Udinese, opération réussie pour Piotrowski : le communiqué médical

Comme on peut le lire sur le site officiel du club frioulan : "L'Udinese Calcio annonce qu'en date d'aujourd'hui, Jakub Piotrowski a subi une intervention d'ablation cardiaque pour le traitement d'un flutter atrial. L'intervention, réalisée à l'IRCCS Policlinico San Donato de San Donato Milanese par les professeurs Fiorenzo Gaita et Carlo Pappone, a été parfaitement réussie".