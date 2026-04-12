Trois mots… Simeone tonne contre les joueurs de l'Atlético de Madrid

Après leur défaite en Liga face à Séville, les joueurs de l’Atlético de Madrid ont immédiatement repris l’entraînement collectif pour peaufiner leur préparation en vue du périlleux déplacement sur la pelouse du FC Barcelone, mardi prochain, lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions.

L’aller, disputé au Camp Nou, s’était soldé par une victoire 2-0 des Colchoneros.

Diego Simeone avait ainsi ménagé plusieurs titulaires lors de la rencontre face à Séville, afin qu’ils soient au meilleur de leur forme pour le rendez-vous européen.