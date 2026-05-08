À 74 ans, Martin O’Neill est de retour sur le banc. Il a déjà pris les rênes à plusieurs reprises cette saison, répondant aux appels à l’aide lancés depuis Glasgow. Un titre de champion d’Écosse et le doublé coupe-championnat sont encore à sa portée d’ici 2026.

Un nouveau changement d’entraîneur est prévu cet été : le Celtic est en train d’identifier et de contacter des candidats appropriés. Plusieurs noms figurent sur la liste, et il faudra choisir entre un profil à fort potentiel et un technicien au palmarès étoffé.

Keane, 45 ans, appartient à la première catégorie : après avoir fait ses armes au Maccabi Tel Aviv (Israël) puis au Ferencvaros (Hongrie), il a décroché un titre dans chaque pays, faisant ainsi grimper sa cote.