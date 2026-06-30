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Saudi Arabia - Ahly SCchatgpt
Karim Malim

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Un été torride s’annonce : le vent saoudien souffle sur la forteresse du Ahly

FEATURES
Al Ahly SC
Neom SC
Al Hazem
Al Riyadh
Trezeguet
E. Ashour
M. Ben Romdhane
Égypte
Arabie saoudite
Tunisie
Algérie
Maroc

Tréziguet, Achour et Ben Ramadan sont au cœur de l’action.

Le club égyptien Al-Ahly affronte un nouveau défi durant ce mercato estival : plusieurs de ses stars suscitent l’intérêt des formations saoudiennes, profitant de l’essor spectaculaire de la Ligue saoudienne Roshen et de la tendance persistante des clubs à recruter des joueurs de renom issus de différents championnats.

Le vent saoudien souffle désormais fort sur le fief du club du Caire : les formations de Riyad, Neom et Al-Hazm ont entamé des négociations avancées pour recruter trois des meilleurs joueurs de l’effectif : Mahmoud Hassan « Trezeguet », Imam Ashour et le Tunisien Mohamed Ali Ben Ramadan. Ces opérations, si elles aboutissent, risquent de bouleverser l’effectif du club du Caire pour l’exercice à venir.

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Riyad est sur le point de finaliser le transfert de Trezeguet.

    Riyad est sur le point de finaliser l'un des transferts phares de ce mercato estival, après avoir trouvé un accord de principe avec Al-Ahly pour recruter l'ailier international égyptien Mahmoud Hassan « Trezeguet ».

    Âgé de 31 ans, Trezeguet est sous contrat avec Al-Ahly jusqu’en 2030. Il avait fait son retour au club à l’été 2025, après plusieurs années d’expérience en Europe, et s’était rapidement réimposé au sein de la « Forteresse rouge ».

    Les discussions entre le club de Riyad et l’international égyptien, âgé de 31 ans, sont désormais très avancées, surtout sur les modalités contractuelles, ce qui rapproche considérablement l’ailier du championnat saoudien.

    Sa volonté de découvrir le championnat saoudien « Roshen » a accéléré les discussions, tandis que l’intérêt de plusieurs clubs n’a pas entamé sa détermination, renforcée par la rigueur des dirigeants de Riyad.

    Les dernières formalités devraient être réglées après la phase finale de la Coupe du monde 2026, le joueur souhaitant se consacrer entièrement à la sélection égyptienne avant de sceller son avenir.

    Sous le maillot de l’Égypte, il a confirmé son niveau en inscrivant le troisième but de la victoire historique 3-1 contre la Nouvelle-Zélande en Coupe du monde 2026, preuve d’une préparation physique et technique optimale.

    Sous le maillot de l’Al-Ahly, l’ailier international a brillé : 32 matchs toutes compétitions confondues, 18 buts marqués et une passe décisive, rappelant qu’il demeure l’un des atouts offensifs majeurs du club.

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  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Neom bute sur les exigences financières de l'Al-Ahly pour recruter Imam Ashour

    Dans le même temps, le club de Neom a entamé les démarches officielles en vue de recruter le milieu de terrain vedette d’Al-Ahly, Imam Ashour, la direction du club saoudien étant convaincue de la capacité du joueur à faire la différence, au vu des performances remarquables qu’il a livrées avec son club et la sélection égyptienne ces derniers temps.

    La direction de Neom a transmis une première offre officielle à Al-Ahly : six millions de dollars au total, dont quatre millions de salaire fixe et deux millions de primes liées aux apparitions du joueur et aux performances de l’équipe.

    Mais la direction d’Al-Ahly a immédiatement rejeté cette proposition, estimant qu’elle ne correspondait ni au niveau sportif ni à la valeur marchande du joueur, devenu l’un des piliers du club au cours des deux dernières saisons.

    Les Rouge et Blanc réclament dix millions de dollars pour libérer leur milieu de terrain, dont huit millions d’euros de fixe, le reste étant lié à des bonus et variables.

    Cette fermeté s’explique par l’importance sportive d’Imam Ashour, devenu indispensable au milieu de terrain grâce à ses qualités techniques, sa capacité à relier les lignes, ses apports offensifs réguliers et sa présence physique.

    Sous le maillot rouge, il a disputé plus de 80 matchs, inscrit près de 30 buts et délivré plus de 15 passes décisives, s’imposant comme l’un des visages emblématiques de la « Forteresse rouge ».

    Un départ avait bien été envisagé, mais la direction du club a réévalué la situation et décidé de le conserver, consciente de son poids dans l’effectif.

    Ses prestations remarquées avec la sélection égyptienne lors de la Coupe du monde 2026 ont encore fait grimper sa cote, attirant l’intérêt de plusieurs clubs saoudiens et du Golfe.

    Malgré la volonté du club du Caire de conserver son milieu de terrain, les discussions se poursuivent dans l’attente d’une éventuelle nouvelle proposition financière de Neom, susceptible de satisfaire les exigences des dirigeants rouges.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH17-PALMEIRAS-AHLYAFP

    Al-Hazm s'apprête à recruter Mohamed Ali Ben Ramadan

    L’intérêt saoudien ne s’est pas limité au duo Trezeguet-Imam Ashour, puisque le club Al-Hazm s’est également lancé dans les négociations en vue de recruter le milieu de terrain tunisien Mohamed Ali Ben Ramadan.

    La direction du club a d’ores et déjà engagé les démarches officielles pour recruter le joueur, sur recommandation directe de l’entraîneur tunisien Jalal Al-Qadri, qui estime que Ben Ramadan possède les qualités nécessaires pour diriger le milieu de terrain lors de la prochaine saison.

    Le club cherche à s’appuyer sur des joueurs expérimentés et techniquement au-dessus de la moyenne, et le milieu tunisien répond parfaitement à ce profil grâce à sa capacité à animer le jeu, relier les lignes et créer des occasions.

    Le Tunisien est sous contrat avec Al-Ahly jusqu’en juin 2029, après avoir rejoint le club égyptien lors du mercato estival 2025 en provenance du Ferencváros TC, dans le cadre d’un transfert qui avait suscité beaucoup d’intérêt.

    Malgré la brièveté de son passage chez les Rouge et Blanc, ses performances ont suffi à attirer l’attention de plusieurs clubs, en tête desquels Al-Hazm, déterminé à convaincre les dirigeants égyptiens de céder leur milieu de terrain dès cet été.

  • emam ashour ben romdhane trezeguetchatgpt

    Al-Ahly est confronté à un véritable test

    Les approches simultanées de clubs saoudiens envers plusieurs joueurs de l’Al-Ahly confirment que le club égyptien possède désormais un effectif capable d’attirer l’attention des grands noms du football régional. La direction se trouve ainsi confrontée à un dilemme : préserver le noyau dur de l’équipe ou tirer parti des offres financières colossales qui affluent pour ses stars.

    Alors que le mercato bat son plein, tous les scénarios restent ouverts : maintien du trio dans la « Forteresse rouge » ou départ d’un ou plusieurs éléments. Une certitude : les prochaines semaines s’annoncent cruciales pour l’avenir de l’Al-Ahly, tant les sirènes saoudiennes redoublent d’intensité pour attirer les plus grandes stars du football arabe.