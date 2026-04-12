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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Trois mots… Simeone tonne contre les joueurs de l'Atlético de Madrid

Atletico Madrid vs FC Barcelone
Atletico Madrid
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D. Simeone
Espagne

Pourquoi Simeone a-t-il soudainement haussé le ton lors de la séance d’entraînement collectif de l’Atlético de Madrid ?

Après leur défaite en Liga face à Séville, les joueurs de l’Atlético de Madrid ont immédiatement repris l’entraînement collectif pour peaufiner leur préparation en vue du périlleux déplacement sur la pelouse du FC Barcelone, mardi prochain, lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions.

L’aller, disputé au Camp Nou, s’était soldé par une victoire 2-0 des Colchoneros.

Diego Simeone avait ainsi ménagé plusieurs titulaires lors de la rencontre face à Séville, afin qu’ils soient au meilleur de leur forme pour le rendez-vous européen.

  • Diego SimeoneGetty Images

    Simeone insiste sur la vivacité d’esprit

    Selon le journal Marca, Diego Simeone n’a cessé de marteler un message durant les séances d’entraînement collectif : « La rapidité d’esprit ».

    Selon le quotidien espagnol, l’entraîneur argentin martèle l’importance de la vivacité d’esprit chez ses Rojiblancos.

    Reste à déterminer qui gardera les cages de l’Atlético : tout dépendra de la condition physique d’Oblak.

    Si Juan Musso était bien présent au centre d’entraînement, le portier slovène a repris normalement les exercices ; néanmoins, le choix définitif ne sera fait qu’à la dernière minute.

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