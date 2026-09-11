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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Un début de saison offensif spectaculaire : Raphinha devance Mbappé et Haaland

FEATURES
LaLiga
Ligue des Champions
FC Barcelone
Real Madrid
Manchester City
Raphinha
Kylian Mbappé
E. Haaland
I. Toney
Espagne

Un but toutes les 49 minutes : Raphinha fait rougir les grands buteurs d'Europe

Le début de saison de Raphinha est entré directement dans l'histoire du Barça, après qu'il a marqué lors des cinq premiers matches du club catalan cette saison, une performance sans précédent dans l'histoire des Blaugrana.

Lors de saisons précédentes, deux attaquants avaient réussi à marquer lors des 5 premières journées de la Liga : César Rodríguez lors de la saison 1950-1951, et Zlatan Ibrahimović lors de la saison 2009-2010. 

Mais Raphinha n'a disputé jusqu'à présent que 4 journées en Liga, car le cinquième match du Barça avait lieu en Ligue des champions.

Raphinha a marqué lors de tous les matches disputés par le Barça jusqu'à présent : deux buts face à Elche, un but face à l'Athletic Bilbao, deux autres buts face au Rayo Vallecano, un but à Mestalla face à Valence, avant de prolonger sa série de buts en compétition européenne, en inscrivant un doublé lors de la victoire 5-1 contre Feyenoord.

Le journal Sport a rapporté que le joueur brésilien avait entamé la saison à un niveau bien supérieur à ce qu'il avait proposé lors des saisons précédentes, tout en réalisant des statistiques offensives qu'il n'avait jamais atteintes au cours de sa carrière. Ses chiffres lui permettent désormais de se comparer non seulement aux meilleurs attaquants de la Liga, mais aussi à certains des plus grands buteurs d'Europe et du monde.

Raphinha a marqué 8 buts lors des 5 premiers matches officiels du Barça : 6 buts en Liga et deux buts pour sa première apparition en Ligue des champions face à Feyenoord. Il a disputé au total environ 390 minutes sur le terrain, soit une moyenne d'un but toutes les 49 minutes environ.

Cette série lui a également permis d'entrer dans l'histoire du club. Jusqu'à présent, aucun joueur du Barça n'avait marqué lors des 5 premiers matches d'une même saison, répartis entre différentes compétitions. 

Avant le match européen, Raphinha était déjà devenu le sixième joueur de l'histoire du Barça à marquer lors des 4 premières journées de la Liga, marchant ainsi sur les traces de noms tels que Kubala, César, Ibrahimović, Cesc Fàbregas et Lionel Messi.

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  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    La supériorité sur Mbappé et Haaland

    En Liga, la supériorité statistique paraît encore plus nette : Raphinha a inscrit 6 buts et délivré une passe décisive en 319 minutes, et il occupe actuellement la tête du classement des buteurs de la compétition. Il a par ailleurs marqué à lui seul plus du tiers des 17 buts inscrits par le Barça lors des 4 premières journées.

    Mais la comparaison dépasse les frontières de la Liga : jusqu'à présent, aucun joueur n'a marqué plus de buts que Raphinha dans les cinq grands championnats européens. 

    Le Brésilien domine le classement avec 6 buts, devant Donyell Malen, joueur de la Roma, et Sergio Camello, joueur du Rayo Vallecano, qui en ont inscrit 5 chacun. 

    Kylian Mbappé, Fermín López et Lamine Yamal apparaissent quant à eux avec 4 buts chacun en Liga.

    Et si l'on ajoute la Ligue des champions, le total de Raphinha atteint 8 buts officiels, tandis que Mbappé en a inscrit 5, après avoir ajouté à son compteur son premier but européen de la saison lors du match entre le Real Madrid et l'Inter Milan.

    Parmi les grands noms mondiaux figure également Erling Haaland, qui a débuté la saison en force avec Manchester City.

    Haaland a marqué 5 buts cette saison, après avoir inscrit les deux buts de son équipe face à Porto en Ligue des champions, un excellent ratio, mais qui reste inférieur à celui affiché par Raphinha jusqu'à présent.

    Et si la comparaison s'élargit au-delà de l'Europe, un autre nom apparaît avec des statistiques offensives remarquables : Ivan Toney. L'attaquant d'Al-Ahli a en effet marqué 8 buts lors des 6 premières journées de la Roshn Saudi League.

    Toney égale ainsi le total de buts de Raphinha, mais il lui a fallu un match supplémentaire et 515 minutes de jeu en championnat.

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  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    7 des 8 buts sans penalty

    Raphinha n'a pas besoin de beaucoup de temps pour marquer : ses huit buts sont intervenus en 5 matchs, et il n'en a inscrit qu'un seul sur penalty.

    En Liga, il a marqué 6 buts en 319 minutes, soit une moyenne d'un but toutes les 53 minutes environ, et en ajoutant ses deux buts en Ligue des champions, cette moyenne descend à un but toutes les 49 minutes.

    La saison n'en est qu'à ses débuts, et maintenir une moyenne similaire pendant plusieurs mois paraît quasiment impossible, mais après 5 matchs, la réalité ne souffre aucune contestation : Raphinha a inscrit 8 buts et marque un but toutes les 49 minutes. Pour le moment, il affiche une moyenne supérieure à celle de Mbappé et Haaland, et à celle de presque tous les grands buteurs des principaux championnats européens.

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