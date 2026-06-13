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Florentino Perez Joan LaportaAFP

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Un coup dur pour le Real Madrid dans l'affaire Negreira

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Pour assurer sa réélection à la présidence du Real Madrid, Florentino Pérez a axé sa campagne sur une position de fermeté dans le dossier « Negreira ».

Il avait alors annoncé qu’il profiterait de la finale de la Ligue des champions pour remettre à Alexander Ceferin, président de l’UEFA, un dossier de 500 pages.

Selon le journal Sport, le dirigeant madrilène a tenu parole et remis le dossier au patron de l’UEFA. Reste que ces documents, dépourvus de valeur juridique, ne suffisent pas à déclencher une décision de l’instance européenne.

Aucune décision ne sera donc prise avant que la justice espagnole ne rende un jugement définitif dans l’affaire Negreira.

Selon « La Vanguardia », l’UEFA respecte les procédures nationales et s’abstient d’intervenir dans les affaires qui excèdent les compétences des fédérations dès lors qu’elles sont examinées par la justice.

Tant que la justice espagnole n’aura pas tranché, l’UEFA restera spectatrice, rendant le dossier madrilène, aussi épais soit-il, inopérant sur le plan disciplinaire. 

Même les instances espagnoles – Liga, Fédération espagnole de football et Conseil supérieur des sports – n’ont pour l’instant prononcé aucune sanction.

  • Florentino PerezIMAGO / ZUMA Press

    Pérez et l’affaire des sept titres de Liga volés

    Florentino Pérez a multiplié les attaques contre le FC Barcelone pendant la campagne électorale, et même avant, notamment lors d’une conférence de presse où il a affirmé qu’on avait « volé sept titres de champion » au Real Madrid.

    De son côté, le FC Barcelone clame son innocence et rappelle qu’aucune preuve n’établit qu’un arbitre ait favorisé le club catalan. 

    Le conseil d’administration barcelonais a décidé de ne pas laisser passer les accusations du président madrilène liées à l’affaire Negreira et a déposé cette semaine une demande de conciliation.

    Dans un long rapport transmis à l’Union européenne, le club madrilène demande l’examen des éventuelles conséquences sportives et, le cas échéant, le retrait des titres conquis par le Barça durant la période visée si des irrégularités sont confirmées.

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