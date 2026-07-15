Un deuxième retour de Jadon Sancho ? Le BVB aurait déjà un plan de transfert bien défini

Selon nos informations, le BVB a déjà pris contact avec Ibrahim Mbaye, défenseur du Paris Saint-Germain, pour évaluer sa disponibilité à changer de club cet été. Mbaye a disputé les quatre matchs du Sénégal lors de la Coupe du monde, inscrivant notamment un but contre la France lors de la phase de groupes. Au PSG, s’il n’est pas encore un titulaire indiscutable, il a tout de même disputé 998 minutes en Ligue 1 la saison passée, inscrivant trois buts et délivrant deux passes décisives.

Contrairement à Sancho, le jeune Mbaye, âgé de 18 ans, ne constituerait pas une bonne affaire en raison de son contrat qui court jusqu’en 2028, à moins que le PSG n’accepte un prêt.

Pour l’instant, le BVB a déjà recruté trois jeunes talents de premier plan : le défenseur central Joane Gadou, le latéral gauche Kaua Prates et le milieu de terrain Justin Lerma, tandis que des joueurs expérimentés comme Niklas Süle (fin de carrière), Julian Brandt (contrat expiré) et Salih Özcan (Beşiktaş) ont quitté le club.

Ricken a déjà annoncé vouloir réaliser « un, deux, trois très bons transferts » d’ici la clôture du mercato. Outre Sancho, les noms de Fisnik Asllani (Hoffenheim), Nicolo Tresoldi (Club de Bruges) et Konstantinos Karetsas (KRC Genk) reviennent régulièrement dans ce contexte.

Sancho a connu des moments difficiles depuis son départ de Dortmund vers Manchester United, estimé à 85 millions d’euros. Chez les Red Devils, ses performances ont rarement convaincu ; un conflit avec l’entraîneur Erik ten Hag l’a même conduit à une suspension et à une rétrogradation en équipe réserve. Des prêts peu concluants à Chelsea, puis à Aston Villa, n’ont pas permis de relancer sa carrière. Avec les Villans, il a bien ajouté une deuxième coupe d’Europe à son palmarès après la Ligue Europa Conférence gagnée avec les Blues, mais il n’a guère pesé sur la victoire du club de Birmingham en Ligue Europa.

Au total, l’attaquant, souvent utilisé à temps partiel, a disputé 39 matchs officiels, inscrivant un seul but et délivrant trois passes décisives en 1 672 minutes. Aston Villa a finalement renoncé à le recruter définitivement.