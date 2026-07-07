Comme l'a confirmé Hoeneß aujournal *Bild*, il souhaite que Per Mertesacker occupe un poste au sein de la fédération. « Tout ce que Per Mertesacker dit à la télévision est tout à fait sensé. Il n'est jamais blessant, tout en restant critique. Quand on a passé huit ans à Arsenal, c'est qu'on a des compétences – et c'est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment », a déclaré le président du Bayern.
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Uli Hoeneß s'enthousiasme : le patron du Bayern a un candidat de prédilection pour un poste clé à la DFB
Mertesacker a dirigé et développé le centre de formation des Gunners pendant huit ans avant de quitter ce poste de son plein gré. Il intervient actuellement en tant qu’expert sur la chaîne ZDF lors des retransmissions télévisées de la Coupe du monde. Mertesacker avait lui-même déjà fait savoir qu’il se tenait à disposition si la DFB venait à faire appel à lui.
« L’idée de travailler un jour pour la DFB et de rendre un peu de ce que le football allemand, auquel je dois tant, m’a apporté, me séduit. Je suis bien sûr disponible pour cela », a déclaré le joueur de 41 ans. Hoeneß a également souligné que cela devrait se faire le plus tôt possible.
- IMAGO / Sportfoto Rudel
Uli Hoeneß : Mertesacker ? « C'est exactement le genre de joueurs dont nous avons besoin en ce moment. »
« En tant qu’ancien professionnel, il possède une solide expérience internationale et a toujours su faire preuve d’un réel talent pour les relations humaines. Surtout, il ne le ferait pas pour l’argent, mais par passion, pour construire et faire avancer un projet. C’est précisément ce genre de personnes, qui ont gravi les échelons par leurs propres moyens et sont prêtes à travailler dur, dont nous avons besoin aujourd’hui », a déclaré l’homme de 74 ans.
Mertesacker pourrait succéder à Andreas Rettig au poste de directeur sportif de la DFB à la fin de l’année. Dans ses fonctions, Rettig supervisait les équipes nationales et le centre de formation ; il quittera son poste à la fin de l’année. Fort de son expérience à Arsenal, Mertesacker possède justement une solide expertise dans ce domaine précis.
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