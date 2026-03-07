Un célèbre supporter de Chelsea et de l'Angleterre « expulsé » du match des Lionesses contre l'Islande

Sur le terrain, Lucy Bronze a clairement mené le jeu, marquant sa 145e sélection internationale de manière spectaculaire. En débutant le match, la défenseuse chevronnée s'est hissée à la troisième place du classement des joueuses les plus capées des Lionesses, derrière les légendaires Jill Scott et Fara Williams. La décision tactique de Wiegman de réintégrer Bronze dans le onze de départ aux côtés de Lauren James et Esme Morgan a presque immédiatement porté ses fruits, l'Angleterre contrôlant le tempo.

La percée est survenue à la 22e minute lorsque James, faisant preuve du talent qui a fait d'elle un pilier de cette équipe, a envoyé un centre dangereux vers le second poteau. Bronze était là pour le reprendre de la tête et apaiser les nerfs, récompensant ainsi l'Angleterre pour sa possession écrasante de 71 %. Les Lionesses sont restées efficaces, le trio Stanway, James et Alessia Russo se créant des occasions à volonté.