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Un carnage en perspective… 8 victimes à Manchester United pour un transfert de rêve

FEATURES
Manchester United
M. Ugarte
J. Zirkzee
A. Onana
M. Rashford
T. Malacia
Carlos Henrique Casemiro
J. Sancho
E. Anderson
B. Guimaraes
A. Wharton
S. Tonali
Angleterre
Uruguay
Pays-Bas
Cameroun
Brésil
Italie

Le grand plan de nettoyage

Il semble que Manchester United soit à l'aube d'un été exceptionnel qui pourrait redessiner complètement le visage de l'équipe, dans le cadre d'un plan audacieux mené par le nouveau propriétaire, Sir Jim Ratcliffe, visant à révolutionner en profondeur le club d'« Old Trafford ».

Selon le journal britannique « Mirror », la direction du club se prépare à un mercato très animé, marqué par une vague de signatures et le départ d’un grand nombre de joueurs, dans le cadre d’une volonté de conclure un transfert majeur au cours de l’été prochain.

Les rapports indiquent que l'objectif principal est de recruter l'une des stars de la Premier League, dans le cadre d'un transfert pouvant atteindre 100 millions de livres sterling, ce qui pousse la direction de United à envisager la vente de plusieurs stars de l'équipe afin de dégager les liquidités nécessaires.

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  • Manchester United FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Des personnalités de premier plan sur la ligne de front

    Selon le journal « The Sun », la liste des départs potentiels comprend des noms de poids, notamment Rasmus Højlund, Manuel Ogarti et Joshua Zirkzee, ainsi qu'André Onana et Marcus Rashford.

    Manchester United devrait tirer au moins 60 millions de livres sterling de la vente de Hoiland et Rashford, d'autant plus que leurs prêts respectifs à Naples et Barcelone comportent des clauses d'achat.

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  • Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Des pertes calculées et une crise financière reportée

    En revanche, le club pourrait subir des pertes financières suite au départ d'O'Garty et de Zirkzee, tandis que selon les estimations, la vente d'Onana devrait rapporter au moins 19 millions de livres sterling pour éviter toute violation des règles de rentabilité et de viabilité. De même, le départ de Tyrell Malacia, Jadon Sancho et Casemiro contribuera à alléger considérablement la masse salariale.

    Le départ de Casemiro a déjà été confirmé, et l'on espère que la star de Nottingham Forest, Elliot Anderson, sera son remplaçant direct au milieu de terrain. Cependant, l'intérêt du club ne se limite pas à ce seul nom, puisque Manchester United a été associé à plusieurs milieux de terrain de premier plan, tels que Bruno Guimarães, Sandro Tonali, Adam Warton, João Gomes et Carlos Baleba.

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  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    La rivalité à Manchester… City entre dans la course

    Même si Anderson est considéré comme le choix numéro un, le transfert ne sera pas facile, compte tenu de l'intérêt manifesté par Manchester City, qui pourrait chercher à pallier l'absence éventuelle de sa star Rodri dans les mois à venir.

    Le renforcement du milieu de terrain est une priorité absolue au sein du club, quel que soit l'entraîneur qui prendra définitivement les rênes, les prévisions laissant entrevoir la possibilité de recruter des joueurs à ce poste, surtout si le départ d'Ogarti aux côtés de Casemiro se confirme.

    D'autre part, la qualification pour la Ligue des champions est un facteur déterminant pour le financement de ce projet ambitieux, Manchester United occupant actuellement la troisième place du classement de la Premier League, ce qui renforce ses chances de revenir sur la scène européenne.

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  • Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un été torride… Des changements inévitables

    Sur le plan technique, le capitaine Bruno Fernandes continue d'afficher des performances remarquables, puisqu'il cherche à marquer un but lors de cinq matchs consécutifs, alors que la direction du club commence déjà à réfléchir à la recherche d'un successeur à long terme.

    Dans ce contexte, le nom de Matheus Fernandes, la star de West Ham United, s'impose comme une option sérieuse, d'autant plus que sa valeur marchande pourrait baisser en cas de relégation de son équipe, ce qui pourrait accélérer le rythme des négociations.

    Avec la possibilité d'un retour du club en compétitions européennes, le besoin de renforcer l'effectif s'intensifie, notamment en attaque et en défense, compte tenu des options limitées actuellement par rapport au milieu de terrain, ce qui laisse présager un été chaud qui pourrait connaître des changements radicaux au sein du club.

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