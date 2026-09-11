Le début de saison de Raphinha est entré directement dans l'histoire du Barça, après qu'il a marqué lors des cinq premiers matches du club catalan cette saison, une performance sans précédent dans l'histoire des Blaugrana.

Lors de saisons précédentes, deux attaquants avaient réussi à marquer lors des 5 premières journées de la Liga : César Rodríguez lors de la saison 1950-1951, et Zlatan Ibrahimović lors de la saison 2009-2010.

Mais Raphinha n'a disputé jusqu'à présent que 4 journées en Liga, car le cinquième match du Barça avait lieu en Ligue des champions.

Raphinha a marqué lors de tous les matches disputés par le Barça jusqu'à présent : deux buts face à Elche, un but face à l'Athletic Bilbao, deux autres buts face au Rayo Vallecano, un but à Mestalla face à Valence, avant de prolonger sa série de buts en compétition européenne, en inscrivant un doublé lors de la victoire 5-1 contre Feyenoord.

Le journal Sport a rapporté que le joueur brésilien avait entamé la saison à un niveau bien supérieur à ce qu'il avait proposé lors des saisons précédentes, tout en réalisant des statistiques offensives qu'il n'avait jamais atteintes au cours de sa carrière. Ses chiffres lui permettent désormais de se comparer non seulement aux meilleurs attaquants de la Liga, mais aussi à certains des plus grands buteurs d'Europe et du monde.

Raphinha a marqué 8 buts lors des 5 premiers matches officiels du Barça : 6 buts en Liga et deux buts pour sa première apparition en Ligue des champions face à Feyenoord. Il a disputé au total environ 390 minutes sur le terrain, soit une moyenne d'un but toutes les 49 minutes environ.

Cette série lui a également permis d'entrer dans l'histoire du club. Jusqu'à présent, aucun joueur du Barça n'avait marqué lors des 5 premiers matches d'une même saison, répartis entre différentes compétitions.

Avant le match européen, Raphinha était déjà devenu le sixième joueur de l'histoire du Barça à marquer lors des 4 premières journées de la Liga, marchant ainsi sur les traces de noms tels que Kubala, César, Ibrahimović, Cesc Fàbregas et Lionel Messi.

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