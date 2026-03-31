« Tu n'es pas Neymar ! » - Vinicius Junior reçoit un avertissement sans appel concernant le maillot n° 10 du Brésil

Il semble y avoir un consensus de plus en plus large sur le fait que Vinicius est victime d’une identité tactique inadaptée, certains suggérant qu’il devrait revenir aux numéros qu’il portait auparavant pour échapper au poids du rôle de meneur de jeu.

Évoquant le poids que représente le maillot n° 10 pour l'ailier, Luciano a déclaré : « J'étais vraiment en colère quand j'ai vu Vini avec le maillot n° 10. Je pense qu’il ne peut pas jouer avec le numéro 10 ; c’est inimaginable que Vini porte le numéro 10 en équipe nationale, car on ne cessera de le comparer. Il n’est pas un numéro 10 ; c’est un ailier, ce n’est pas un milieu de terrain, ce n’est pas un génie, ce n’est pas un joueur cérébral, il mise sur la vitesse et le dribble.

« Vini n’est pas Neymar ; il n’a pas à endosser la responsabilité d’être la star de l’équipe nationale. Il fait partie d’un collectif. Quand le collectif fonctionne, il sera performant. Si je pouvais donner un conseil à Vini, ce serait de ne pas choisir le numéro 10. »