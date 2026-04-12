Un coup de théâtre… La direction de Liverpool joue avec le feu avant le match contre le Paris Saint-Germain

Dans la célèbre tribune, les supporters ont déployé une banderole où l’on pouvait lire : « Non à l’augmentation du prix des billets ».
Cette action s’inscrit dans une campagne plus large contre la décision de la direction d’augmenter le prix des abonnements de plus de 53 livres (environ 60 euros) au cours des trois prochaines saisons, une mesure que le site des supporters « This Is Anfield » qualifie de « mauvais choix » plutôt que de « nécessité ».
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Jay McKeena, président du Conseil des supporters de Liverpool, a déclaré : « Après des mois de négociations infructueuses, les fans d’Anfield ont décidé de passer à l’action. Une consigne claire a été donnée à tous pour samedi : ne dépensez pas un centime à l’intérieur du stade. »
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Ils ont également été invités à privilégier les commerces alentour plutôt que les points de vente du stade, à différer le renouvellement de leurs abonnements et à retirer les célèbres banderoles de la tribune.