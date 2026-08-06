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FC Shakhtar Donetsk v Stade Brestois 29 - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7Getty Images Sport
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Un choix inattendu : Al-Ahli Saudi engage Posecnik dans un coup de théâtre !

Al Ahli
M. Pusic
M. Jaissle
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Arabie saoudite
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Allemagne

Al Raqi annonce l'arrivée de son nouveau directeur technique

Le club saoudien d'Al-Ahli a réglé de manière surprenante le dossier de son nouvel entraîneur, après avoir annoncé la signature officielle du Néerlandais Marino Pusic pour diriger l'équipe première de football, en remplacement de l'Allemand Matthias Jaissle, qui est parti récemment pour prendre en charge l'entraînement du club anglais de Newcastle United.

Jaissle avait décidé de démissionner de son poste après avoir échoué à trouver un accord avec le club concernant le renouvellement de son contrat, le club se tournant vers la signature de Pusic.


  • FBL-EUR-C1-SHAKHTAR-BRESTAFP

    Une décision surprise

    L'annonce est intervenue à un moment où la plupart des pronostics laissaient entendre qu'Al Ahli était proche de recruter d'autres noms européens, avant que « Al Raqi » ne finisse par choisir l'entraîneur néerlandais, dans une décision qui a surpris les supporters et les observateurs.

    Cette décision a soulevé des interrogations sur la prochaine étape, d'autant que Pusic prend en charge la mission de diriger une équipe qui détient le titre de la Ligue des champions d'Asie de l'élite, et qui se prépare à disputer une saison pleine de défis sur les plans national et continental.

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  • Détails du contrat

    Al Ahly a révélé que l'engagement de l'entraîneur néerlandais s'est concrétisé par un contrat portant sur deux saisons, le maintenant à la tête de l'équipe jusqu'en juin 2028, dans une démarche qui confirme la volonté de la direction d'accorder au nouveau staff technique la stabilité nécessaire pour bâtir un projet à long terme, loin des solutions provisoires.

    Bosic entame sa mission immédiatement en vue du lancement des compétitions de la nouvelle saison, où de grands défis l'attendent, au premier rang desquels préserver le statut continental d'Al Ahly et continuer à jouer la victoire sur l'ensemble des titres nationaux, dans un contexte d'attentes élevées après les succès obtenus par l'équipe au cours des dernières années.

  • FBL-EUR-C1-BORUSSIA DORTMUND-SHAKHTARAFP

    Le parcours de Bosic

    Marino Pušić est arrivé à Al-Ahli fort d'un parcours d'entraîneur varié, au cours duquel il a évolué entre le football européen et celui du Golfe, après avoir travaillé dans les clubs néerlandais du Twente, de l'AZ Alkmaar et de Feyenoord. Il a également fait partie du staff technique de Feyenoord sous la direction du célèbre entraîneur Arne Slot, et a contribué au sacre du club en championnat des Pays-Bas lors de la saison 2022-2023, ainsi qu'à la qualification pour la finale de la Ligue Europa lors de la saison 2021-2022.

    Pušić a réalisé son premier grand exploit lorsqu'il a conduit le Twente vers le retour en première division néerlandaise, après le sacre en championnat des Pays-Bas (Eerste Divisie) lors de la saison 2018-2019, avant de vivre une expérience plus fructueuse avec le club ukrainien du Chakhtar Donetsk.

    À lire aussi : Après les rumeurs de son départ : la vérité sur la clause qui fait débat dans le contrat de Firas Al-Buraikan

    Il a mené l'équipe à la conquête du titre de champion d'Ukraine et au sacre en Coupe d'Ukraine à deux reprises. Il a également laissé une empreinte remarquable en Ligue des champions, avec notamment une victoire face à Barcelone lors de la phase de groupes.

    Quant à sa dernière étape, elle s'est déroulée avec le club émirati d'Al-Jazira, où il a réussi à conduire l'équipe vers la qualification pour la Ligue des champions asiatique, en plus d'atteindre la finale de la Coupe Abu Dhabi Islamic Bank, un exploit qui a permis au club de retrouver la finale de la compétition pour la première fois depuis plusieurs années, ce qui a renforcé sa cote avant son transfert pour vivre une nouvelle aventure avec Al-Ahli d'Arabie saoudite.

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