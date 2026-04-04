Un analyste madrilène dénonce les joueurs du Real : « Une équipe sans âme… et Mbappé n'est pas Ronaldo »

Le Real Madrid a réduit ses chances de remporter le titre de champion d'Espagne après sa défaite 1-2 face à son hôte, le Real Majorque, lors de la 30e journée.

Majorque compte désormais 31 points et occupe la 17e place, tandis que le Real Madrid reste à 69 points, en deuxième position de la Liga.

Le Real Madrid compte désormais 4 points de retard sur le leader, Barcelone, qui affrontera l'Atlético de Madrid lors de cette même journée.

« Même si Barcelone perd ce soir, je pense que le Real Madrid a perdu la Liga », a déclaré Tomás Roncero, vice-président du journal AS.

Ronsero a ajouté dans des propos publiés par AS : « Le Real Madrid doit croire en ce qu’il fait. L’équipe enchaîne deux bons matchs, tout le monde retrouve son enthousiasme, le public retrouve confiance en l'équipe, et lors du match suivant, on les voit se promener sur le terrain, ils ne s'énervent pas s'ils encaissent un but, ils ne se fâchent pas, ils ne protestent pas, ils ne mettent pas la pression sur l'arbitre ou les adversaires, ils ne montrent pas qu'ils sont passionnés, et ils laissent les choses suivre leur cours ».

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