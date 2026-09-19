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Karim Malim
Traduit par

Un Classique hors norme : des statistiques choc entourent Marseille et le Paris Saint-Germain

FEATURES
Luis Enrique
B. Genesio
M. Akliouche
Marseille vs Paris Saint-Germain
Marseille
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Espagne
France
Maroc

Une alarme retentit pour le tenant du titre

Demain dimanche, tous les regards des supporters de football français se tourneront vers le stade Vélodrome, qui accueillera un choc explosif entre Marseille et son hôte le Paris Saint-Germain, dans ce Classique de France très attendu, comptant pour la cinquième journée du championnat.

Cette rencontre tant attendue s'accompagne de nombreux chiffres frappants, dans un contexte de début poussif pour Marseille, face à une situation inhabituelle pour le Paris Saint-Germain, qui aborde ce match avec une différence de buts négative, un scénario rare depuis le rachat du club parisien par « Qatar Sports Investments ».

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  • FBL-EUR-C3-BESIKTAS-MARSEILLEAFP

    Complexe parisien et souvenirs de la dernière victoire

    Selon le réseau de statistiques «Opta», Marseille a perdu 38 matches face au Paris Saint-Germain toutes compétitions confondues au cours du XXIᵉ siècle, contre 13 victoires et 12 nuls, soit un nombre de défaites supérieur de 15 matches à celles concédées face à n'importe quel autre adversaire.

    À domicile, Marseille n'a signé qu'une seule victoire lors de ses 13 dernières confrontations face au Paris Saint-Germain en Ligue 1, contre 3 nuls et 9 défaites. Mais cette unique victoire est intervenue lors du dernier duel entre les deux équipes au stade Vélodrome, lorsque Marseille s'est imposé face à son hôte sur le score d'un but à zéro le 22 septembre 2025, offrant ainsi aux locaux un coup de fouet moral avant le nouveau Classique.

    Marseille traverse un début de saison très difficile cette année, après avoir perdu trois de ses quatre premiers matches en Ligue 1, contre une seule victoire. L'équipe court le risque de subir quatre défaites lors de ses cinq premiers matches pour la première fois de son histoire en première division.

    Marseille aborde par ailleurs cette rencontre après trois défaites consécutives dans la compétition, une série qui n'avait pas connu plus longue durée depuis avril 2015, lorsque le club avait perdu quatre matches d'affilée sous la houlette de l'entraîneur Marcelo Bielsa, dont une défaite à domicile face au Paris Saint-Germain sur le score de 2-3.

    Les chiffres négatifs de Marseille ne se limitent pas aux résultats, puisque l'équipe a encaissé 36 buts en Ligue 1 au cours de l'année 2026, soit le plus fort total de buts encaissés dans la compétition, à égalité avec Nice qui en avait encaissé autant avant le coup d'envoi de la cinquième journée. L'équipe espère mettre un terme à cette hémorragie défensive face à l'attaque du Paris Saint-Germain, même si le club parisien lui-même n'a pas entamé la saison sous son visage habituel.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-PSGAFP

    Paris Saint-Germain : un chiffre rare

    Le Paris Saint-Germain affiche une différence de buts nulle après les quatre premières journées de Ligue 1 cette saison, ayant inscrit 6 buts et en ayant encaissé autant. C'est la première fois que le club ne présente pas une différence de buts positive à ce stade précoce de la saison depuis le rachat du club par « Qatar Sports Investments » lors de la saison 2011-2012.

    Malgré cela, le tenant du titre possède un bon bilan à l'extérieur, n'ayant perdu qu'une seule fois lors de ses 8 derniers déplacements en Ligue 1, pour 5 victoires et deux matches nuls. L'unique défaite est survenue face au Paris FC sur le score de 1-2 lors de la dernière journée de la saison passée, tandis que la dernière défaite du Paris Saint-Germain loin de la capitale française avant cela remontait à Rennes sur le score de 1-2, le 13 février.

    Marseille aborde cette rencontre après sa défaite face au Paris FC sur le score de 2-3 lors de son dernier match disputé à domicile en Ligue 1. L'équipe n'avait plus subi deux défaites consécutives à domicile en première division depuis octobre et novembre 2024, lorsqu'elle s'était inclinée face au Paris Saint-Germain sur un score de trois buts à zéro, avant de tomber contre Auxerre sur le score de 1-3.

    La saison actuelle est porteuse d'un chiffre exceptionnel pour le Paris Saint-Germain, qui devient seulement la deuxième équipe du XXIe siècle à disputer quatre de ses cinq premiers matches de Ligue 1 à l'extérieur au cours d'une même saison, après Lorient lors de la saison 2022-2023. Cette statistique révèle un calendrier inhabituel pour le tenant du titre, qui sera appelé à poursuivre ses bons résultats à l'extérieur lorsqu'il se rendra sur le terrain de Marseille.

  • FBL-EUR-C1-PSG-BRATISLAVAAFP

    Un atout parisien qui connaît le chemin des filets marseillais

    Et cette domination ne se limite pas aux résultats et aux chiffres historiques, puisque les deux équipes occupent la tête du classement des clubs qui monopolisent le plus le ballon en Ligue 1 cette saison. Le Paris Saint-Germain est en tête avec un pourcentage de possession de 67,4 %, suivi de Marseille avec 60,8 %.

    Les deux équipes sont également en tête du classement des clubs affichant le taux de passes le plus élevé par séquence de possession, avec 5,5 passes pour le Paris Saint-Germain contre 5,2 pour Marseille, ce qui reflète la dépendance des deux équipes à la construction, à la possession et au contrôle du rythme de jeu.

    Magnes Akliouche, récemment arrivé dans les rangs du Paris Saint-Germain, garde un souvenir particulier face à Marseille, après avoir inscrit trois buts dans ses filets en Ligue 1.

    Ainsi, Marseille est devenu l'une des équipes contre lesquelles Akliouche a le plus marqué, à égalité avec Rennes, faisant du Classique une nouvelle occasion pour le joueur de poursuivre ses performances face à son adversaire favori.

    En termes de temps de jeu, Akliouche a disputé 396 minutes avec le club parisien dans toutes les compétitions cette saison, et seul Désiré Doué l'a devancé parmi les joueurs du secteur offensif, avec 399 minutes disputées.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-PSGAFP

    Un test historique : une nouvelle page qui s'ouvre

    Le Classico revêt une importance particulière pour Bruno Genesio, l'entraîneur de Marseille, qui possède un bilan remarquable face au Paris Saint-Germain. Depuis ses débuts comme entraîneur en Ligue 1 en janvier 2016, Genesio a signé six victoires contre le Paris Saint-Germain, un chiffre supérieur d'au moins deux succès à celui de tout autre entraîneur sur la même période.

    Mais les débuts de Genesio avec Marseille ont été difficiles, après avoir perdu trois de ses quatre premiers matchs en championnat, se retrouvant menacé de devenir le deuxième entraîneur de l'histoire du club à subir quatre défaites lors de ses cinq premiers matchs à la tête de l'équipe. Willy Kohut et André Gascard l'avaient précédé à ce chapitre en 1938.

    Quant à Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, il disputera son 182e match à la tête du club parisien. Lors de ses 181 rencontres précédentes, Enrique a signé 120 victoires, pour 34 nuls et 27 défaites.

    En participant au Classico face à Marseille, Enrique dépassera le nombre de matchs qu'il a dirigés avec Barcelone, devenant ainsi le deuxième entraîneur ayant dirigé le plus de matchs avec le Paris Saint-Germain parmi ceux qui ont déjà occupé ce poste. Seuls Luis Fernandez, qui a dirigé l'équipe lors de 244 matchs, et Georges Peyroche, qui a été à la tête du Paris Saint-Germain lors de 211 matchs, le devancent dans ce domaine.

    Ainsi, le Classique de France se présente cette fois-ci au milieu d'un ensemble de statistiques contrastées : Marseille cherche à sauver son début de saison poussif et à préserver le souvenir de sa dernière victoire face à Paris sur sa pelouse, tandis que le tenant du titre entend dépasser son début de saison inhabituel et retrouver une différence de buts positive, dans un duel qui réunit deux équipes en tête du classement de la possession en Ligue 1.

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