Un célèbre supporter de Chelsea et de l'Angleterre « expulsé » du match des Lionesses contre l'Islande
La sortie bizarre de Basil
La décision d'expulser ce supporter influent a immédiatement suscité la colère du public local, et certaines parties du stade ont commencé à huer les stewards. En signe de soutien, de nombreux supporters ont commencé à scander le nom de Basil alors qu'il se dirigeait vers la sortie. Malgré la tension, le supporter chevronné a fait preuve d'esprit sportif et aurait même embrassé l'un des stewards en quittant le stade.
Le bronze franchit une étape historique au niveau international
Sur le terrain, Lucy Bronze a clairement mené le jeu, marquant sa 145e sélection internationale de manière spectaculaire. En débutant le match, la défenseuse chevronnée s'est hissée à la troisième place du classement des joueuses les plus capées des Lionesses, derrière les légendaires Jill Scott et Fara Williams. La décision tactique de Wiegman de réintégrer Bronze dans le onze de départ aux côtés de Lauren James et Esme Morgan a presque immédiatement porté ses fruits, l'Angleterre contrôlant le tempo.
La percée est survenue à la 22e minute lorsque James, faisant preuve du talent qui a fait d'elle un pilier de cette équipe, a envoyé un centre dangereux vers le second poteau. Bronze était là pour le reprendre de la tête et apaiser les nerfs, récompensant ainsi l'Angleterre pour sa possession écrasante de 71 %. Les Lionesses sont restées efficaces, le trio Stanway, James et Alessia Russo se créant des occasions à volonté.
La solidité défensive reste essentielle pour Wiegman
L'Islande a eu du mal à mettre la pression sur les hôtes pendant la majeure partie de la soirée, n'enregistrant qu'un seul tir cadré en 90 minutes. Cependant, la gardienne anglaise Hannah Hampton a dû s'employer à l'heure de jeu pour préserver son invincibilité. Elle a réalisé un arrêt réflexe pour repousser la tête de Sandra Jessen après un centre dévié qui avait brièvement menacé de relancer les visiteuses dans la partie.
Avec six points en deux matchs après sa précédente victoire 6-1 contre l'Ukraine, l'Angleterre occupe désormais une position dominante dans le groupe. L'attention se porte désormais sur une double confrontation alléchante contre l'Espagne en avril, une répétition des finales de l'Euro 2025 et de la Coupe du monde 2023. Au vu de sa forme actuelle, l'équipe de Wiegman semble plus que prête à relever le défi, car elle cherche à éviter un parcours potentiellement difficile en barrages.
L'Angleterre compte trois points d'avance sur l'Espagne avant le match de cette dernière contre l'Ukraine samedi soir. Seul le vainqueur du groupe sera automatiquement qualifié pour la prochaine Coupe du monde, ce qui signifie que les enjeux sont élevés dans cette campagne de qualification.
