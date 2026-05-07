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Un dirigeant de Manchester United démissionne, marquant une nouvelle phase de l’ère Ineos ponctuée d’un remaniement administratif
Brailsford quitte le conseil d’administration de Manchester United
Selon The Independent, Brailsford a officiellement démissionné de son poste d’administrateur à Old Trafford. Un document publié par le registre des sociétés (Companies House) confirme que son mandat s’est achevé le 30 avril. Âgé de 62 ans, il occupait cette fonction depuis février 2024. Sa nomination était intervenue peu après que Sir Jim Ratcliffe eut finalisé son rachat minoritaire du club via Ineos. Il a joué un rôle central durant la phase initiale du nouveau régime, menant un audit approfondi des opérations footballistiques du club, tant avant qu’après l’investissement de Ratcliffe, et contribuant ainsi à définir la stratégie initiale du groupe actionnaire à Old Trafford.
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Cette réorganisation administrative traduit l’évolution des responsabilités.
Ce départ du conseil d’administration traduit une réorientation des responsabilités de Brailsford au sein de la structure sportive mondiale d’Ineos. Selon des informations divulguées en juin, son implication au quotidien chez Manchester United allait déjà être réduite. Sa nouvelle fonction de directeur sportif chez Ineos lui permet désormais de se recentrer sur la supervision des multiples projets du groupe dans l’ensemble de son portefeuille sportif, dont le cyclisme.
Pendant son passage chez les Red Devils, il a conservé une présence visible, assistant régulièrement aux matchs et aux séances d’entraînement, tout en servant de représentant à Ratcliffe durant les premiers mois de la nouvelle ère de propriété.
S’inscrit dans le cadre d’une transition structurelle plus large.
Le mandat d’administrateur de Brailsford a coïncidé avec une période de transition mouvementée pour les Red Devils. Lors de sa seule saison complète au conseil d’administration, le club a terminé 15e de la Premier League et perdu la finale de la Ligue Europa. Malgré ces résultats sportifs décevants, la direction d’Ineos s’est attelée à repérer les axes d’amélioration structurelle. Brailsford a joué un rôle clé dans l’analyse des opérations footballistiques du club et a mis en évidence les domaines à moderniser.
Son départ du conseil d’administration s’inscrit comme la prochaine étape de la restructuration. Avec des spécialistes confirmés désormais en place à plusieurs postes clés, le besoin de sa supervision directe au sein du club s’est estompé.
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Manchester United poursuit sa progression sous sa nouvelle organisation.
La réorganisation administrative de Manchester United intervient alors que le club montre des signes tangibles de progression sur le terrain. Actuellement troisième de Premier League, l’équipe est d’ores et déjà qualifiée pour la Ligue des champions, avec encore trois matchs à disputer. Si Brailsford a quitté ses fonctions de directeur, son influence demeure au sein du projet sportif global d’Ineos. Ces derniers ajustements structurels suggèrent que le groupe actionnaire entre désormais dans une phase plus stable, tandis que Manchester United cherche à retrouver sa place parmi l’élite européenne.