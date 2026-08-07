Selon le journaliste Mohamed Al-Bakiri, la direction d'Al-Ittihad se retrouve désormais partagée entre son plan concernant l'avenir de Diaby et l'offre allemande qui impose de conclure l'opération immédiatement.

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Al-Bakiri a révélé que l'Inter Milan avait déjà proposé 40 millions d'euros pour recruter Diaby lors du dernier mercato hivernal, mais qu'Al-Ittihad avait refusé l'offre en raison du contexte lié aux supporters et aux médias à l'époque.

Le club italien est revenu cet été avec une nouvelle offre d'une valeur de 20 millions d'euros, accompagnée d'un joueur dont le coût atteint 10 millions d'euros, mais Al-Ittihad a rejeté la proposition, souhaitant obtenir une contrepartie financière