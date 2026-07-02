Un club de Premier League est contraint de céder deux joueurs afin d'éviter une déduction de points surprise

Hull a agi rapidement pour combler son déficit financier avant la date limite du 30 juin fixée par le PSR, évitant ainsi de débuter son retour en Premier League avec une déduction de points. Les Tigers, promus grâce à leur victoire 1-0 contre Middlesbrough en finale des barrages du Championship, devaient encore régler un dépassement budgétaire estimé à 6 millions de livres sterling pour l’exercice 2025-2026, selon la BBC.

Les clubs de Championship ne peuvent dépasser 39 millions de livres de pertes sur un cycle de trois ans, conformément aux règles du PSR de l’EFL. Malgré les retombées financières de la promotion, Hull a dû générer des recettes de transferts avant la date limite, tout manquement pouvant entraîner une pénalité pouvant aller jusqu’à six points en Premier League.



