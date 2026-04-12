Un coup de théâtre… La direction de Liverpool joue avec le feu avant le match contre le Paris Saint-Germain

Les supporters de Liverpool s’apprêtent à engager un bras de fer avec la direction du club, après une décision surprise prise il y a quelques jours.

Les Reds, déjà éliminés de toutes les compétitions nationales et cinquièmes de Premier League, n’ont plus que la Coupe aux grandes oreilles pour sauver leur saison.

Il ne leur reste plus qu’une seule compétition, la Ligue des champions, où ils doivent absolument se rattraper après leur défaite 2-0 face au Paris Saint-Germain lors du match aller des quarts de finale.

Les deux formations se retrouveront mardi prochain à Anfield pour le match retour.