Tuttosport - Suzuki-Juventus : le oui est arrivé, la visite médicale est déjà programmée

L’opération Zion Suzuki-Juventus est désormais dans sa dernière ligne droite. L’attentisme des dernières heures était surtout lié au dernier feu vert du gardien japonais et à la prudence du Paris Saint-Germain, engagé dans la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa : une éventuelle blessure de l’un des gardiens aurait pu faire temporairement capoter le prêt.





L’urgence est toutefois retombée et le PSG se prépare à annoncer l’achat de Suzuki à Parme pour 36 millions d’euros, bonus compris. Le gardien est attendu à Paris entre aujourd’hui et demain pour la visite médicale, avant de finaliser le transfert.





Entre-temps, le feu vert du joueur à la Juventus a été décisif, après avoir compris la hiérarchie parisienne : à Paris, Suzuki aurait surtout été la doublure de Safonov, tandis qu’à Turin, un rôle de premier plan lui a été présenté. Le salaire devrait être réparti à parts égales entre la Juve et le PSG, et une compensation est également prévue pour la Juventus au titre de la valorisation technique du joueur.







