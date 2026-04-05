Un carnage en perspective… 8 victimes à Manchester United pour un transfert de rêve

Il semble que Manchester United soit à l'aube d'un été exceptionnel qui pourrait redessiner complètement le visage de l'équipe, dans le cadre d'un plan audacieux mené par le nouveau propriétaire, Sir Jim Ratcliffe, visant à révolutionner en profondeur le club d'« Old Trafford ».

Selon le journal britannique « Mirror », la direction du club se prépare à un mercato très animé, marqué par une vague de signatures et le départ d’un grand nombre de joueurs, dans le cadre d’une volonté de conclure un transfert majeur au cours de l’été prochain.

Les rapports indiquent que l'objectif principal est de recruter l'une des stars de la Premier League, dans le cadre d'un transfert pouvant atteindre 100 millions de livres sterling, ce qui pousse la direction de United à envisager la vente de plusieurs stars de l'équipe afin de dégager les liquidités nécessaires.

Une recommandation surprenante... Bruno Fernandes désigne son successeur à Manchester United

Transferts gratuits... Un duo du Real Madrid et de Barcelone en tête de la sélection d'or

Vidéo | Abou Treika crée la surprise au sujet du départ de Salah... et cite Klopp