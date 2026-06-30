Un été torride s’annonce : le vent saoudien souffle sur la forteresse du Ahly

Dans le même temps, le club de Neom a entamé les démarches officielles en vue de recruter le milieu de terrain vedette d’Al-Ahly, Imam Ashour, la direction du club saoudien étant convaincue de la capacité du joueur à faire la différence, au vu des performances remarquables qu’il a livrées avec son club et la sélection égyptienne ces derniers temps.

La direction de Neom a transmis une première offre officielle à Al-Ahly : six millions de dollars au total, dont quatre millions de salaire fixe et deux millions de primes liées aux apparitions du joueur et aux performances de l’équipe.

Mais la direction d’Al-Ahly a immédiatement rejeté cette proposition, estimant qu’elle ne correspondait ni au niveau sportif ni à la valeur marchande du joueur, devenu l’un des piliers du club au cours des deux dernières saisons.

Les Rouge et Blanc réclament dix millions de dollars pour libérer leur milieu de terrain, dont huit millions d’euros de fixe, le reste étant lié à des bonus et variables.

Cette fermeté s’explique par l’importance sportive d’Imam Ashour, devenu indispensable au milieu de terrain grâce à ses qualités techniques, sa capacité à relier les lignes, ses apports offensifs réguliers et sa présence physique.

Sous le maillot rouge, il a disputé plus de 80 matchs, inscrit près de 30 buts et délivré plus de 15 passes décisives, s’imposant comme l’un des visages emblématiques de la « Forteresse rouge ».

Un départ avait bien été envisagé, mais la direction du club a réévalué la situation et décidé de le conserver, consciente de son poids dans l’effectif.

Ses prestations remarquées avec la sélection égyptienne lors de la Coupe du monde 2026 ont encore fait grimper sa cote, attirant l’intérêt de plusieurs clubs saoudiens et du Golfe.

Malgré la volonté du club du Caire de conserver son milieu de terrain, les discussions se poursuivent dans l’attente d’une éventuelle nouvelle proposition financière de Neom, susceptible de satisfaire les exigences des dirigeants rouges.