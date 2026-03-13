Un conseiller comme atout décisif ? Barcelone aurait jeté son dévolu sur la star du Chelsea FC

Le contrat du Polonais expire cet été ; si celui-ci ne le prolonge pas, Julian Alvarez, de l'Atlético Madrid, ou Erling Haaland, de Manchester City, sont cités comme successeurs potentiels.

Deux joueurs qui ne seraient pas bon marché et qui, du moins dans le cas de Haaland, n'auraient probablement aucune intention de venir renforcer l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick dès la saison prochaine.

Interrogée par El Chringuito au sujet de ces rumeurs, Rafaela Pimenta, l'agent de Haaland, a déclaré : « Nous avons beaucoup de respect et d'admiration pour Barcelone, mais il n'y a eu aucun contact – ni avec Erling Haaland ni avec la direction du club de Barcelone – concernant d'éventuels transferts. »

La femme de 53 ans a ajouté : « Le joueur a prolongé son contrat il y a quelques mois. Il est très heureux à Manchester City, tout se passe à merveille pour lui, et nous n’avons vraiment rien à discuter concernant un transfert tant que tout va si bien à Manchester City. »