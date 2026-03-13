Le FC Barcelone aurait apparemment inscrit Pedro Neto, joueur polyvalent du FC Chelsea, sur la liste des renforts potentiels pour les postes d'ailiers en vue de la nouvelle saison. C'est ce que rapporte Mundo Deportivo.
Un conseiller comme atout décisif ? Barcelone aurait jeté son dévolu sur la star du Chelsea FC
Selon ces informations, les Catalans prévoient de recruter un avant-centre, un défenseur central et un ailier, Neto pouvant occuper aussi bien les deux ailes offensives que le poste d'avant-centre, ce qui ferait de lui une alternative parfaite à Lamine Yamal et Raphinha.
Un point positif pour le Barça : Jorge Mendes, l'agent de Neto, entretient d'excellentes relations avec le club et son directeur sportif Deco, même si les Catalans se contentent pour l'instant d'observer la situation concernant l'international portugais de 26 ans, qui disposerait apparemment d'une clause libératoire.
Laporta émet des doutes quant à un transfert phare pour Barcelone
On peut toutefois se demander si le club, toujours en difficulté financière, sera capable de financer un transfert de cette ampleur dans un avenir proche. Le président du club, Joan Laporta, a récemment laissé entendre qu'il avait des doutes à ce sujet.
« À mon avis, les prolongations de contrat de nos joueurs clés reviennent à de nouvelles recrues », a-t-il déclaré dans l'émission El Chiringuito. La priorité serait toutefois probablement plutôt de trouver un remplaçant pour Robert Lewandowski.
La conseillère de Haaland parle d'une « grande admiration pour Barcelone »
Le contrat du Polonais expire cet été ; si celui-ci ne le prolonge pas, Julian Alvarez, de l'Atlético Madrid, ou Erling Haaland, de Manchester City, sont cités comme successeurs potentiels.
Deux joueurs qui ne seraient pas bon marché et qui, du moins dans le cas de Haaland, n'auraient probablement aucune intention de venir renforcer l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick dès la saison prochaine.
Interrogée par El Chringuito au sujet de ces rumeurs, Rafaela Pimenta, l'agent de Haaland, a déclaré : « Nous avons beaucoup de respect et d'admiration pour Barcelone, mais il n'y a eu aucun contact – ni avec Erling Haaland ni avec la direction du club de Barcelone – concernant d'éventuels transferts. »
La femme de 53 ans a ajouté : « Le joueur a prolongé son contrat il y a quelques mois. Il est très heureux à Manchester City, tout se passe à merveille pour lui, et nous n’avons vraiment rien à discuter concernant un transfert tant que tout va si bien à Manchester City. »
Pedro Neto sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2031
Pedro Neto est quant à lui également sous contrat à long terme avec Chelsea, ayant signé un contrat de sept ans après son transfert de Wolverhampton pour 60 millions d'euros à l'été 2024. Cette saison, Neto a inscrit dix buts et délivré six passes décisives en 42 matches officiels disputés avec Chelsea.
Pedro Neto : statistiques de la saison 2025/26
Concours Matchs Buts Passes décisives Premier League 28 5 4 Ligue des champions 7 - 1 Coupe EFL 4 1 1 Coupe d'Angleterre 3 4 -