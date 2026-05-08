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« Un excellent renfort » : Robbie Keane devrait apporter au Celtic, géant de l’Old Firm, la qualité qui manquerait au retour d’Ange Postecoglou
O'Neill a répondu aux appels à l'aide lancés depuis Parkhead
À 74 ans, Martin O’Neill est de retour sur le banc. Il a déjà pris les rênes à plusieurs reprises cette saison, répondant aux appels à l’aide lancés depuis Glasgow. Un titre de champion d’Écosse et le doublé coupe-championnat sont encore à sa portée d’ici 2026.
Un nouveau changement d’entraîneur est prévu cet été : le Celtic est en train d’identifier et de contacter des candidats appropriés. Plusieurs noms figurent sur la liste, et il faudra choisir entre un profil à fort potentiel et un technicien au palmarès étoffé.
Keane, 45 ans, appartient à la première catégorie : après avoir fait ses armes au Maccabi Tel Aviv (Israël) puis au Ferencvaros (Hongrie), il a décroché un titre dans chaque pays, faisant ainsi grimper sa cote.
Keane est-il l’homme de la situation pour le Celtic ?
L’ancien attaquant de Tottenham et de Liverpool, qui avait été prêté au Celtic en 2010, est aujourd’hui au cœur de rumeurs l’envoyant faire son retour sur le sol britannique. Interrogé sur la pertinence d’un tel choix pour les Bhoys, un autre ancien prêté – l’ex-international anglais Gray – a confié à GOAL lors d’une interview exclusive réalisée avec BetterBonus : « Je pense que c’est la prochaine étape pour Robbie, si c’est la voie qu’il souhaite suivre.
Ça a marché pour Steven Gerrard, et ça a marché pour d’autres anciens joueurs qui sont partis dans le nord et ont accompli des choses notables au cours de leurs deux premières saisons comme entraîneurs des jeunes, pour simplifier.
Je suis convaincu qu’il voudra un jour revenir en Grande-Bretagne, peut-être à Celtic. Je sais que ce n’est pas pour tout de suite, mais son nom a déjà été évoqué à Tottenham ; il possède donc les étoffes nécessaires.
« Si parvient à transposer son expérience de joueur dans son style d’entraînement, d’abord en Grande-Bretagne puis en Premier League, il sera un atout formidable. »
Potentiel ou palmarès : Keane ou Postecoglou ?
Encore en phase d’apprentissage malgré ses premiers succès sur le banc, Keane représente un pari pour le Celtic, même s’il connaît parfaitement les exigences médiatiques de l’Old Firm.
Postecoglou, Australien énigmatique actuellement sans club après des passages tumultueux à Tottenham et Nottingham Forest, constituerait un choix plus sûr. Entre 2021 et 2023, il a décroché deux titres et un triplé mémorable au « Paradise ».
Interrogé sur la voie à privilégier, l’expérience ou la jeunesse, Gray a répondu : « C’est un peu comme les deux faces d’une même pièce, non ? Ange, avec son palmarès, a réalisé quelque chose d’extraordinaire au Celtic.
Les supporters le adorent, donc on ne peut pas l’écarter d’un revers de main. La seule inconnue concerne son envie de revenir dans un club qu’il a déjà dirigé. En face, Keane, bien plus vert, déborde d’enthousiasme ; tout est donc une question de choix stratégique pour le Celtic.
Veulent-ils s’appuyer sur l’expérience ou insuffler un nouvel élan, quitte à changer de cap ? Cette saison, les Hearts et les Rangers ont posé des problèmes au Celtic, qui reste pourtant une machine à titres et ne peut se passer de trophées.
Si les dirigeants estiment que Keane est l’homme de la situation, ils doivent lui donner toutes les chances de réussir et lui offrir les moyens de renforcer l’effectif afin de redonner à Celtic son prestige passé. »
Double pari : le Celtic vise un nouveau doublé
Deuxième de Premiership, à trois points des Hearts, le Celtic dispute encore trois matches de championnat cette saison, débutant par le derby contre les Rangers dimanche.
Ce choc face aux prétendants au titre d’Édimbourg est programmé le 16 mai, juste avant la clôture de la saison 2025-2026, puis Celtic défiera Dunfermline en finale de la Coupe d’Écosse le 23 mai.