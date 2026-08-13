Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
cm suzuki psg
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Tuttosport - Suzuki-Juventus : le oui est arrivé, la visite médicale est déjà programmée

Juventus FC
Mercato
Paris Saint-Germain
Parme
Z. Suzuki

Pour le gardien japonais, d’abord le transfert de Parme au PSG, puis le prêt d’un an à la Juventus

L’opération Zion Suzuki-Juventus est désormais dans sa dernière ligne droite. L’attentisme des dernières heures était surtout lié au dernier feu vert du gardien japonais et à la prudence du Paris Saint-Germain, engagé dans la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa : une éventuelle blessure de l’un des gardiens aurait pu faire temporairement capoter le prêt.


L’urgence est toutefois retombée et le PSG se prépare à annoncer l’achat de Suzuki à Parme pour 36 millions d’euros, bonus compris. Le gardien est attendu à Paris entre aujourd’hui et demain pour la visite médicale, avant de finaliser le transfert.


Entre-temps, le feu vert du joueur à la Juventus a été décisif, après avoir compris la hiérarchie parisienne : à Paris, Suzuki aurait surtout été la doublure de Safonov, tandis qu’à Turin, un rôle de premier plan lui a été présenté. Le salaire devrait être réparti à parts égales entre la Juve et le PSG, et une compensation est également prévue pour la Juventus au titre de la valorisation technique du joueur.



  • Visites ce week-end et formule

    Les démarches avec les Français étant terminées, selon ce qu’écrit Tuttosport, Suzuki s’envolera ce week-end pour Turin afin de passer sa visite médicale au J-Medical et de signer son contrat jusqu’en juin prochain. Aucune option d’achat, un choix partagé par la Juventus.


    La raison est surtout stratégique : avec des ressources limitées et plusieurs priorités encore à couvrir — un défenseur gaucher, un milieu box-to-box, un attaquant physique et, éventuellement, un arrière gauche — la Juventus préfère repousser le gros investissement au poste de gardien. Des alternatives comme Trubin et Atubolu ont des coûts élevés, tandis que Vicario ne convainc pas pleinement.



    • Publicité

  • ET L’ANNÉE PROCHAINE ?

    Suzuki représente ainsi une solution solide et immédiate, en attendant un futur marché des transferts plus favorable. Avec des disponibilités économiques plus importantes et un effectif moins en besoin d’interventions structurelles, la Juventus pourra éventuellement viser des gardiens de tout premier plan, d’Alisson à Svilar, Carnesecchi et Maignan.


    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google