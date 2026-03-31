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« Tu n'es pas Neymar ! » - Vinicius Junior reçoit un avertissement sans appel concernant le maillot n° 10 du Brésil
L'ombre imposante d'une légende
Bien qu'il se soit imposé comme l'un des attaquants les plus redoutables au monde en club avec le Real Madrid, Vinicius peine à reproduire cette forme explosive au sein de l'équipe nationale brésilienne. Depuis ses débuts internationaux en septembre 2019, le joueur de 25 ans n'a inscrit que huit buts et délivré sept passes décisives en 46 sélections – un bilan qui a suscité un vif débat dans son pays natal. Lors d'un récent match amical contre la France, l'ailier portait le prestigieux maillot numéro 10, mais son incapacité à influencer le jeu de la même manière que Neymar, absent, a conduit certains à affirmer que le fardeau tactique et mental était tout simplement trop lourd.
- AFP
Se débarrasser du poids
Lors d'une intervention sur ESPN Brasil dans l'émission « Resenha da Rodada », l'ancien défenseur brésilien Fabio Luciano a estimé que la Seleçãodevait cesser de considérer Vinicius comme le successeur direct de Neymar au poste de meneur de jeu afin de lui permettre de retrouver son meilleur niveau. Luciano estime que le dispositif tactique actuel laisse souvent l'ailier isolé et surchargé par rapport au soutien dont il bénéficie à Madrid.
Luciano a déclaré : « Je pense que l'équipe nationale n'arrive pas à lui offrir les situations de un contre un dont il bénéficie au Real Madrid. Le Brésil fait circuler le ballon comme n'importe quelle autre équipe, mais quand le ballon arrive à Vini, il y a beaucoup de joueurs qui le marquent. C'est là le problème tactique. L'autre problème, c'est que, malheureusement, quand Neymar n'est pas là, il pense qu'il doit être Neymar. Je pense que c'est une lourde responsabilité pour lui, il doit se débarrasser de ce poids, l'équipe nationale doit l'aider à s'en débarrasser, lui dire « tu n'es pas Neymar », « tu ne vas pas résoudre ça tout seul », « on va t'aider ». »
Décalage tactique
Il semble y avoir un consensus de plus en plus large sur le fait que Vinicius est victime d’une identité tactique inadaptée, certains suggérant qu’il devrait revenir aux numéros qu’il portait auparavant pour échapper au poids du rôle de meneur de jeu.
Évoquant le poids que représente le maillot n° 10 pour l'ailier, Luciano a déclaré : « J'étais vraiment en colère quand j'ai vu Vini avec le maillot n° 10. Je pense qu’il ne peut pas jouer avec le numéro 10 ; c’est inimaginable que Vini porte le numéro 10 en équipe nationale, car on ne cessera de le comparer. Il n’est pas un numéro 10 ; c’est un ailier, ce n’est pas un milieu de terrain, ce n’est pas un génie, ce n’est pas un joueur cérébral, il mise sur la vitesse et le dribble.
« Vini n’est pas Neymar ; il n’a pas à endosser la responsabilité d’être la star de l’équipe nationale. Il fait partie d’un collectif. Quand le collectif fonctionne, il sera performant. Si je pouvais donner un conseil à Vini, ce serait de ne pas choisir le numéro 10. »
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Un test décisif en Floride
Le Brésil disputera un match amical décisif contre la Croatie à Orlando ce mercredi 1er avril. Tous les regards seront tournés vers Vinicius pour voir s’il conservera le maillot n° 10 et mettra fin à sa disette en sélection. N’ayant pas trouvé le chemin des filets lors de ses quatre dernières apparitions, l’ailier n’a plus marqué pour la Seleção depuis la victoire 5-0 en match amical contre la Corée du Sud en octobre dernier, ce qui place Carlo Ancelotti devant un défi tactique de taille : trouver la clé pour débloquer son attaquant vedette.