Turin : Lucas Biglia pourrait intégrer l’encadrement d’Ignazio Abate

Le Torino a nommé Ignazio Abate au poste d’entraîneur. L’ex-technicien de la Juve Stabia, choisi pour succéder à Roberto D’Aversa et lié au club jusqu’au 30 juin 2028, est actuellement en train de constituer son staff. Parmi les candidats pressentis, on retrouve l’un de ses anciens coéquipiers au Milan AC : Lucas Biglia.