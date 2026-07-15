Selon le journal *Bild*, le directeur sportif Ole Book et le directeur général sportif Lars Ricken posent une condition sine qua non : Sancho doit accepter un contrat à la performance, nettement moins rémunérateur que son actuel salaire à Manchester United.
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Un deuxième retour de Jadon Sancho ? Le BVB aurait déjà un plan de transfert bien défini
Selon les informations disponibles, la direction du BVB serait prête à proposer un salaire annuel maximal de cinq millions d’euros à Jadon Sancho. Aucune prime à la signature ni aucun bonus initial ne serait prévu. L’international anglais accepterait cette baisse de ses émoluments et resterait ouvert à un retour à Dortmund, où il a connu ses meilleurs moments en carrière et où il a confirmé son impact lors de son prêt de six mois.
Book et Ricken auraient assisté en personne à plusieurs matchs de Sancho avec les Villans, et des recruteurs auraient été dépêchés au printemps. Selon cet article, le BVB aurait conclu en interne que le joueur pourrait retrouver son meilleur niveau sous la houlette de l’entraîneur Niko Kovac, sa popularité auprès des supporters ayant aussi pesé dans la balance.
Aucun contact direct n’a encore été établi avec le joueur, les « Noir et Jaune » souhaitant éviter de susciter des attentes trop élevées autour d’un deuxième retour à Dortmund. L’idée serait plutôt de le recruter en tant que « bonne affaire de dernière minute » lors du mercato estival, si aucun successeur n’a encore été trouvé pour remplacer Karim Adeyemi, lequel s’apprête à rejoindre le FC Barcelone.
- Getty Images
Selon les dernières informations, le BVB serait intéressé par le recrutement d’un jeune talent du PSG.
Selon nos informations, le BVB a déjà pris contact avec Ibrahim Mbaye, défenseur du Paris Saint-Germain, pour évaluer sa disponibilité à changer de club cet été. Mbaye a disputé les quatre matchs du Sénégal lors de la Coupe du monde, inscrivant notamment un but contre la France lors de la phase de groupes. Au PSG, s’il n’est pas encore un titulaire indiscutable, il a tout de même disputé 998 minutes en Ligue 1 la saison passée, inscrivant trois buts et délivrant deux passes décisives.
Contrairement à Sancho, le jeune Mbaye, âgé de 18 ans, ne constituerait pas une bonne affaire en raison de son contrat qui court jusqu’en 2028, à moins que le PSG n’accepte un prêt.
Pour l’instant, le BVB a déjà recruté trois jeunes talents de premier plan : le défenseur central Joane Gadou, le latéral gauche Kaua Prates et le milieu de terrain Justin Lerma, tandis que des joueurs expérimentés comme Niklas Süle (fin de carrière), Julian Brandt (contrat expiré) et Salih Özcan (Beşiktaş) ont quitté le club.
Ricken a déjà annoncé vouloir réaliser « un, deux, trois très bons transferts » d’ici la clôture du mercato. Outre Sancho, les noms de Fisnik Asllani (Hoffenheim), Nicolo Tresoldi (Club de Bruges) et Konstantinos Karetsas (KRC Genk) reviennent régulièrement dans ce contexte.
Sancho a connu des moments difficiles depuis son départ de Dortmund vers Manchester United, estimé à 85 millions d’euros. Chez les Red Devils, ses performances ont rarement convaincu ; un conflit avec l’entraîneur Erik ten Hag l’a même conduit à une suspension et à une rétrogradation en équipe réserve. Des prêts peu concluants à Chelsea, puis à Aston Villa, n’ont pas permis de relancer sa carrière. Avec les Villans, il a bien ajouté une deuxième coupe d’Europe à son palmarès après la Ligue Europa Conférence gagnée avec les Blues, mais il n’a guère pesé sur la victoire du club de Birmingham en Ligue Europa.
Au total, l’attaquant, souvent utilisé à temps partiel, a disputé 39 matchs officiels, inscrivant un seul but et délivrant trois passes décisives en 1 672 minutes. Aston Villa a finalement renoncé à le recruter définitivement.
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