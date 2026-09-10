La Fédération internationale de football fait l'objet d'une nouvelle accusation, en raison de l'absence d'enquête concernant Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise, sur fond de sa relation avec Gianni Infantino, président de la FIFA.

Le journal Telegraph a rapporté qu'Infantino faisait face à des interrogations au sujet de sa relation avec Samuel Eto'o, dans un contexte d'accusations selon lesquelles l'un des principaux soutiens du président de la FIFA aurait fait un mauvais usage de près de 500 000 livres sterling, versées par la Russie sur son compte bancaire personnel.

Eto'o, la légende du Barça, avait vu son nom cité dans des documents judiciaires la semaine dernière, en tant que l'un des soutiens d'Infantino dans son projet avorté de vendre des parts de la Coupe du monde.

Désormais, d'anciens dirigeants de la Fédération camerounaise, qui affirment qu'Eto'o les a contraints au départ, soutiennent avoir déposé des plaintes officielles auprès de la commission d'éthique de la FIFA il y a plus d'un an, au sujet d'un versement de 567 000 euros que, selon eux, la Fédération russe aurait effectué au profit d'Eto'o.

Le journal « The Times » a également publié ce qu'il présente comme une facture de 455 000 euros à transférer sur le compte d'Eto'o, portant sur 80 % du montant total des frais de participation au match amical entre la Russie et le Cameroun, disputé à Moscou en octobre 2023.

Les détracteurs d'Eto'o se sont demandé s'il bénéficiait d'une protection en raison de son soutien à Infantino. La FIFA a d'ailleurs cité Samuel Eto'o, l'un des plus grands footballeurs africains de l'histoire, dans sa défense contre une action en justice intentée par l'Union européenne aux États-Unis, sur fond du plan avorté visant à vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs du secteur privé.

Eto'o et Infantino, apparus ensemble sur une photo datant de 2016, entretiennent une relation positive de longue date. Infantino avait par ailleurs déjà publié des messages, sur les réseaux sociaux, pour soutenir Eto'o, notamment en le félicitant pour sa réélection à la présidence de la Fédération camerounaise l'an dernier, bien que le mandat d'Eto'o, âgé de 45 ans, ait été marqué par de nombreuses controverses.

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