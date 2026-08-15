Le FC Barcelone a officialisé le transfert de son attaquant espagnol Ferran Torres, âgé de 26 ans, au Paris Saint-Germain, mettant ainsi un terme au parcours du joueur avec le club catalan après qu'il est devenu l'une des ventes les plus chères de l'histoire du club.

Le FC Barcelone devrait percevoir près de 50 millions d'euros pour le départ de Ferran Torres, ce qui le place au cinquième rang des ventes les plus onéreuses de l'histoire du club, selon le journal « Mundo Deportivo ».

Torres était lié au FC Barcelone par un contrat courant jusqu'à l'été 2027, mais le joueur a manifesté son souhait de vivre une nouvelle expérience, ce qui a permis au club catalan de récupérer la plus grande partie du montant qu'il avait versé à Manchester City lors de sa signature, soit 55 millions d'euros fixes, auxquels s'ajoutaient 10 autres millions sous forme de variables.

Ce montant offre au FC Barcelone une nouvelle bouffée financière sur le marché des transferts estival, alors que le club entend renforcer ses rangs en vue de la saison prochaine.

L'opération apparaît ainsi bénéfique pour toutes les parties, compte tenu du désir du joueur de changer d'air et de l'intérêt financier qu'en retire le FC Barcelone.

Voici les 10 ventes les plus chères de l'histoire du FC Barcelone