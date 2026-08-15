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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Loai Mohamed

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Un départ pas comme les autres : Ferran Torres entre dans le cercle des grands du Barça

FEATURES
F. Torres
Elche vs FC Barcelone
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Paris Saint-Germain vs Rennes
Paris Saint-Germain
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Neymar
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La contrepartie financière du transfert de la star espagnole la place dans une position exceptionnelle

Le FC Barcelone a officialisé le transfert de son attaquant espagnol Ferran Torres, âgé de 26 ans, au Paris Saint-Germain, mettant ainsi un terme au parcours du joueur avec le club catalan après qu'il est devenu l'une des ventes les plus chères de l'histoire du club.

Le FC Barcelone devrait percevoir près de 50 millions d'euros pour le départ de Ferran Torres, ce qui le place au cinquième rang des ventes les plus onéreuses de l'histoire du club, selon le journal « Mundo Deportivo ».

Torres était lié au FC Barcelone par un contrat courant jusqu'à l'été 2027, mais le joueur a manifesté son souhait de vivre une nouvelle expérience, ce qui a permis au club catalan de récupérer la plus grande partie du montant qu'il avait versé à Manchester City lors de sa signature, soit 55 millions d'euros fixes, auxquels s'ajoutaient 10 autres millions sous forme de variables.

Ce montant offre au FC Barcelone une nouvelle bouffée financière sur le marché des transferts estival, alors que le club entend renforcer ses rangs en vue de la saison prochaine.

L'opération apparaît ainsi bénéfique pour toutes les parties, compte tenu du désir du joueur de changer d'air et de l'intérêt financier qu'en retire le FC Barcelone.

Voici les 10 ventes les plus chères de l'histoire du FC Barcelone

  • 1. Neymar | Paris Saint-Germain — 222 millions d'euros

    Le Brésilien Neymar est en tête de la liste des ventes les plus onéreuses du Barça, après que le Paris Saint-Germain a payé le montant de la clause libératoire de son contrat durant l'été 2017, pour rejoindre le club français contre 222 millions d'euros, un transfert qui demeure le plus cher de l'histoire du football.

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  • 2- Arthur Melo | Juventus — 80,6 millions d'euros

    Le milieu de terrain brésilien avait rejoint la Juventus en 2020 pour 80,6 millions d'euros, dans le cadre d'une opération liée au transfert de Miralem Pjanic vers Barcelone lors du même été pour 60 millions d'euros, plus 5 millions de bonus.

  • 3- Luís Figo | Real Madrid — 60 millions d'euros

    Le transfert du Portugais Luís Figo au Real Madrid demeure l'un des départs les plus controversés de l'histoire du Barça. Le joueur, qui était l'une des plus grandes stars de l'équipe catalane, a rejoint le rival historique en 2000 pour 60 millions d'euros, soit le montant de la clause libératoire de son contrat.

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  • 4- Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain — 50 millions d'euros

    Le Français Ousmane Dembélé a quitté les rangs du FC Barcelone en direction du Paris Saint-Germain en 2023, après que le club français a déboursé 50 millions d'euros pour s'attacher ses services. Dembélé a par la suite été sacré du Ballon d'Or en 2025.

  • 5- Ferran Torres | Paris Saint-Germain — près de 50 millions d'euros

    Ferran Torres arrive directement à la cinquième place, après que le Barça s'est assuré d'encaisser près de 50 millions d'euros de son transfert au Paris Saint-Germain, se rapprochant ainsi de récupérer la somme que le club avait déboursée pour le recruter en provenance de Manchester City.

  • 6- Alexis Sánchez | Arsenal — 42,5 millions d'euros

    L'attaquant chilien a rejoint Arsenal en 2014 pour un montant de 42,5 millions d'euros, entamant ainsi une période fructueuse avec le club londonien, durant laquelle il a affiché un niveau remarquable.

  • 7- Paulinho | Guangzhou Evergrande — 42 millions d'euros

    Paulinho n'est resté qu'une seule saison avec le Barça, mais il a laissé une empreinte offensive nette en inscrivant 9 buts. Le Brésilien avait rejoint le club catalan en 2017 pour 40 millions d'euros, avant de faire son retour au Guangzhou Evergrande, qui a par la suite versé 2,5 millions d'euros supplémentaires pour finaliser la transaction.

  • 8- Malcom | Zénith Saint-Pétersbourg — 41,5 millions d'euros

    Malcom faisait partie de ces recrues qui n'ont pas fait long feu à Barcelone, puisqu'il n'a passé qu'une seule saison avec le club. Le club catalan l'avait recruté en provenance de Bordeaux pour 41 millions d'euros, avant de le vendre au Zénith russe l'année suivante pour 41,5 millions d'euros.

  • 9- Jasper Cillessen | Valence — 35 millions d'euros

    Le gardien de but néerlandais a rejoint Valence en 2019 pour 35 millions d'euros, dans le cadre d'un accord également lié au transfert du gardien Neto vers Barcelone dans la même opération pour 26 millions d'euros.

  • 10- Cesc Fàbregas | Chelsea — 33 millions d'euros

    L'Espagnol Cesc Fàbregas complète la liste des 10 ventes les plus chères de l'histoire du Barça, après avoir rejoint Chelsea en 2014 pour 33 millions d'euros.

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