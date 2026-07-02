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Un club de Premier League est contraint de céder deux joueurs afin d'éviter une déduction de points surprise
Hull a respecté la date limite fixée par le PSR grâce à deux ventes décisives
Hull a agi rapidement pour combler son déficit financier avant la date limite du 30 juin fixée par le PSR, évitant ainsi de débuter son retour en Premier League avec une déduction de points. Les Tigers, promus grâce à leur victoire 1-0 contre Middlesbrough en finale des barrages du Championship, devaient encore régler un dépassement budgétaire estimé à 6 millions de livres sterling pour l’exercice 2025-2026, selon la BBC.
Les clubs de Championship ne peuvent dépasser 39 millions de livres de pertes sur un cycle de trois ans, conformément aux règles du PSR de l’EFL. Malgré les retombées financières de la promotion, Hull a dû générer des recettes de transferts avant la date limite, tout manquement pouvant entraîner une pénalité pouvant aller jusqu’à six points en Premier League.
- AFP
Deux transferts ont permis de trouver une solution financière
Le départ le plus marquant de Hull a été celui du gardien Pandur, qui a signé aux Rangers pour 6 millions de livres sterling. Âgé de 26 ans, il a joué un rôle central dans la campagne de promotion du club, disputant 45 matchs et réalisant 11 clean sheets. Recruté en janvier 2024 auprès du Fortuna Sittard pour 1,5 million de livres sterling, son transfert a généré un bénéfice important au titre des règles PSR.
Hull a ensuite officialisé la vente du milieu de terrain Shehu, 19 ans, au Panathinaïkos pour un montant estimé à 2,5 millions de livres sterling. Recruté pour une somme symbolique en provenance de Southend United sans avoir disputé le moindre match avec l’équipe première, son transfert a été considéré comme un bénéfice quasi intégral. Cette opération s’est avérée cruciale après l’échec d’un projet de vente de Kyle Joseph à Middlesbrough pour 5 millions de livres sterling.
Hull peut désormais se concentrer sur le renforcement de son effectif.
Ces deux départs ont permis à Hull de combler son déficit avant la date limite comptable, levant les contraintes financières qui lui interdisaient de recruter cet été.
Par ailleurs, le passage du PSR au nouveau ratio de coût de l’effectif (SCR) avantage le club. Contrairement au PSR, qui étalait les pertes sur trois exercices, le SCR évaluera chaque saison la part des recettes consacrée à l’effectif, donnant ainsi davantage de poids aux revenus de Premier League dans les dépenses futures du club.
- AFP
Tous les regards se tournent désormais vers le mercato de la Premier League.
Avec l’ouverture du nouvel exercice financier, Hull doit désormais accélérer son mercato afin de se préparer sereinement à son retour en Premier League. La priorité est de renforcer l’effectif pour qu’il soit compétitif au plus haut niveau, l’incertitude financière qui planait fin juin étant désormais dissipée.