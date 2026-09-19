Le Classico revêt une importance particulière pour Bruno Genesio, l'entraîneur de Marseille, qui possède un bilan remarquable face au Paris Saint-Germain. Depuis ses débuts comme entraîneur en Ligue 1 en janvier 2016, Genesio a signé six victoires contre le Paris Saint-Germain, un chiffre supérieur d'au moins deux succès à celui de tout autre entraîneur sur la même période.
Mais les débuts de Genesio avec Marseille ont été difficiles, après avoir perdu trois de ses quatre premiers matchs en championnat, se retrouvant menacé de devenir le deuxième entraîneur de l'histoire du club à subir quatre défaites lors de ses cinq premiers matchs à la tête de l'équipe. Willy Kohut et André Gascard l'avaient précédé à ce chapitre en 1938.
Quant à Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, il disputera son 182e match à la tête du club parisien. Lors de ses 181 rencontres précédentes, Enrique a signé 120 victoires, pour 34 nuls et 27 défaites.
En participant au Classico face à Marseille, Enrique dépassera le nombre de matchs qu'il a dirigés avec Barcelone, devenant ainsi le deuxième entraîneur ayant dirigé le plus de matchs avec le Paris Saint-Germain parmi ceux qui ont déjà occupé ce poste. Seuls Luis Fernandez, qui a dirigé l'équipe lors de 244 matchs, et Georges Peyroche, qui a été à la tête du Paris Saint-Germain lors de 211 matchs, le devancent dans ce domaine.
Ainsi, le Classique de France se présente cette fois-ci au milieu d'un ensemble de statistiques contrastées : Marseille cherche à sauver son début de saison poussif et à préserver le souvenir de sa dernière victoire face à Paris sur sa pelouse, tandis que le tenant du titre entend dépasser son début de saison inhabituel et retrouver une différence de buts positive, dans un duel qui réunit deux équipes en tête du classement de la possession en Ligue 1.