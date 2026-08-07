Diaby est considéré comme l'un des éléments influents de l'attaque d'Al-Ittihad, d'autant plus que le club saoudien n'a pas recruté de joueur pour le remplacer au poste d'ailier droit, ce qui rendrait son absence face à Al-Jazira lourde de conséquences si elle venait à se confirmer.
Diaby a rejoint Al-Ittihad à l'été 2024, en provenance d'Aston Villa, pour afficher un niveau élevé au cours des deux saisons, en particulier lors de la première saison durant laquelle il a mené l'équipe au doublé Roshn Saudi League et Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, pour la première fois de son histoire.
Diaby a laissé une empreinte remarquable avec le club d'Al-Ittihad : il a disputé 71 matchs officiels sous le maillot de l'équipe, toutes compétitions confondues, au cours desquels il a réussi à inscrire 11 buts et à en offrir 31 à ses coéquipiers.
La valeur marchande actuelle de la star française est estimée à 25 millions d'euros selon les données du site spécialisé « Transfermarkt », ce qui renforce sa grande valeur d'investissement aux yeux de la direction du club d'Al-Ittihad.