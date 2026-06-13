Le Torino a nommé Ignazio Abate au poste d’entraîneur. L’ex-technicien de la Juve Stabia, choisi pour succéder à Roberto D’Aversa et lié au club jusqu’au 30 juin 2028, est actuellement en train de constituer son staff. Parmi les candidats pressentis, on retrouve l’un de ses anciens coéquipiers au Milan AC : Lucas Biglia.
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Turin : Lucas Biglia pourrait intégrer l’encadrement d’Ignazio Abate
Biglia et Abate pourraient-ils rester ensemble ?
Selon Gianluca Di Marzio, Biglia pourrait intégrer le staff d’Abate. Les deux hommes ont été coéquipiers au Milan AC entre 2017 et 2019 et entretiennent de bonnes relations. Biglia vient parailleurs de terminer une expérience en tant qu’entraîneur adjoint à Anderlecht, entre juillet 2025 et février 2026.
Raimondi pourrait également rejoindre le club.
Parmi les candidats figurant sur la short-list, on retrouve celui de Gabriel Raimondi. Actuellement entraîneur principal à Majorque, il pourrait faire son retour à Turin, où il a déjà évolué au sein du staff de Sinisa Mihajlovic entre 2016 et 2018.