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Un appel dans une langue inattendue : Mourinho, le « soldat de l'ombre » du transfert de Diomandé

FEATURES
Yan Diomandé
Real Madrid
J. Mourinho
LaLiga
Liverpool
Paris Saint-Germain
RB Leipzig
Espagne

Le recrutement de Yan Diomandé, en provenance de Leipzig, dans le cadre d'un transfert dont le montant pourrait atteindre 140 millions d'euros, témoigne de la détermination du Real Madrid à renforcer fortement son effectif, après deux saisons décevantes.

Diomandé constitue la sixième recrue du club lors du mercato estival, dans le cadre du nouveau projet de l'entraîneur José Mourinho, de retour au stade Santiago Bernabéu, après les arrivées d'Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Marc Cucurella et Carlos Espí.

Dans un rapport, le journal The Athletic a détaillé comment le Real Madrid a devancé Liverpool et le Paris Saint-Germain pour conclure le transfert de Yan Diomandé.

Au départ, le nom de Diomandé n'était pas associé au Real Madrid, et les derniers développements laissaient même penser qu'il était proche de rejoindre le Paris Saint-Germain.

  • DiomandeGetty Images

    Liverpool était le plus proche de recruter Diomandé

    La saison dernière, le Real Madrid n'était pas sérieusement intéressé par un recrutement du joueur ivoirien, car le club ne cherchait pas de nouvel ailier, d'autant plus que le retour de Nico Paz était attendu via une clause de rachat, après ses prestations remarquées avec Côme depuis son départ de la Maison Blanche en 2024.

    En revanche, Liverpool représentait la destination la plus proche, car l'idée de succéder à la légende du club Mohamed Salah séduisait Diomandé.

    De plus, le joueur peut évoluer sur les deux ailes, un atout très apprécié par la direction sportive de Liverpool.

    La saison dernière, Diomandé a inscrit 13 buts et délivré 9 passes décisives en 36 matchs avec Leipzig.

    Son contrat courant jusqu'en 2030 et en l'absence de clause libératoire, Leipzig a tenté de prolonger son bail, tandis que le joueur préférait rejoindre un niveau supérieur, bien que ses agents aient su que le club exigerait une somme record pour accepter de le vendre.

    Ses représentants ont tenu des réunions avec plusieurs clubs, parmi lesquels Manchester City et l'Atlético Madrid, mais les deux clubs les ont informés que le joueur ne correspondait pas à leurs besoins.

    En mai dernier, Liverpool a intensifié son intérêt, et Leipzig a réclamé 130 millions d'euros, un montant que le club anglais a cherché à réduire, en particulier après que ses dépenses nettes ont atteint environ 223 millions de livres sterling au cours de la saison 2025-2026, avec le besoin de conclure d'autres transferts.

    Diomandé était enthousiaste à l'idée de rejoindre Liverpool, et il s'était déjà entretenu avec le nouvel entraîneur Andoni Iraola.

    Après un premier contact officiel, le club anglais a informé Leipzig de sa disposition à présenter une offre d'une valeur d'environ 100 millions d'euros, mais celle-ci était très éloignée des exigences du club allemand.

    • Publicité
  • DiomandeGetty Images

    L'entrée du Paris Saint-Germain

    C'est alors que le Paris Saint-Germain est entré dans la danse, le président du club français, Nasser Al-Khelaïfi, entretenant de bonnes relations avec le directeur exécutif du groupe Red Bull, Oliver Mintzlaff.

    Le conseiller sportif Luis Campos et l'entraîneur Luis Enrique ont également joué un rôle important pour convaincre Diomandé que le Paris Saint-Germain était l'option la plus adaptée pour lui.

    Le joueur était persuadé que Liverpool entamerait une phase de transition la saison prochaine, c'est pourquoi il a préféré travailler sous la direction de Luis Enrique et se battre pour remporter la Ligue des champions pour la troisième fois consécutive.

    Les proches du joueur étaient même convaincus qu'il pourrait remporter le Ballon d'Or s'il rejoignait Paris, mais le transfert n'a finalement pas abouti, en raison des hésitations de Paris à répondre aux exigences financières du joueur, ainsi que de son refus de verser la somme réclamée par Leipzig.

  • Jose MourinhoGetty Images

    La surprise : l'apparition du Real Madrid et le rôle de Mourinho

    Personne ne s'attendait à ce qui allait se passer ensuite : le Real Madrid a soudainement fait son apparition dans le tableau.

    Le journal The Athletic avait révélé fin juin dernier que le nouvel entraîneur José Mourinho, de retour au Real Madrid treize ans après la fin de son premier mandat, ainsi que la cellule de recrutement du club, surveillaient un ailier droit.

    Au même moment, le Real Madrid tentait de vendre Brahim Díaz, malgré la volonté du joueur de rester, et des rumeurs circulaient sur l'intérêt du club pour Michael Olise, joueur du Bayern Munich. Le Real Madrid a toutefois démenti la chose dans ses échanges privés, allant même jusqu'à publier un communiqué officiel niant l'existence de toute négociation.

    Malgré la persistance des rapports associant Olise au club, la direction travaillait en secret sur le dossier Diomandé. Lors des réunions de planification entre Mourinho et la direction du Real Madrid, il a été convenu de la nécessité de renforcer le côté droit de l'attaque.

    La direction avait remarqué que l'équipe s'appuyait fortement sur le flanc gauche, où brille Vinícius Junior, aux côtés de l'influence considérable de Jude Bellingham et de Kylian Mbappé dans ce secteur.

    Au sein du Real Madrid, on considérait que l'absence de danger offensif sur le flanc opposé limitait les options offensives de l'équipe et facilitait la tâche défensive des adversaires. Cette vision a été expliquée à Diomandé lors des négociations avec lui, où Mourinho a joué un rôle central.

    Nathan Campbell, responsable du recrutement mondial des joueurs à l'agence ROC Nation et agent de Diomandé, a déclaré : « La dernière pièce qui a tout scellé, c'était José Mourinho. »

    Il a ajouté : « Il lui a parlé couramment en français, et cela a eu un effet énorme sur lui. Nous ne savions pas que Mourinho parlait le français avec autant d'aisance, car il n'avait jamais entraîné le moindre club français. Mais le moment de l'appel qu'il a passé à Yan, et la manière dont il lui a parlé couramment en français de ses idées, du projet et de la façon dont il s'intégrerait à l'équipe, ont montré qu'il accordait une grande importance à cette conversation. Ce fut un moment décisif, et c'était la clé pour le convaincre. »

    Le Real Madrid a également eu recours à l'une de ses touches habituelles dans ce genre de transferts, en offrant à Diomandé un maillot blanc portant l'écusson du club.

    Cela ne s'est pas limité à cela : il lui a aussi présenté un plan clair pour sa carrière, exposant les perspectives de son développement individuel et collectif au sein du club, et incluant des études de cas, parmi lesquelles la façon dont la carrière de Vinícius Junior a évolué depuis son arrivée au Bernabéu.

    Michael Yormark, président international de l'agence ROC Nation, a déclaré que le travail acharné et les sacrifices consentis par Diomandé tout au long de sa carrière étaient la raison de « la réalisation de son rêve » de jouer pour le Real Madrid.

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  • DiomandeGetty Images

    Paris se retire : le Real Madrid intensifie ses négociations

    Le 26 juillet dernier, le Paris Saint-Germain s'est officiellement retiré de la course à la signature du joueur, annonçant son refus d'accepter les conditions financières exigées à la fois par l'entourage du joueur et par Leipzig.

    Dans le même temps, des sources proches du joueur ont confirmé que le Paris Saint-Germain avait déjà été informé que Diomandé préférait rejoindre le Real Madrid.

    Le club espagnol a considéré cela comme une victoire partielle, bien que les négociations ne soient pas encore terminées.

    À la mi-juillet, le Real Madrid avait formulé une première offre d'une valeur totale d'environ 100 millions d'euros, mais Leipzig l'a rejetée. Il a ensuite présenté une deuxième offre comprenant un montant fixe proche de 100 millions d'euros, avec une enveloppe globale pouvant atteindre 120 millions d'euros, mais le club allemand l'a également refusée, bien que l'offre soit restée sur la table pendant près d'une semaine.

    Malgré tout, le sentiment général était que les deux parties finiraient par trouver un accord. Au début du mois d'août, Diomandé s'est absenté du stage d'entraînement de Leipzig, le club ayant indiqué que la cause de cette absence était une maladie.

    Hier, mercredi, Diomandé a rejoint le stage d'entraînement de Leipzig, tout en attendant de recevoir le feu vert de la direction du club pour se rendre en Espagne afin d'y passer sa visite médicale.

    Quelques heures seulement plus tard, le Real Madrid et Leipzig sont parvenus à un accord définitif sur le montant du transfert, qui pourrait s'élever jusqu'à 140 millions d'euros, un chiffre record dans l'histoire du club allemand, avant l'annonce officielle du transfert du joueur, ce jeudi.