Selon le réseau de statistiques «Opta», Marseille a perdu 38 matches face au Paris Saint-Germain toutes compétitions confondues au cours du XXIᵉ siècle, contre 13 victoires et 12 nuls, soit un nombre de défaites supérieur de 15 matches à celles concédées face à n'importe quel autre adversaire.

À domicile, Marseille n'a signé qu'une seule victoire lors de ses 13 dernières confrontations face au Paris Saint-Germain en Ligue 1, contre 3 nuls et 9 défaites. Mais cette unique victoire est intervenue lors du dernier duel entre les deux équipes au stade Vélodrome, lorsque Marseille s'est imposé face à son hôte sur le score d'un but à zéro le 22 septembre 2025, offrant ainsi aux locaux un coup de fouet moral avant le nouveau Classique.

Marseille traverse un début de saison très difficile cette année, après avoir perdu trois de ses quatre premiers matches en Ligue 1, contre une seule victoire. L'équipe court le risque de subir quatre défaites lors de ses cinq premiers matches pour la première fois de son histoire en première division.

Marseille aborde par ailleurs cette rencontre après trois défaites consécutives dans la compétition, une série qui n'avait pas connu plus longue durée depuis avril 2015, lorsque le club avait perdu quatre matches d'affilée sous la houlette de l'entraîneur Marcelo Bielsa, dont une défaite à domicile face au Paris Saint-Germain sur le score de 2-3.

Les chiffres négatifs de Marseille ne se limitent pas aux résultats, puisque l'équipe a encaissé 36 buts en Ligue 1 au cours de l'année 2026, soit le plus fort total de buts encaissés dans la compétition, à égalité avec Nice qui en avait encaissé autant avant le coup d'envoi de la cinquième journée. L'équipe espère mettre un terme à cette hémorragie défensive face à l'attaque du Paris Saint-Germain, même si le club parisien lui-même n'a pas entamé la saison sous son visage habituel.