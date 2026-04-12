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Un coup de théâtre… La direction de Liverpool joue avec le feu avant le match contre le Paris Saint-Germain

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Avertissement sévère : risque de retour à la case 2016

Les supporters de Liverpool s’apprêtent à engager un bras de fer avec la direction du club, après une décision surprise prise il y a quelques jours.

Les Reds, déjà éliminés de toutes les compétitions nationales et cinquièmes de Premier League, n’ont plus que la Coupe aux grandes oreilles pour sauver leur saison.

Il ne leur reste plus qu’une seule compétition, la Ligue des champions, où ils doivent absolument se rattraper après leur défaite 2-0 face au Paris Saint-Germain lors du match aller des quarts de finale.

Les deux formations se retrouveront mardi prochain à Anfield pour le match retour.

  • Un match disputé

    La direction de Liverpool a annoncé une hausse du prix des billets et des abonnements. Samedi, Anfield a été le théâtre d’une manifestation organisée lors de la victoire contre Fulham, une mobilisation qui risque de s’inscrire dans la durée et d’altérer l’ambiance des tribunes.

    Selon la chaîne RMC, les fans ont entamé un bras de fer qui s’annonce long et difficile.

    Malgré la victoire 2-0 de l’équipe d’Arne Slot, qui a retrouvé un peu de confiance après trois revers de rang dont celui face au Paris Saint-Germain, l’ambiance dans les tribunes était loin d’être festive.

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  • Contre-coup stratégique : gel des dépenses à Anfield.

    Dans la célèbre tribune, les supporters ont déployé une banderole où l’on pouvait lire : « Non à l’augmentation du prix des billets ».

    Cette action s’inscrit dans une campagne plus large contre la décision de la direction d’augmenter le prix des abonnements de plus de 53 livres (environ 60 euros) au cours des trois prochaines saisons, une mesure que le site des supporters « This Is Anfield » qualifie de « mauvais choix » plutôt que de « nécessité ».

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    Jay McKeena, président du Conseil des supporters de Liverpool, a déclaré : « Après des mois de négociations infructueuses, les fans d’Anfield ont décidé de passer à l’action. Une consigne claire a été donnée à tous pour samedi : ne dépensez pas un centime à l’intérieur du stade. »

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    Ils ont également été invités à privilégier les commerces alentour plutôt que les points de vente du stade, à différer le renouvellement de leurs abonnements et à retirer les célèbres banderoles de la tribune.

  • Les procédures se poursuivent… en attendant l’ouverture des négociations.

    Ces mesures demeureront en vigueur jusqu’à l’ouverture de nouvelles négociations avec la direction du club.

    La campagne de boycott s’appuie sur la solidité financière du club, Liverpool ayant réalisé un chiffre d’affaires record de 703 millions de livres sterling (plus de 800 millions d’euros) lors du dernier exercice.

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    Jay McKeena, porte-parole du collectif « Spirit of Shankly », a déclaré : « Les billets simples culminent à 70 livres (80 euros) et les abonnements annuels dépassent 1 000 livres (environ 1 150 euros), alors que le club affiche des bénéfices plus élevés que jamais. »

    Rappelons que, dès 2016, les fans avaient déjà protesté contre la hausse des abonnements, obtenant alors un gel des tarifs pendant huit saisons.

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