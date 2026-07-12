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Un exploit presque impossible ?... Messi lance un défi à Mbappé en réussissant une prouesse contre la barre transversale

Argentine vs Suisse
Argentine
Suisse
Coupe du monde
Angleterre vs Argentine
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France vs Espagne
France
Espagne
Kylian Mbappé
L. Messi
Argentine
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É.-U.
Angleterre
France
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Le capitaine des Bleus devra disputer deux Coupes du monde supplémentaires pour atteindre le total de « La Pulga ».

La légende Lionel Messi poursuit sa moisson de records lors de la Coupe du monde 2026, édition qui s’annonce déjà comme majeure pour lui. Après avoir conquis tous les grands titres, l’Argentin entend laisser une empreinte unique dans l’histoire du football.

De son côté, la star française Kylian Mbappé tente de talonner Messi au classement des buteurs. Il a d’ailleurs déjà réussi à créer le suspense lors de cette Coupe du monde, en resserrant l’étau sur Messi dans la course au titre de meilleur buteur de l’histoire, ainsi que dans d’autres classements.

Pourtant, parmi tous les records de l’histoire de la Coupe du monde à la portée de la nouvelle génération, un semble particulièrement difficile à effacer : celui que Messi conserve encore et que Mbappé devra, coûte que coûte, tenter de lui ravir.

  • Des statistiques inégalées… Messi impose sa loi dans la Coupe du monde

    L'Argentine s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 en battant la Suisse 3-1 après prolongation, ce dimanche matin au stade de Kansas City.

    Lionel Messi, capitaine de l’Inter Miami, a délivré la passe décisive sur l’ouverture du score, portant à 10 son total de passes décisives et prenant ainsi la tête du classement des meilleurs passeurs de l’histoire de la Coupe du monde.

    Le capitaine de l’Albiceleste a par ailleurs battu un second record : il a disputé son 32e match en Coupe du monde, une marque qu’il détient désormais seul et qui consolide sa position de joueur ayant pris part au plus grand nombre de rencontres dans l’histoire de l’épreuve.

    Lire aussi : Kane, Lautaro et Oliisi… Le Bayern et l’Inter vont-ils continuer à dominer les phases finales de la Coupe du monde ?

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  • Messi conserve la tête du classement des buteurs de l’histoire de la Coupe du monde avec 21 réalisations, un total susceptible d’augmenter après sa qualification pour les demi-finales, tandis que Mbappé, désormais auteur de 20 buts, continue de le talonner.

    Les deux stars caracolent en tête du classement des buteurs de cette édition avec huit réalisations chacune.

    Parmi tous les records à sa portée, celui du nombre de sélections (32) reste toutefois le plus difficile à atteindre pour le Français. Âgé de seulement 27 ans, il devrait disputer au moins deux Coupes du monde supplémentaires pour approcher, voire dépasser, la marque légendaire de Messi, une entreprise extrêmement ardue.

    À ce jour, Mbappé a disputé 20 matchs de Coupe du monde en trois éditions (2018, 2022 et 2026), son dernier sortie remontant au quart de finale face au Maroc.

    Si les deux hommes atteignent la finale, Messi totalisera alors 34 matchs en Coupe du monde, contre 22 pour Mbappé.

    Comme cette édition pourrait être la dernière pour Messi, le capitaine des Bleus devrait rester au plus haut niveau jusqu’en 2030 et 2034 pour accumuler les 13 matchs nécessaires avec l’équipe de France (à 35 ans) pour effacer le record de Messi. Un scénario ardu qui suppose de rester au sommet de ses capacités physiques et techniques pendant près de huit ans, tout en comptant sur la qualification régulière des Bleus et leur progression jusqu’en phase à élimination directe dans les deux prochaines éditions.

    Lire aussi… Vidéo : « Ne me manque pas de respect »… Messi s’en prend à l’arbitre du match contre la Suisse

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