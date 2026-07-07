Uli Hoeneß s'enthousiasme : le patron du Bayern a un candidat de prédilection pour un poste clé à la DFB

Mertesacker a dirigé et développé le centre de formation des Gunners pendant huit ans avant de quitter ce poste de son plein gré. Il intervient actuellement en tant qu’expert sur la chaîne ZDF lors des retransmissions télévisées de la Coupe du monde. Mertesacker avait lui-même déjà fait savoir qu’il se tenait à disposition si la DFB venait à faire appel à lui.

« L’idée de travailler un jour pour la DFB et de rendre un peu de ce que le football allemand, auquel je dois tant, m’a apporté, me séduit. Je suis bien sûr disponible pour cela », a déclaré le joueur de 41 ans. Hoeneß a également souligné que cela devrait se faire le plus tôt possible.