Goal.com
En direct€50
FC Shakhtar Donetsk v Stade Brestois 29 - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7Getty Images Sport
GOAL

Traduit par

Un choix inattendu : Al-Ahli Saudi engage Bosic dans un coup de théâtre !

Al Ahli
M. Pusic
M. Jaissle
Saudi Pro League
Arabie saoudite
Pays-Bas
Allemagne

Al-Raqi annonce l'arrivée de son nouveau directeur technique

Le club saoudien d'Al-Ahli a réglé de manière surprenante le dossier de son nouvel entraîneur, après avoir officiellement annoncé la signature du Néerlandais Marino Pusic pour diriger l'équipe première de football, en remplacement de l'Allemand Matthias Jaissle, qui a récemment quitté le club pour prendre en charge l'entraînement de Newcastle United, en Angleterre.

Jaissle avait décidé de démissionner de son poste après avoir échoué à trouver un accord avec le club concernant le renouvellement de son contrat, ce qui a conduit Al-Ahli à s'orienter vers la signature de Pusic.



  • FBL-EUR-C1-SHAKHTAR-BRESTAFP

    Coup de théâtre

    L'annonce est intervenue à un moment où la plupart des prévisions évoquaient un Al-Ahli proche de recruter d'autres noms européens, avant que « le Raffiné » ne finisse par opter pour l'entraîneur néerlandais, dans une démarche qui a surpris les supporters et les observateurs.

    Cette décision a ouvert la porte aux interrogations sur la prochaine étape, d'autant que Posecnik prend en charge la mission de diriger une équipe qui détient le titre de la Ligue des champions d'Asie élite, et qui s'apprête à disputer une saison pleine de défis sur les plans national et continental.

    • Publicité

  • Détails du contrat

    Al Ahly a révélé que l'engagement de l'entraîneur néerlandais s'est concrétisé par un contrat de deux saisons, ce qui le maintiendra à la tête de l'équipe jusqu'en juin 2028, dans une démarche qui confirme la volonté de la direction d'offrir au nouveau staff technique la stabilité nécessaire pour bâtir un projet à long terme, loin des solutions provisoires.

    Bosic entamera sa mission immédiatement afin de préparer le coup d'envoi des compétitions de la nouvelle saison, où de grands défis l'attendent, au premier rang desquels le maintien du statut continental d'Al Ahly et la poursuite de la lutte pour tous les titres nationaux, dans un contexte d'attentes élevées après les succès obtenus par l'équipe au cours des dernières années.

  • FBL-EUR-C1-BORUSSIA DORTMUND-SHAKHTARAFP

    La carrière de Bušić

    Marino Pušić est arrivé à Al-Ahli fort d'un parcours d'entraîneur varié, au cours duquel il a évolué entre le football européen et celui du Golfe, après avoir travaillé dans les clubs néerlandais du Twente, de l'AZ Alkmaar et de Feyenoord. Il a également été l'un des membres du staff technique de Feyenoord sous la direction du célèbre entraîneur Arne Slot, et a contribué au sacre de l'équipe en championnat des Pays-Bas lors de la saison 2022-2023, en plus d'atteindre la finale de la Ligue Europa lors de la saison 2021-2022.

    Pušić a réalisé sa première grande performance lorsqu'il a mené le Twente à retrouver l'élite du championnat néerlandais, après le sacre en championnat des Pays-Bas (Eerste Divisie) lors de la saison 2018-2019, avant de vivre une expérience encore plus réussie avec le club ukrainien du Chakhtar Donetsk.

    À lire aussi : Après les rumeurs de son départ : la vérité sur la clause surprenante du contrat de Firas Al-Buraikan

    Il a mené l'équipe à la victoire en championnat d'Ukraine et au sacre en Coupe d'Ukraine à deux reprises. Il a également laissé une empreinte marquante en Ligue des champions, notamment avec une victoire face au Barça en phase de groupes.

    Sa dernière étape a été avec le club émirati d'Al-Jazira, où il a réussi à mener l'équipe à la qualification pour la Ligue des champions d'Asie, en plus d'atteindre la finale de la Coupe Abu Dhabi Islamic Bank, une performance qui a ramené le club en finale de la compétition pour la première fois depuis plusieurs années, ce qui a renforcé sa cote avant son transfert pour vivre une nouvelle expérience avec Al-Ahli d'Arabie saoudite.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Saudi Pro League
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL