Un acteur français emblématique a livré des confidences étonnantes sur son aversion pour un club emblématique et son amour pour leur rival historique.

Lors d'une récente interview dans l'émission The Bridge, présentée par Aurélien Tchouaméni, un célèbre comédien français a expliqué les raisons de son attachement à l’Olympique de Marseille, tout en n’hésitant pas à critiquer le Paris Saint-Germain. Entre expériences personnelles marquantes et admiration pour l'histoire phocéenne, son témoignage révèle bien plus qu'une simple préférence footballistique.