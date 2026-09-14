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Piotrowski UdineseGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Udinese, opération réussie pour Piotrowski : le communiqué médical

Udinese
J. Piotrowski

Ablation cardiaque pour le Polonais

Comme on peut le lire sur le site officiel du club frioulan : "L'Udinese Calcio annonce qu'en date d'aujourd'hui, Jakub Piotrowski a subi une intervention d'ablation cardiaque pour le traitement d'un flutter atrial. L'intervention, réalisée à l'IRCCS Policlinico San Donato de San Donato Milanese par les professeurs Fiorenzo Gaita et Carlo Pappone, a été parfaitement réussie".

  • Et enfin : « Le joueur, après une brève période de repos et de surveillance, pourra reprendre progressivement l’entraînement normal. Les délais de retour à la compétition seront définis par le staff médical en fonction de l’évolution clinique et fonctionnelle. »

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