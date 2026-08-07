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Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Un carrefour décisif : Moussa Diaby place Al-Ittihad dans une position peu enviable !

M. Diaby
Al Ittihad
Saudi Pro League
Bayer Leverkusen
France
Arabie saoudite
Allemagne

Qu'attend le magicien français ?

L'avenir du Français Moussa Diaby, ailier d'Al-Ittihad Saudi, est entré dans une phase décisive, après que le Bayer Leverkusen a tenu à finaliser rapidement la transaction, le club souhaitant recruter le joueur avant le coup d'envoi du championnat allemand.

Diaby constitue l'une des armes les plus en vue d'Al-Ittihad, mais il semble vivre ses derniers jours dans les couloirs du Doyen, d'autant plus qu'il est ouvert à un départ.

  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    L'Inter a essayé, Al-Ittihad a refusé

    Selon le journaliste Mohamed Al-Bakiri, la direction d'Al-Ittihad se retrouve désormais partagée entre son plan concernant l'avenir de Diaby et l'offre allemande qui impose de conclure l'opération immédiatement.

    À lire également : Salah change les règles du jeu, le projet saoudien a-t-il perdu de son prestige face à la ruse turque ?

    Al-Bakiri a révélé que l'Inter Milan avait déjà proposé 40 millions d'euros pour recruter Diaby lors du dernier mercato hivernal, mais qu'Al-Ittihad avait refusé l'offre en raison du contexte lié aux supporters et aux médias à l'époque.

    Le club italien est revenu cet été avec une nouvelle offre d'une valeur de 20 millions d'euros, accompagnée d'un joueur dont le coût atteint 10 millions d'euros, mais Al-Ittihad a rejeté la proposition, souhaitant obtenir une contrepartie financière

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  • Leverkusen impose ses conditions

    Le Bayer Leverkusen est entré en scène sur la recommandation de son ancien entraîneur Xabi Alonso, en présentant une offre d'une valeur de 30 millions d'euros payable en une seule fois, à condition que la transaction soit finalisée avant le coup d'envoi du championnat allemand.

    Cette offre place Al-Ittihad face à une décision difficile, d'autant plus que la direction envisageait de reporter le départ de Diaby et d'en profiter lors du match de barrage asiatique prévu mardi prochain.

    Par conséquent, les prochaines heures pourraient être décisives pour déterminer l'avenir de l'ailier français, entre l'acceptation de l'offre allemande et sa conservation en clôturant provisoirement le dossier de son départ.

  • Qu'a apporté Moussa Diaby ?

    Diaby est considéré comme l'un des éléments influents de l'attaque d'Al-Ittihad, d'autant plus que le club saoudien n'a pas recruté de joueur pour le remplacer au poste d'ailier droit, ce qui rendrait son absence face à Al-Jazira lourde de conséquences si elle venait à se confirmer.

    Diaby a rejoint Al-Ittihad à l'été 2024, en provenance d'Aston Villa, pour afficher un niveau élevé au cours des deux saisons, en particulier lors de la première saison durant laquelle il a mené l'équipe au doublé Roshn Saudi League et Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, pour la première fois de son histoire.

    Diaby a laissé une empreinte remarquable avec le club d'Al-Ittihad : il a disputé 71 matchs officiels sous le maillot de l'équipe, toutes compétitions confondues, au cours desquels il a réussi à inscrire 11 buts et à en offrir 31 à ses coéquipiers.

    La valeur marchande actuelle de la star française est estimée à 25 millions d'euros selon les données du site spécialisé « Transfermarkt », ce qui renforce sa grande valeur d'investissement aux yeux de la direction du club d'Al-Ittihad.

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