappé devra, coûte que coûte, tenter de lui ravir.