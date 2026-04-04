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Un analyste madrilène dénonce les joueurs du Real : « Une équipe sans âme… et Mbappé n'est pas Ronaldo »

Majorque vs Real Madrid
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Le Real Madrid a perdu le titre de la Liga

Le Real Madrid a réduit ses chances de remporter le titre de champion d'Espagne après sa défaite 1-2 face à son hôte, le Real Majorque, lors de la 30e journée.

Majorque compte désormais 31 points et occupe la 17e place, tandis que le Real Madrid reste à 69 points, en deuxième position de la Liga.

Le Real Madrid compte désormais 4 points de retard sur le leader, Barcelone, qui affrontera l'Atlético de Madrid lors de cette même journée.

« Même si Barcelone perd ce soir, je pense que le Real Madrid a perdu la Liga », a déclaré Tomás Roncero, vice-président du journal AS.

Ronsero a ajouté dans des propos publiés par AS : « Le Real Madrid doit croire en ce qu’il fait. L’équipe enchaîne deux bons matchs, tout le monde retrouve son enthousiasme, le public retrouve confiance en l'équipe, et lors du match suivant, on les voit se promener sur le terrain, ils ne s'énervent pas s'ils encaissent un but, ils ne se fâchent pas, ils ne protestent pas, ils ne mettent pas la pression sur l'arbitre ou les adversaires, ils ne montrent pas qu'ils sont passionnés, et ils laissent les choses suivre leur cours ».

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    Le Real Madrid doit renouveler la moitié de son effectif

    Roncero a poursuivi : « Une équipe qui se laisse aller est une équipe qui a perdu son âme. Peu importe ses qualités, cela ne suffit pas. »

    Il a insisté : « Je veux des leaders. Des personnes qui ne se contentent pas de crier, mais qui motivent les autres à agir. Ce que nous avons vu avec Valverde, le jour du match contre City, était très clair. C'est le genre de personne qui crie et qui s'énerve si la Liga est en train de nous échapper. »

    Il a ajouté : « Je pardonne beaucoup à Mbappé, car il marque beaucoup de buts et nous sauve dans de nombreux matchs, mais lors de journées comme celle-ci, où il a eu trois occasions qu’il a gâchées face à un gardien en grande forme, je ne l’ai pas vu se rebeller. Je ne l’ai pas entendu dire « je suis là », comme le disait Cristiano. »

    Il a ajouté : « La qualité des joueurs commence à me peser. Je ne sais pas si je veux toute cette qualité. Ce que je veux, ce sont des gagnants, et le Real Madrid a besoin de gagnants. Il faut changer la moitié de l’effectif. »

    Et il a conclu : « Nous n’avons pas de gagnants, nous avons de bons joueurs individuellement, mais ils n’ont pas l’esprit qui anime les vestiaires. Ils ne peuvent pas frapper sur les armoires dans le vestiaire… Ils vont rester à regarder leurs téléphones pour voir si l'Atlético a gagné ce soir, et peu importe, car ils perdront ensuite contre Gérone. C'est ce qu'ils ont fait toute l'année. Je suis désolé. »

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