Ce départ du conseil d’administration traduit une réorientation des responsabilités de Brailsford au sein de la structure sportive mondiale d’Ineos. Selon des informations divulguées en juin, son implication au quotidien chez Manchester United allait déjà être réduite. Sa nouvelle fonction de directeur sportif chez Ineos lui permet désormais de se recentrer sur la supervision des multiples projets du groupe dans l’ensemble de son portefeuille sportif, dont le cyclisme.

Pendant son passage chez les Red Devils, il a conservé une présence visible, assistant régulièrement aux matchs et aux séances d’entraînement, tout en servant de représentant à Ratcliffe durant les premiers mois de la nouvelle ère de propriété.