Marino Pušić est arrivé à Al-Ahli fort d'un parcours d'entraîneur varié, au cours duquel il a évolué entre le football européen et celui du Golfe, après avoir travaillé dans les clubs néerlandais du Twente, de l'AZ Alkmaar et de Feyenoord. Il a également fait partie du staff technique de Feyenoord sous la direction du célèbre entraîneur Arne Slot, et a contribué au sacre du club en championnat des Pays-Bas lors de la saison 2022-2023, ainsi qu'à la qualification pour la finale de la Ligue Europa lors de la saison 2021-2022.

Pušić a réalisé son premier grand exploit lorsqu'il a conduit le Twente vers le retour en première division néerlandaise, après le sacre en championnat des Pays-Bas (Eerste Divisie) lors de la saison 2018-2019, avant de vivre une expérience plus fructueuse avec le club ukrainien du Chakhtar Donetsk.

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Il a mené l'équipe à la conquête du titre de champion d'Ukraine et au sacre en Coupe d'Ukraine à deux reprises. Il a également laissé une empreinte remarquable en Ligue des champions, avec notamment une victoire face à Barcelone lors de la phase de groupes.

Quant à sa dernière étape, elle s'est déroulée avec le club émirati d'Al-Jazira, où il a réussi à conduire l'équipe vers la qualification pour la Ligue des champions asiatique, en plus d'atteindre la finale de la Coupe Abu Dhabi Islamic Bank, un exploit qui a permis au club de retrouver la finale de la compétition pour la première fois depuis plusieurs années, ce qui a renforcé sa cote avant son transfert pour vivre une nouvelle aventure avec Al-Ahli d'Arabie saoudite.