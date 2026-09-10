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Poland v Argentina: FIFA U-20 Women's World CupGetty Images Sport

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Un allié d'Infantino : une légende du Barça implique la FIFA dans une nouvelle accusation

S. Eto'o
FC Barcelone
Cameroun
Espagne

La Fédération internationale de football fait l'objet d'une nouvelle accusation, en raison de l'absence d'enquête concernant Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise, sur fond de sa relation avec Gianni Infantino, président de la FIFA.

Le journal Telegraph a rapporté qu'Infantino faisait face à des interrogations au sujet de sa relation avec Samuel Eto'o, dans un contexte d'accusations selon lesquelles l'un des principaux soutiens du président de la FIFA aurait fait un mauvais usage de près de 500 000 livres sterling, versées par la Russie sur son compte bancaire personnel.

Eto'o, la légende du Barça, avait vu son nom cité dans des documents judiciaires la semaine dernière, en tant que l'un des soutiens d'Infantino dans son projet avorté de vendre des parts de la Coupe du monde.

Désormais, d'anciens dirigeants de la Fédération camerounaise, qui affirment qu'Eto'o les a contraints au départ, soutiennent avoir déposé des plaintes officielles auprès de la commission d'éthique de la FIFA il y a plus d'un an, au sujet d'un versement de 567 000 euros que, selon eux, la Fédération russe aurait effectué au profit d'Eto'o.

Le journal « The Times » a également publié ce qu'il présente comme une facture de 455 000 euros à transférer sur le compte d'Eto'o, portant sur 80 % du montant total des frais de participation au match amical entre la Russie et le Cameroun, disputé à Moscou en octobre 2023.

Les détracteurs d'Eto'o se sont demandé s'il bénéficiait d'une protection en raison de son soutien à Infantino. La FIFA a d'ailleurs cité Samuel Eto'o, l'un des plus grands footballeurs africains de l'histoire, dans sa défense contre une action en justice intentée par l'Union européenne aux États-Unis, sur fond du plan avorté visant à vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs du secteur privé.

Eto'o et Infantino, apparus ensemble sur une photo datant de 2016, entretiennent une relation positive de longue date. Infantino avait par ailleurs déjà publié des messages, sur les réseaux sociaux, pour soutenir Eto'o, notamment en le félicitant pour sa réélection à la présidence de la Fédération camerounaise l'an dernier, bien que le mandat d'Eto'o, âgé de 45 ans, ait été marqué par de nombreuses controverses.

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  • Infantino Samuel Eto’o kooora

    Le silence de la FIFA et le soutien d'Eto'o

    Gibraël Gatama, ancien membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise, a déclaré au journal The Times : « À ma connaissance, il n'existe aucune preuve comptable ou bancaire démontrant que les sommes transférées sur le compte personnel de Samuel Eto'o au Qatar ont ensuite été reversées sur un compte officiel de la Fédération camerounaise de football ou inscrites dans ses registres comptables. »

    Ni la Fédération camerounaise ni Samuel Eto'o n'ont démenti l'existence de ces transactions ou l'authenticité des documents qui s'y rapportent.

    Gatama a affirmé que les statuts de la Fédération camerounaise prévoient l'obligation de conserver l'intégralité de ses fonds sur des comptes bancaires ouverts en son nom, et non sur des comptes personnels.

    Il a ajouté : « Les acteurs du football camerounais interprètent le silence de la FIFA comme un soutien politique et institutionnel à Samuel Eto'o. »

    La plainte déposée par Gatama auprès de la commission d'éthique fait suite à une autre plainte introduite en 2024 par l'ancien vice-président de la Fédération camerounaise de football, Henri Njalla Quan Junior, qui y accusait Eto'o d'être impliqué dans des manipulations de résultats de matchs et des abus de pouvoir.

    Un porte-parole de la FIFA a déclaré : « Infantino n'exerce aucune influence sur les organes juridictionnels de la FIFA, car ceux-ci sont indépendants. La FIFA se félicite de tout examen légitime. Mais un examen ne constitue pas une autorisation d'amplifier des allégations non prouvées à l'encontre du président de la FIFA. »

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