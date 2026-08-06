Marino Pušić est arrivé à Al-Ahli fort d'un parcours d'entraîneur varié, au cours duquel il a évolué entre le football européen et celui du Golfe, après avoir travaillé dans les clubs néerlandais du Twente, de l'AZ Alkmaar et de Feyenoord. Il a également été l'un des membres du staff technique de Feyenoord sous la direction du célèbre entraîneur Arne Slot, et a contribué au sacre de l'équipe en championnat des Pays-Bas lors de la saison 2022-2023, en plus d'atteindre la finale de la Ligue Europa lors de la saison 2021-2022.

Pušić a réalisé sa première grande performance lorsqu'il a mené le Twente à retrouver l'élite du championnat néerlandais, après le sacre en championnat des Pays-Bas (Eerste Divisie) lors de la saison 2018-2019, avant de vivre une expérience encore plus réussie avec le club ukrainien du Chakhtar Donetsk.

À lire aussi : Après les rumeurs de son départ : la vérité sur la clause surprenante du contrat de Firas Al-Buraikan

Il a mené l'équipe à la victoire en championnat d'Ukraine et au sacre en Coupe d'Ukraine à deux reprises. Il a également laissé une empreinte marquante en Ligue des champions, notamment avec une victoire face au Barça en phase de groupes.

Sa dernière étape a été avec le club émirati d'Al-Jazira, où il a réussi à mener l'équipe à la qualification pour la Ligue des champions d'Asie, en plus d'atteindre la finale de la Coupe Abu Dhabi Islamic Bank, une performance qui a ramené le club en finale de la compétition pour la première fois depuis plusieurs années, ce qui a renforcé sa cote avant son transfert pour vivre une nouvelle expérience avec Al-Ahli d'Arabie saoudite.